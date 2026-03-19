फ्राइडे रिलिज :

एक मुठ्ठी बादल, लाइफ ड्यामेजसहितका ४ फिल्म हलमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १३:०७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शुक्रबारदेखि नेपालका हलमा नेपाली फिल्म 'एक मुठ्ठी बादल' र 'लाइफ ड्यामेज'सहित चार फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्।
  • 'एक मुठ्ठी बादल' ११७ मिनेटको पारिवारिक कथामा आधारित फिल्म हो जसमा आँचल शर्मा, निशा शर्मा लगायतको अभिनय छ।
  • 'लाइफ ड्यामेज' ११७ मिनेटको फिल्म हो जसमा सुरक्षा पन्त र निमेष श्रेष्ठको अभिनय छ र यो आधुनिक जीवन संघर्षको कथा हो।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि नेपालका हलमा दुई नेपालीसहितका ४ फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । नेपाली भाषाका ‘एक मुठ्ठी बादल’ र ‘लाइफ ड्यामेज’सहित पपस्टार बिली इलिसको कन्सर्ट टूर फिल्म ‘बिली इलिस : हिट मी हार्ड एन्ड सफ्ट द टूर’ र बलिउडको ‘पति पत्नी और दो’ रिलिज भएका छन् ।

सहारा शर्मा निर्देशित सोसल तथा फेमिली ड्रामा ‘एक मुठ्ठी बादल’को रनटाइम ११७ मिनेट छ । आँचल शर्मा, निशा शर्मा, उषा रजक, सहयोग अधिकारी अभिनित यो फिल्म पारिवारिक कथावस्तुमा आधारित छ ।

निमेष श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म ‘लाइफ ड्यामेज’ पनि शुक्रबारदेखि रिलिज भएको छ । ११७ मिनेट रनटाइमको यो फिल्ममा सुरक्षा पन्त, निमेष श्रेष्ठ, इशा थापा, अमोघ अर्यालको अभिनय छ । सम्बन्ध र आधुनिक जीवनको संघर्षको कथा यसमा छ ।

पपस्टार बिली इलिसको बेलायतको म्यानचेस्टरमा आयोजित कन्सर्टबारे बनेको यो थ्रीडी फिल्म फिल्म ‘बिली इलिस ः हिट मी हार्ड एन्ड सफ्ट द टूर’ पनि रिलिज भएको छ । ११४ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई जेम्स क्यामरुन र बिली इलिसले संयुक्तरुपमा निर्देशन गरेका हुन् ।

बलिउड फिल्म ‘पति पत्नी और दो’को रनटाइम ११८ मिनेट छ । मुदासर अजिज निर्देशित यो फिल्ममा आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, सारा अलि खानको शीर्ष भूमिका छ ।

‘एक मुठ्ठी बादल’ को प्रिमियरमा बेहुली बनेकी आँचल (तस्वीर)

एक मुठ्ठी बादल : ‘फेमिनिस्ट’ फिल्म जसले घरभित्र अस्तित्व खोज्छ

एक मुठ्ठी बादल : ‘फेमिनिस्ट’ फिल्म जसले घरभित्र अस्तित्व खोज्छ (भिडियो)

आँचल शर्मा अभिनित ‘एक मुठ्ठी बादल’ को ट्रेलर : विवाह र सम्बन्धबारेको मर्मस्पर्शी कथा

आँचल शर्माको ‘एक मुठ्ठी बादल’ ले कथावस्तुबारे के दर्शाउँछ ?

फिल्म ‘एक मुठ्ठी बादल’ को गीत ‘रेल घुम्यो घुम्तीमा’ सार्वजनिक

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

