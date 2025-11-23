हर्कको स्टाटसमा बालेनको कमेन्ट- तपाईँलाई सधैँ माया छ

२४ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन)ले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई(साम्पाङ)लाई आफ्नो सधैँ माया रहने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आइतबार सुनसरी–१ मा विजयी भएपछि हर्कले आफू पहिलो भएको खुसी फेसबुकमा उल्लेख गरेका थिए । ‘लु अब चाहीँ सुनसरी–१ बाट म पहिलो भएको घोषणा गर्दछु । जय माटो, जय देश, जय श्रम संस्कृति,’ हर्कले लेखेका छन् ।
जसको कमेन्टमा आएर बालेनले प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्, ‘तपाईँलाई सधैँ माया थियो । छ र रहन्छ । तपाईँ र धरानलाई सधैँ माया छ ।’
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन र हर्क दुवै स्वतन्त्रबाट ‘लौरो’ चुनाव चिन्ह लिएर लडेका थिए । जसमा बालेन काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित हुँदा हर्क धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर जितेका थिए ।
त्यसपछि दुवैजनाबीच सुमधर सम्बन्ध भएको देखिन्थ्यो । तर, भदौको जेनजी विद्रोहयता भने हर्कले बालेनको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
