‘परालको आगो’ को गीत ‘सुख दुःख जिन्दगानी’ सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १३:४९
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्म ‘परालको आगो’ को दोस्रो गीत ‘सुख दुःख जिन्दगानी’ युट्युबमा रिलिज भएको छ।
  • गीतमा प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारको स्वर समावेश छ भने सुदीप सागरले संगीत संयोजन गरेका छन्।
  • फिल्म ‘परालको आगो’ ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको छ र यसमा सुहाना थापा, सौगात मल्ल लगायत कलाकारको अभिनय छ।

काठमाडौं । लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्म प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘परालको आगो’ को दोस्रो गीत ‘सुख दुःख जिन्दगानी’ युट्युबमा रिलिज भएको छ । गीतमा प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारको स्वर समावेश छ ।

सपुतकै शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा सुदीप सागरको संगीत संयोजन छ । गीतमा सपुत र सुहाना थापाको अभिनय छ ।

लोकलयमा आधारित गीतले दर्शकको मन जित्ने देखिन्छ । घाँस दाउरा, बाख्रा गोठालाको दृश्यलाई चित्रण गरिएको छ । नृत्य निर्देशन रामजी लामिछानेले गरेका हुन् ।

यसअघि सार्वजनिक गीत ‘उडि जाऊँ भने म पंक्षी होइन’ले सामाजिक सञ्जालमा लोभलाग्दो भ्यूज पाइरहेको छ ।

गुरुप्रसाद मैनालीको अमर कृति ‘परालको आगो’बाट प्रेरित फिल्ममा सुहाना थापा, सौगात मल्ल, प्रकाश सपुत, सिर्जना अधिकारी, किशोर भण्डारी, ज्याक श्रेष्ठ, सरिता भण्डारी, रेणु न्यौपाने र मन्जिला बानियाँको अभिनय छ ।

हरिओम सिनेमेकर्स प्रालिको ब्यानरमा निर्मित फिल्ममा सुशील पोखरेलको लगानी छ । ‘परालको आगो’ ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

प्रकाश सपुत, सुहाना थापा अभिनित ‘उडि जाऊँ भने म पंक्षी होइन’ लाई लोभलाग्दो भ्यूज

उडी जाऊँ भने म पंक्षी होइन : ४ दशकपछि अरुणा लामाको गीतलाई नयाँ जीवन

‘परालको आगो’ को टिजर : अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक महिला पीडाको कथा

‘परालको आगो’ अमेरिका र क्यानडामा प्रदर्शनमा आउने

‘परालको आगो’ को पहिलो झलकले फिल्मबारे के दर्शाउँछ ?

‘परालको आगो’ ११ बैशाखमा आउने, ‘क्यारेक्टर लुक्स’ सार्वजनिक

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

