एक मुठ्ठी बादल : ‘फेमिनिस्ट’ फिल्म जसले घरभित्र अस्तित्व खोज्छ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सहारा शर्माले ऋचा शर्मासँग भेटमा एउटा राम्रो फेमिनिस्ट फिल्म बनाउने सुझाव पाइन्।
- सहारा शर्माले आफ्ना बाल्यकाल र अनुभवलाई समेटेर 'एक मुठ्ठी बादल' नामक फिल्म तयार गरिन्।
- सहारा शर्माले अनलाइनखबर स्टुडियोमा फिल्मलाई नेपाली समाजको प्रत्येक घरको कथा भनेकी छिन्।
ऋचा शर्मासँगको भेटमा सहारा शर्माले एउटा सुझाव पाइन्- एउटा राम्रो फेमिनिस्ट फिल्म बनाऊ न ।
सहाराका लागि अभिनेत्री शर्माको सुझाव चुनौतीपूर्ण थियो । फिल्म त बनाउने तर, कस्तो ? लामो दिमागी कसरतपछि सहाराले आफ्नै बाल्यकाल, अनुभव र सोचहरू सम्झिइन् ।
आफ्ना निजी सोचलाई उनले ‘एक मुठ्ठी बादल’को आकार दिइन् । अनि तयार भयो एउटा मर्मस्पर्शी दृश्यभाषा !
अनलाइनखबर स्टुडियोमा सहारा आफ्ना अभिनेत्रीद्वय निशा शर्मा र आँचल शर्मासँगै फिल्मबारे गफिइन् । यो फिल्म अहिले पनि नेपाली समाजको परिवारसँग सान्दर्भिक रहेको बताउँदै सहाराले यो प्रत्येक घरको कथा रहेको बताइन् ।
भिडियोमा हेर्नूस :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4