+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दक्षिण भारतलाई एक फन्को: धनीमानी पनि खाली खुट्टा हिँड्थे, धेरैले शाकाहारी खान्थे

0Comments
Shares
डा. बालकृष्ण साह डा. बालकृष्ण साह
२०८२ फागुन २४ गते १३:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लेखकले आफ्ना आमाबुबालाई लिएर समुद्रपारको रामेश्वरम धामको तीर्थयात्रामा निस्कँदै जीवनका मौन कर्तव्य पूरा गर्न खोजेका थिए।
  • यात्रामा आमाबुबाले जहाज, विमानस्थल र नयाँ भाषा अनुभव गर्दा छोरोप्रति पूर्ण विश्वास देखाएका थिए।
  • रामेश्वरमको समुद्र, मन्दिर र स्थानीय जीवनशैलीले आमाबुबालाई गहिरो आध्यात्मिक शान्ति र खुशी दिएको थियो।

कहिलेकाहीँ यात्राहरू केवल ठाउँ बदल्नका लागि हुँदैनन् । ती यात्राहरू सम्बन्धको गहिराइ महसुस गर्न र जीवनका केही मौन कर्तव्य पूरा गर्नका लागि पनि हुन्छन् । जीवनभर खेत, माटो, गाईभैँसी र मौसमसँगै बाँच्नुभएका मेरा आमाबुबालाई लिएर म त्यस्तै एउटा यात्रामा निस्कँदै थिएँ-समुद्रपारको एउटा टापुतिर, चारधाममध्ये एक धाम, रामेश्वरमतिर । यो केवल तीर्थयात्रा मात्र थिएन ।  सायद एउटा छोराले आफ्ना बाबुआमालाई संसारको अर्को पाटो देखाउन खोजेको सानो तर गहिरो प्रयास पनि थियो ।

विराटनगरबाट आफ्नै गाडीले काकडभिट्टा पुगियो। त्यहाँबाट एउटा भ्यानले बागडोगरा विमानस्थल । विमानस्थलमा पुग्दा आमाबुबाको अनुहारमा हल्का कौतुहल चम्किरहेको थियो । बुबा सधैँजस्तो शान्त, तर आँखामा केही उत्सुकता झल्किरहेको थियो । यात्रा लामो थियो, तर उहाँहरूको विश्वासले मेरो मनमा सहजता ल्याएको थियो  । बोर्डिङ पास, सुरक्षा जाँच, झन्झटपूर्ण अनाउन्समेन्टहरू मेरा लागि नयाँ थिएनन् । आमाबुबाका लागि चाहिँ सबै नयाँ थियो । तैपनि उहाँहरूले कहिल्यै प्रश्न नगरी मेरा पछाडि हिँड्नुभयो । साथमा छोरो छ भन्ने विश्वास नै सायद उहाँहरूका लागि यस यात्राको सबैभन्दा ठूलो टिकट थियो ।

जहाजको ढोका बन्द भयो । करिब दुई सय पचास यात्रु अट्ने विशाल जहाज रनवेमा दौडियो । केही क्षणमै हामी जमिन छोडेर आकाशमा उचालियौँ । झ्यालबाट बाहिर हेरें-नेपालको हो कि भारतको खेत, घर, नदी सबै साना बिन्दुजस्ता देखिन थाले । बुबा झ्यालबाहिर हेर्दै बसिरहनुभयो । केहीबेरपछि उहाँले बिस्तारै भन्नुभयो, ‘बादलको नजिक पुग्नै लाग्यौ ।’  उहाँको आवाजमा बालसुलभ आश्चर्य मिसिएको थियो ।

केही मिनेटमै जहाज बादलको तह चिर्दै माथि पुग्यो । सेता, बाक्ला बादलको समुद्र फैलिएको थियो । त्यो दृश्यले मेरो मन अचम्म र सुखद अनुभूतिको मिश्रणले भरियो । आमाले मेरो हात समात्नुभयो र मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, ‘यहाँ त आकाश माटोजस्तो देखिन्छ ।’  म मुस्कुराएँ, तर शब्दहरू बन्दै र हे। २ घण्टा ५० मिनेटको हवाई यात्रा यसपटक पट्यार लाग्दो भएन ।

चेन्नई विमानस्थलमा उत्रँदा अर्को अनुभव हाम्रो प्रतीक्षामा थियो । एउटा टर्मिनलबाट अर्को टर्मिनलसम्मको दूरी, बोर्डिङ पास र सुरक्षा जाँच, घोषणाहरू-यी सबै आमाबुबाका लागि नयाँ थिए । भाषा फरक थियो । शब्द बुझिँदैनथे, तर भाव बुझिन्थ्यो । अंग्रेजी बोल्नुपर्दा बुबाको आँखामा गर्वको भाव महसुस भयो । आमाले सोध्नुभयो, ‘यहाँ सबैले किन यति छिटो बोल्छन् ?’ म मुस्कुराएँ मात्र । उहाँहरूको आँखामा पूर्ण विश्वास थियो -‘छोरोसँग छौँ, सबै ठीक हुन्छ ।’ अनि हामी बिराटनगर–काठमाडौँ जस्तै ७२ सिटे जहाजमा चढ्यौँ, मदुरैका लागि ।

दक्षिण भारतको गर्मीले स्वागत गर्‍यो । साँझको आठ बजिसकेको थियो, तर सहर अझै जागै थियो । सडकमा हिँड्दा अनौठा दृश्यहरू देखिन्थे—धेरै मानिसहरू खाली खुट्टा हिँडिरहेका, पुरुषहरू कम्मरमा लुङ्गी बाँधेर सहरका काममा अबेर रातसम्म व्यस्त। छालाको रङ गाढा, तर सर्टको रङ सेतो । साधारण तर अनुशासित । आमा बिस्तारै भन्नुभयो, ‘मानिस कति सजिलै मौसमसँग मिलेर बस्दो रहेछ ।’

हामी सीधै मीनाक्षी अम्मन मन्दिर पुग्यौँ । प्रवेशद्वारको रंगीन गोपुरम देख्दा आमाको आँखामा चमक थियो, बुबाको अनुहारमा शान्त मुस्कान । झन्डै ३३ हजार मूर्तिहरूले भरिएको त्यो मन्दिर दृश्यभन्दा बढी महत्वपूर्ण बन्यो—आमाबुबाको खुशी र आश्चर्य । आमाले देखाउँदै भन्नुभयो, ‘हेर्नु, कति सुन्दर !’  भन्ने आवाज मलाई सम्झनामा अमिट रह्यो । भोलिपल्ट हाम्रो यात्रा रामेश्वरमतिर लाग्यो । समुद्रको किनारैमा रेल यात्रा—बिस्तारै बढ्दो गतिको आनन्द शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ । समुद्रको हावा झ्यालबाट भित्र पसिरहेको थियो । बुबाले शान्त स्वरमा भन्नुभयो, ‘समुद्रसँगै रेलको अनुभव पनि जीवनमै रमाइलो रहेछ ।’

रामेश्वरम पुग्दा समुद्रको किनारैमा फैलिएको सुनौलो बालुवामा पाइला राख्दा एकदम फरक अनुभूति भयो । समुद्रको हावा छालसँगै खेलिरहेको थियो, सूर्य अस्ताउँदै गर्दा पानीमा सुनौलो रङ बुनिएको थियो । म आमाबुबासँगै बालुवामा हिँड्दै, एकअर्कातिर हाँस्दै र अनुभव साट्दै थिएँ । त्यहाँ स्थानीय जीवनशैली थप रोचक लाग्यो । धेरै मुस्लिम परिवारहरूले पनि साकाहारी खाना प्राथमिकता दिन्थे । जन्मले मुस्लिम, तर जीवनशैलीमा सादगी, अनुशासन र आध्यात्मिकता । यही भूमिमा जन्मिएका वैज्ञानिक तथा पूर्वराष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलामको जीवन पनि त्यस्तै सरल थियो । बुबाले भन्नुभयो, ‘धर्मभन्दा ठूलो कुरा त कर्म हो ।’  त्यो वाक्यले यात्रालाई अझ गहिरो अर्थ दियो । दक्षिण भारतको खाना स्वादिष्ट, हल्का र स्वास्थ्यकर लाग्यो-इड्ली, डोसा, सांभर, नारिवलको चटनी… यी सबै साकाहारी । आमाबुबा दुवै साकाहारी भएकाले खानाले उहाँहरूको अनुहारमा थप खुशी थप्यो । आमाले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, ‘यहाँ त हाम्रो लागि खाना खोज्न गाह्रो भएन ।’

तेस्रो दिन बिहान ४ बजे नै मन्दिरको परिसरमा प्रवेश गर्दा अद्भुत शान्ति महसुस भयो । लुङ्गी लगाएका मानिसहरू, खाली खुट्टा हिँड्ने भक्तजन र हल्का समुद्री हावा—यी सबैले प्राकृतिक र आध्यात्मिक वातावरण सिर्जना गरेको थियो । आमाले बुबाको हात समातेर मन्दिरतर्फ हिँड्नुभयो । बुबाको मुखले केही बोलेनन्, तर आँखामा शान्ति र प्रसन्नता थियो । आमाबुबासँग त्यो अनुभव मेरो लागि अमूल्य रह्यो। समुद्र, मन्दिर र स्थानीय जीवनशैलीको यो मिश्रणले रामेश्वरमलाई साँच्चिकै सम्झनायोग्य बनायो ।

फेरि राति नै बेंगलोरका लागि रामेश्वरमलाई विदाई गर्‍यौँ । चौथो दिन इस्कन मन्दिर र ओरियन मल घुम्यौँ । नेपालमा भाटभटेनीसम्म मात्र देखेका आमाबुबाका लागि त्यो विशाल कम्प्लेक्स कुनै सहरभन्दा कम थिएन । त्यस भव्यताभित्र उहाँहरूको खुशी पनि विशाल, निजी र अमूल्य थियो—एक मात्र सन्तानसँग अनुभव गरिएको खुशी ।

अन्ततः पाँचौँ दिन बागडोगरा हुँदै नेपाल फर्कियौँ । विराटनगर आइपुग्दा रात परिसकेको थियो । घरको खाना खाएर सुत्दा पनि मनमा त्यो यात्रा पुनर्जीवित भइरहेको थियो । अर्को बिहान फेरि उही हल्का कुहिरो । तर यो कुहिरो पहिले जस्तो थिएन । केही दिनअघि यही कुहिरोभित्रबाट निस्केर म आफ्ना आमाबुबालाई समुद्रपारको एउटा टापुमा लिएर गएको थिएँ । अहिले यो कुहिरोमा रामेश्वरमको मात्र होइन, आमाबुबाको थप न्यानोपन महसुस गरेँ । सायद यात्राले संसार मात्र देखाउँदैन। कहिलेकाहीँ यसले छोरोले आफ्ना बाबुआमाप्रति निभाउन चाहेको मौन कर्तव्य पनि पूरा गरिदिन्छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
डा. बालकृष्ण साह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मकवानपुरमा रास्वपाले तोड्यो ३४ वर्षे कम्युनिस्ट साम्राज्य

मकवानपुरमा रास्वपाले तोड्यो ३४ वर्षे कम्युनिस्ट साम्राज्य
धनुषा-२ मा रास्वपाका राम विनोद यादव विजयी

धनुषा-२ मा रास्वपाका राम विनोद यादव विजयी
ओखलढुंगा मतपरिणामप्रति कानुनी उपचार खोज्ने कांग्रेस उम्मेदवारको तयारी 

ओखलढुंगा मतपरिणामप्रति कानुनी उपचार खोज्ने कांग्रेस उम्मेदवारको तयारी 
रौतहट-३ मा रास्वपाका रविन्द्र पटेल विजयी, भत्कियो प्रभु साहको गढ

रौतहट-३ मा रास्वपाका रविन्द्र पटेल विजयी, भत्कियो प्रभु साहको गढ
मकवानपुर-१ मा रास्वपाका प्रकाश गौतम दोब्बर बढी मतले विजयी

मकवानपुर-१ मा रास्वपाका प्रकाश गौतम दोब्बर बढी मतले विजयी
नेपालको सबैभन्दा जवाफदेही प्रधानमन्त्री

नेपालको सबैभन्दा जवाफदेही प्रधानमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित