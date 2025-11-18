‘परालको आगो’ को टिजर : अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक महिला पीडाको कथा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्म ‘परालको आगो’ को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ।
- फिल्म ‘परालको आगो’ गुरुप्रसाद मैनालीको ‘नासो’ कथासंग्रहमा समावेश कथामा आधारित छ।
- फिल्म ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ र प्रकाश सपुत, सुहाना थापा मुख्य भूमिकामा छन्।
काठमाडौं । लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्म ‘परालको आगो’ को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गुरुप्रसाद मैनालीको ‘नासो’ कथासंग्रहमा समावेश सोही नामको कथावस्तुमा फिल्म आधारित छ ।
तपाईंले उक्त कथा पढ्नु भएको छ भने यो फिल्मको ‘दृश्य रुपान्तरण’ बारे चासो हुनसक्छ । सार्वजनिक गरिएको टिजरले कथावस्तुबारे संक्षिप्त प्रकाश पार्छ ।
पति-पत्नीको मनमुटाव टिजरमा देख्न सकिन्छ । प्रकाश सपुत र सुहाना थापा यसमा जोडीको भूमिकामा छन् । श्रीमतीले पँधेरोबाट पानी लिएर ढिलो आएपछि श्रीमानले कुट्छन् ।
छिमेकीको भूमिकामा रहेका सौगात मल्ल र उनकी श्रीमतीले छुट्याउन जाँदा ‘अर्काको लोग्नेस्वास्नीको झगडामा नपरेकै राम्रो भन्ने खालका कुरा प्रकाशले गर्छन् ।
दशकौंअघिको नेपाली ग्रामीण परिवेशको सेटिङमा फिल्म छायांकन गरिएको हो । फिल्ममा सिर्जना अधिकारी, किशोर भण्डारी, ज्याक श्रेष्ठ, सरिता भण्डारी, रेणु न्यौपाने र बाल कलाकार मन्जिला बानियाँको पनि अभिनय छ ।
हरिओम सिने मेकर्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको यस फिल्मलाई सुशील देवकोटाले मुल कृतिबाट पटकथामा रुपान्तरण गरेका हुन् । फिल्ममा सुशील पोखरेलको लगानी छ ।
‘परालको आगो’ ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
