+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
फ्राइडे रिलिज :

भोलिदेखि लाग्ने ‘कुमारी’, ‘रम्मिताको पिरती’, ‘द स्ट्रेन्जर्स’ले कति शो पाए ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २२ गते १२:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शुक्रबारदेखि नेपाली फिल्म 'कुमारी', 'रम्मिताको पिरती' र हलिउडको 'द स्ट्रेन्जर्स ः च्याप्टर ३' नयाँ फिल्म हलमा रिलिज हुँदैछन्।
  • 'कुमारी' ले सबैभन्दा धेरै १५२ शोज पाएको छ र यो फिल्मको संगीतले दर्शकमाझ चर्चा बटुलेको छ।
  • 'रम्मिताको पिरती' ले ९३ शोज पाएको छ भने 'द स्ट्रेन्जर्स ः च्याप्टर ३' ले ३९ शोज पाएको छ र १६ वर्ष माथिका दर्शकले मात्र हेर्न पाउनेछन्।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि ३ नयाँ फिल्म हलमा रिलिज हुँदैछन् । नेपाली फिल्म ‘कुमारी’ र ‘रम्मिताको पिरती’ तथा हलिउडको हरर फिल्म ‘द स्ट्रेन्जर्स ः च्याप्टर ३’ प्रदर्शन हुनेछन् ।

हलले चर्चा, सोसल मिडिया प्रभाव र स्टार कास्ट लगायतका सूचक हेर्दै शोज विभाजन गरेका छन् । प्रदर्शन हुन लागेकामध्ये सबैभन्दा धेरै शोज ‘कुमारी’ ले पाएको छ, जसको शोज संख्या १५२ छ ।

दिनेश राउत निर्देशित रोमान्टिक फिल्म ‘कुमारी’ अहिलेको प्रतीक्षित फिल्म हो । संगीतको कारण यो फिल्मले अहिले दर्शकमाझ चर्चा बटुलिरहेको छ । सामाजिक संजालमा पनि यसको चर्चा ब्यापक देखिन्छ ।

आकृति राजभण्डारी र अभिषेक खड्का स्टारर फिल्मको रनटाइम १२७ मिनेट र सर्टिफिकेट युनिभर्सल छ । जेनजी पुस्ताका दुई कलाकारलाई डेब्यू गराएर निर्देशक राउतले दर्शकमाझ नयाँ अनुहारलार्ई प्रस्तुत गरेका छन् । युवापुस्ताका चर्चित गायक केहरसिंह लिम्बुको गायनले यो फिल्मलाई अझै बलियो तुल्याएको छ ।

सुदीप्ता निर्देशित फिल्म ‘रमिताको पिरती’ ले कुल ९३ शोज पाएको छ । यो रोमान्टिक ड्रामाले लगातार ब्रेकअप भोगिरहेकी युवती पात्रलाई युवतीकै दृष्टिकोणबाट कथा भन्ने प्रयास गर्छ । यसमा आना शर्माले शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।

गायक समीर श्रेष्ठ, धीरज मगर र विनय श्रेष्ठले पनि यसमा अभिनय गरेका छन् । ११५ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मले पीजी सर्टिफिकेट पाएको छ ।

हलिउडको हरर फिल्म ‘द स्ट्रेन्जर्स ः च्याप्टर ३’ ले कुल ३९ शोज पाएको देखिन्छ । एडल्ट सर्टिफिकेट पाएको यो हरर फिल्मलाई १६ वर्ष माथिका दर्शकले मात्र हेर्न पाउनेछन् । यो फिल्मको रनटाइम ९१ मिनेट छ ।

कुमारी फ्राइडे रिलिज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युवा विद्यार्थीसँग ‘कुमारी’ को मन्थन : युवालाई तान्ने फिल्म बनाउन जोड

युवा विद्यार्थीसँग ‘कुमारी’ को मन्थन : युवालाई तान्ने फिल्म बनाउन जोड
‘कुमारी’ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, मध्यपूर्वमा रिलिज हुने

‘कुमारी’ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, मध्यपूर्वमा रिलिज हुने
भृकुटीमण्डपमा ‘कुमारी’ को भब्य कन्सर्ट, गुञ्जियो ‘केहर एन्ड द लुङा’

भृकुटीमण्डपमा ‘कुमारी’ को भब्य कन्सर्ट, गुञ्जियो ‘केहर एन्ड द लुङा’
भब्य कन्सर्टमाझ सार्वजनिक गरियो ‘कुमारी’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर

भब्य कन्सर्टमाझ सार्वजनिक गरियो ‘कुमारी’ को मर्मस्पर्शी ट्रेलर
फेवाताल किनारमा गुञ्जियो ‘डोको बुन्ने निगालो चोयाले’

फेवाताल किनारमा गुञ्जियो ‘डोको बुन्ने निगालो चोयाले’
नेपालगन्जमा कन्सर्ट गर्दै ‘कुमारी’ ले थाल्यो देशब्यापी प्रवर्द्धन टूर

नेपालगन्जमा कन्सर्ट गर्दै ‘कुमारी’ ले थाल्यो देशब्यापी प्रवर्द्धन टूर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित