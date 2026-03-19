मेस्सीको शरीरमा छन् १८ बढी ट्याटु, कुन किन खोपाए ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १५:०४

फुटबलका कारण लियोनल मेस्सी जति चिनिएका छन्, सायद एउटा निश्चित वर्गमा सही, उनी ट्याटुका कारण पनि चिनिएका छन् । ३८ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेका उनको शरीरमा आज १८ वटा फरक–फरक ट्याटु छन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उलने हरेक ट्याटु एउटा खास कारण खोपेका हुन् । यसैले ती ट्याटुहरू उनको जीवनको डायरी भएको बताउने पनि धेरै छन् । उनले परिवार, आस्था, फुटबल, प्रेम आदिको सम्झनामा ट्याटु खोपाएका छन् ।

सन् २०१० मा उनले सबैभन्दा पहिले ट्याटु खोपाएका हुन् ।

त्यसबेला उनी बार्सिलोनामा थिए । मौसम गर्मीको थियो । मेस्सीले बायाँ काँधको पछाडि आमा सेलिया मारिया कुचितिनीको पोट्रेट खोपाएका थिए । पोर्ट्रेटमा सेलिया मुस्कुराइरहेको देखिन्छ ।

यो ट्याटु उनले आमाको सम्मानमा खोपाएका थिए । किनकि उनै आमाले मेस्सीलाई आर्थिक कठिनाइका बाबजुद फुटबल सपना पूरा गर्न बार्सिलोना पठाएकी थिइन् ।

ट्याटुहरू खोपाए पनि मेस्सीले कहिल्यै पनि यीबारे केही भनेनन् । ट्याटुबारे उनी शान्त रहे, जसरी मैदानमा हरदम शान्त हुन्छन् । तर उनका ट्याटुहरू हेरेर धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ ।

 

आमाको पोर्ट्रेटपछि दोस्रो ठूलो ट्याटु उनले सन् २०१२ मा हाने । पहिलो छोरा थियागो जन्मिएपछि उनले बायाँ खुट्टाको पछाडि भागमा थियागोको हातको निशान खोपाए । यो ट्याटु खोप्दा सुरुमा हातको निशान मात्र थियो । तर, केहीले यसलाई म्याराडोनाको ‘ह्यान्ड अफ गड’सँग जोडिदिए ।

त्यसपछि मेस्सीले थियागोको नाम थपेर ‘मेरो छोराको हो’ भन्ने सन्देश दिए।

दोस्रो छोरा माटियो जन्मिएपछि उनले यो नाम थपे । सन् २०१८ मा तेस्रो छोरा सिरो जन्मिएपछि उनले दायाँ खुट्टाको घुँडामाथि तीनै छोराको नाम र जन्म मिति खोपाए ।

मेस्सीको प्रेमिका/श्रीमती एन्टोनिला रोकुजाको नाम पनि त्यहीँ छ । मेस्सीले एन्टोनिलाको ओठ, आँखा र क्राउनको ट्याटु पनि खोपाएका छन् । त्यस्तै एन्टोनिलाले पनि दायाँ बाइसेप्समा क्राउन खोपाएकी छिन् । यो उनीहरूको साझा प्रेमको प्रतीक बनेको देखिन्छ ।

त्यस्तै ट्याटुमार्फत मेस्सी आस्थावान र आध्यात्मिक पनि देखिएका छन् । उनले दायाँ काँधमा येशुको ट्याटु हानेका छन् । बार्सिलोनाको प्रसिद्ध सागराडा फ्यामिलिया चर्चको रोज विण्डोको ट्याटु पनि उनले दायाँ कुहिनामा हानेका छन् । कमलको फूलको ट्याटु पनि छ उनको शरीरमा ।

कमल कठिन परिस्थितिमा पनि फुल्ने क्षमता भएको फूल हो । मेस्सी पनि बाल्यकालको रोग र आलोचनालाई पार गरेर आएका थिए । मेस्सीले घडी र कोगको ट्याटु पनि हानेका छन् । यसले समयको महत्व र जीवनको गतिलाई सम्झाउने बताइन्छ ।

फुटबलप्रतिको समर्पण मेस्सीको बायाँ खुट्टामा देखिन्छ । त्यो भाग उनको करियरको क्यानभास जस्तै छ । त्यहाँ फुटबल बलको ट्याटु छ, नम्बर १० (उनको जर्सी नम्बर), र बार्सिलोना क्लबको क्रेस्ट छ । तर खुट्टाको तल्लो भागमा ठूलो ब्ल्याक इंक छ, जसले पुराना ट्याटु (स्वर्ड, एन्जेल विङ्स, रोज) लाई कभर गरेको छ ।

किन खोपाए मेस्सीले ट्याटु ?

विश्व स्टार बन्दै जाँदा नै मेस्सीले ट्याटु खोपाउन थालेका थिए । सन् २०१० देखि यताको समयमा मेस्सीलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष उनका शरीरमा ट्याटुहरू थपिँदै गएको देखिन्छ । विशेष समय र सम्झनामा उनले ट्याटु खोपाएका छन् । अहिलेसम्म उनले कुनै ब्रान्ड प्रमोशन गर्न, फेसन गर्न ट्याटु खोपाएका छैनन् ।

प्राय: खेलाडीहरूले ट्याटु खोपाउनु सामान्य हो ।सम्भवत: मेस्सीले पनि आफ्नो यात्रालाई बारम्बार सम्झिरहन ट्याटु खोपाएका हुन सक्छन् ।

ट्याटु मेसी
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

