रौतहट-३ मा रास्वपाका रविन्द्र पटेल विजयी

- रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रविन्द्र पटेल २७ हजार ३१८ मत ल्याएर विजयी भएका छन्।
- रास्वपाका पटेलले निकटतम प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादीका गोविन्द चौधरीलाई १५ हजार ३६४ मतान्तरले पराजित गरेका छन्।
- रौतहटका चार निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३ मा रास्वपा र १ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
२४ फागुन, रौतहट । रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का रविन्द्र पटेल विजयी भएका छन् ।
२७ हजार ३१८ मत ल्याएर उनी विजयी भएका हुन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादीका गोविन्द चौधरीलाई उनले १५ हजार ३६४ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । चौधरीले ११ हजार ९५४ मत ल्याए ।
त्यस्तै आम जनता पार्टीका प्रभु साहले ९ हजार ८९० तथा एमालेका कुन्दन प्रसाद कुशवाहाले ६ हजार ६०५ मत ल्याए ।
योसँगै रौतहट जिल्लाका चारै निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम आएको छ । ४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३ वटामा रास्वपा र एउटा क्षेत्र २ नम्बरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेका छन् ।
