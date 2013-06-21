उडी जाऊँ भने म पंक्षी होइन : ४ दशकपछि अरुणा लामाको गीतलाई नयाँ जीवन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म 'परालको आगो' को गीत 'उडी जाऊँ भने म पंक्षी होइन' युट्युबमा रिलिज भएको छ।
- गीतमा सुहाना थापा, प्रकाश सपुत, मन्जिल बानियाँको अभिनय छ र रामजी लामिछानेले नृत्य निर्देशन गरेका छन्।
- फिल्म ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ र निर्माताले गीत मौलिक गायिका अरुणा लामाप्रति समर्पित रहेको जनाएका छन्।
काठमाडौं । फिल्म ‘परालको आगो’ को गीत ‘उडी जाऊँ भने म पंक्षी होइन’ युट्युबमा रिलिज भएको छ । गीतमा कलाकार सुहाना थापा, प्रकाश सपुत, मन्जिल बानियाँको अभिनय छ ।
मायालु रहेको ठाउँमा जान मन लागेको तर आफू त्यहाँ पुग्न नसक्दा दुःख लागेको भाव मुख्य पात्रले गरेकी छन् । गीतको भिडियोमा रामजी लामिछानेको नृत्य निर्देशन छ ।
शान्ती ठटालको संगीतमा रहेको गीतमा निशु शर्माको स्वर समावेश छ । शब्द लेखन मनबहादुर मुखियाले गरेका हुन् । श्रोतामाझ यसअघि नै चर्चित भैसकेको गीतलाई पुनः एरेन्जमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
यो गीतको मौलिक गायिका अरुणा लामा हुन् । उनले ४ दशकअघि त्यो गीत गाएकी थिइन् । जुन गीत अहिले पनि उत्तिकै मर्मस्पर्शी सुनिन्छ । निर्माताले यो गीत यसकी मौलिका गायिका अरुणाप्रति समर्पित रहेको जनाएका छन् ।
गुरुप्रसाद मैनालीको कृति ‘परालको आगो’ बाट प्रेरित फिल्ममा सिर्जना अधिकारी, किशोर भण्डारी, ज्याक श्रेष्ठ, सरिता भण्डारी, रेणु न्यौपानेको पनि अभिनय छ ।
हरिओम सिने मेकर्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा सुशील पोखरेलको लगानी छ । पटकथा तथा संवाद सुशील देवकोटाले लेखेका हुन् । यो फिल्म ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
