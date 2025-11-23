+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओखलढुंगा मतपरिणामप्रति कानुनी उपचार खोज्ने कांग्रेस उम्मेदवारको तयारी 

५ मतले हारजित भएको ओखलढुंगामा मुचुल्काभन्दा १८६ मत कम भेटिएको भन्दै कांग्रेस लुइँटेलले निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको मतपरिणामप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २४ गते १३:३०

२४ फागुन, काठमाडौं । ओखलढुंगाको मतपरिणामप्रति नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कुमार लुइँटेलले प्रश्न उठाएका छन् ।

५ मतले हारजित भएको ओखलढुंगामा मुचुल्काभन्दा १८६ मत कम भेटिएको भन्दै कांग्रेस लुइँटेलले निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको मतपरिणामप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेललाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले विजयी घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ ।

तर कांग्रेसका उम्मेदवार लुइँटेल भने उक्त मतपरिणामप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

‘२१ फागुनमा खसेको मत र अहिले गणना सकिँदा जम्मा मत जोड्दा मत कम पाइयो । विजेता घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र दिइसकेको अवस्था छ,’ कांग्रेस उम्मेदवार लुइँटेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘के गर्ने भनेर हामी छलफलमै छौं ।’

झिनै मतले विजेता घोषणा भएका कारण आशंका उत्पन्न भएको ओखलढुंगा कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् ।

२१ फागुनमा यस क्षेत्रमा ५९ हजार ७७ मत खसेको थियो । मतदान सकिएपछि मतेपेटिका संकलन गर्नुअघि गरिएको मुचुल्कामा ५९ हजार ७७ मतदान भएको उल्लेख छ ।

आइतबार मतगणना सकिँदा भने सदर र बदर मत जोड्दा ५८ हजार ८९१ मात्र मत पाइएको कांग्रेस उम्मेदवार लुइँटेलको दाबी छ ।

मुचुल्काभन्दा एक सय ८६ कम मत पाइएपछि आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए ।

ओखलढुंगाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिप्रसाद कोइरालाले भने दलका प्रतिनिधिहरूकै अगाडि रुजु गरेर मतगणना गरिएका कारण कुनै गडबढी नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘मतपरिणाम घोषणा भइसकेको छ । यसमा चित्त नबुझे कानुनी उपचारमा जान सकिन्छ ।’

आयोगका अनुसार मोलुङबाट ६ हजार ७७५, चिसंखुगढीबाट पाँच हजार ४८३, खिजीदेम्बाबाट पाँच हजार ६८६, सिद्धिचरण नगरपालिकाबाट ११ हजार ५०४ मत खसेको थियो ।

यसैगरी लिखुबाट ६ हजार ४१६, चम्पादेवीबाट ७ हजार ४४९, सुनकोशीबाट ७ हजार ८४४ र मानेमञ्ज्याङबा६ ७ हजार ९२० मत खसेको थियो ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
कुमार लुइँटेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रौतहट-३ मा रास्वपाका रविन्द्र पटेल विजयी

रौतहट-३ मा रास्वपाका रविन्द्र पटेल विजयी
मकवानपुर-१ मा रास्वपाका प्रकाश गौतम दोब्बर बढी मतले विजयी

मकवानपुर-१ मा रास्वपाका प्रकाश गौतम दोब्बर बढी मतले विजयी
नेपालको सबैभन्दा जवाफदेही प्रधानमन्त्री

नेपालको सबैभन्दा जवाफदेही प्रधानमन्त्री
‘जेनजी आन्दोलनमा गल्ती गरेकालाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं’

‘जेनजी आन्दोलनमा गल्ती गरेकालाई कारबाही सिफारिस गरेका छौं’
बेलायतमाथि ट्रम्पको टिप्पणी – हामीले जितिसकेपछि युद्धमा जोडिनुको अर्थ छैन

बेलायतमाथि ट्रम्पको टिप्पणी – हामीले जितिसकेपछि युद्धमा जोडिनुको अर्थ छैन
प्रियंका चोपडा यसवर्षको अस्कर अवार्डमा ‘प्रेजेन्टर’ बन्ने

प्रियंका चोपडा यसवर्षको अस्कर अवार्डमा ‘प्रेजेन्टर’ बन्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित