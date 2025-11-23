रवि-बालेनले मोदीलाई पठाएको भनिएको पत्र ‘फेक’ हो : शिशिर खनाल

१५ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा र केही सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक पत्र आधिकारिक नभएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार साँझ अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै उनले भारतलाई पार्टीका तर्फबाट कुनै नेताले कुनै प्रकारको पत्र नठाएको दाबी गरे ।
‘मैले भर्खरै मात्र त्यो पत्रबारे थाहा पाएँ । त्यसमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभाग प्रमुख खनालले भने, ‘त्यो पत्र ‘फेक’ होे । हाम्रो पार्टीबाट त्यस्तो कुनै पत्र गएको छैन ।’
खनालले भारतीय गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा रास्वपाका तर्फबाट आफू र उपसभापति डीपी अर्याल सहभागी भएको कुरा भने स्वीकार गरे । ‘तर, हाम्रो पार्टीका तर्फबाट अन्य कुनै पनि प्रकारको लिखित पत्र गएको छैन,’ खनालले भने ।
चुनावको मुखमा हारको मानसिकताले अत्तालिएका शक्तिहरू रास्वपाविरुद्ध भ्रम फैलाएको उनले आरोप लगाए ।
यसविषयमा पार्टीका तर्फबाट अहिले राति नै लिखित रूपमै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको विभाग प्रमुख खनालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले पनि भारतलाई पठाइएको भनिएको पत्र सत्यता नरहेको दाबी गरेकी छन् । उनले यस विषयमा पार्टीले कुनै पनि पत्र नलेखेको बताएकी छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)का नाममा भारतको ७७ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्र भन्दै सार्वजनिक भएको थियो । उक्त पत्रमा कतिपय विषय नेपाल–भारत सम्बन्ध र देशको सार्वभौमसत्तासँग सरोकार रहने प्रसंग छन् ।
सार्वजनिक पत्रमा नेपालको संविधान र संघीयताको संशोधनका विषयमा भारतको चासोलाई सम्बोधन गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4