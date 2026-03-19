‘परालको आगो’ को गीत ‘सुख दुःख जिन्दगानी’ सार्वजनिक

काठमाडौं । लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्म प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘परालको आगो’ को दोस्रो गीत ‘सुख दुःख जिन्दगानी’ युट्युबमा रिलिज भएको छ । गीतमा प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारको स्वर समावेश छ ।
सपुतकै शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा सुदीप सागरको संगीत संयोजन छ । गीतमा सपुत र सुहाना थापाको अभिनय छ ।
लोकलयमा आधारित गीतले दर्शकको मन जित्ने देखिन्छ । घाँस दाउरा, बाख्रा गोठालाको दृश्यलाई चित्रण गरिएको छ । नृत्य निर्देशन रामजी लामिछानेले गरेका हुन् ।
यसअघि सार्वजनिक गीत ‘उडि जाऊँ भने म पंक्षी होइन’ले सामाजिक सञ्जालमा लोभलाग्दो भ्यूज पाइरहेको छ ।
गुरुप्रसाद मैनालीको अमर कृति ‘परालको आगो’बाट प्रेरित फिल्ममा सुहाना थापा, सौगात मल्ल, प्रकाश सपुत, सिर्जना अधिकारी, किशोर भण्डारी, ज्याक श्रेष्ठ, सरिता भण्डारी, रेणु न्यौपाने र मन्जिला बानियाँको अभिनय छ ।
हरिओम सिनेमेकर्स प्रालिको ब्यानरमा निर्मित फिल्ममा सुशील पोखरेलको लगानी छ । ‘परालको आगो’ ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
