‘एक मुठ्ठी बादल’ को प्रिमियरमा बेहुली बनेकी आँचल (तस्वीर)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १६:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'एक मुठ्ठी बादल' को प्रिमियर बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
  • अभिनेत्री आँचल शर्माले माइली पात्रको भूमिका निभाएकी छन्, जसमा विवाहसँग सम्बन्धित भावनात्मक जटिलता देखाइएको छ।
  • निर्देशक साहारा शर्माले महिलाका भावना र अनुभवहरूलाई चलचित्रमा संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘एक मुठ्ठी बादल’ को प्रिमियर बुधबार सम्पन्न भएको छ । महिला नौमती बाजा समूहले दिएको बाद्य प्रस्तुतिमाझ अभिनेत्री आँचल शर्माले डिजाइनर मनिष राईद्वारा तयार गरिएको रातो रङकै गाउन र लामो घुम्तो लगाएर बेहुली सरह प्रिमियरमा प्रवेश गरेकी थिइन् ।

साहारा शर्माद्वारा निर्देशित फिल्मको प्रिमियरमा पनि आफूले निर्वाह गरेको फिल्मको पात्रको उपस्थितीलाई आँचलले केन्द्रमा राखेको देखिन्थ्यो । फिल्ममा आँचलले माइली पात्रको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्, जसमा विवाहको तयारीको रमझम छ ।

उनको पात्रमार्फत विवाहसँग जोडिएका भावनात्मक जटिलता, सामाजिक अपेक्षा र महिलाले भोग्ने व्यक्तिगत अनुभवलाई संवेनशील ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । फिल्मले मध्यमवर्गीय नेपाली परिवारको यथार्थपरक चित्रण गरेको कारण दर्शकबाट प्रशंसा पाएको थियो ।

निर्देशक शर्माले भनिन्, ‘एक मुठ्ठी बादल नेपाली चलचित्रमा प्रायः जसो नदेखाइने महिलाका भावना र अनुभवहरूमा आधारित छ ।’ निर्माता अभिमन्यू दिक्षित, सामिप्यराज तिमल्सेना, निकुन श्रेष्ठ र अनुप पौडेलले निर्देशकसँगै अतिथिलाई स्वागत गरेका थिए ।

प्रिमियरमा फिल्म हेरेकाले कथावस्तु, अभिनय तथा कथावाचन शैलीको प्रशंसा गरे । साँझको कार्यक्रम कलाकार तथा निर्माण टिमसँग सञ्चारकर्मीको अन्तरक्रिया सत्रसँगै सम्पन्न भएको थियो, जहाँ चलचित्र निर्माण, प्रतिनिधित्व तथा समकालीन सिनेमामा स्थानीय कथाको महत्त्वबारे छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।

‘हामीले मनदेखि एउटा चलचित्र बनाएका छौं । अब यसलाई हेर्ने, यसको बारेमा कुरा गर्ने र अझ धेरै दर्शकमाझ पुर्‍याउने जिम्मा तपाईंहरूको हो,’ निर्माता अभिमन्यु दीक्षितले थपेका थिए ।

आँचल शर्माको प्रशंसामा सुशीला कार्की : उहाँ अझै १०-१५ वर्ष चल्नुहुन्छ तर फिट हुनुपर्छ

आँचल शर्मा अभिनित 'एक मुठ्ठी बादल' को ट्रेलर : विवाह र सम्बन्धबारेको मर्मस्पर्शी कथा

आँचल शर्माको 'एक मुठ्ठी बादल' ले कथावस्तुबारे के दर्शाउँछ ?

'एक मुठ्ठी बादल' को मर्मस्पर्शी टिजर : जन्मदिनमा पोम्पोईको फूल खोज्दै आँचल

आँचल शर्मा अभिनित 'एक मुठ्ठी बादल' १ जेठमा आउने

केकी र आँचलले टुंग्याए 'झिँगेदाउ २' छायांकन, फिल्म दशैंमा आउने

