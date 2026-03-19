कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव- स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत राखौं

‘त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्थाको पालना गरिनुपर्छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते २१:००

५ वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शनिबार राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)सँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघ सरकारले अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ । यो तरिकाले तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवं कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकार बाँडफाँडका विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए  । ‘संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविधा नहोस् भनेर नै संविधानमा तीनै तहका सरकारको साझा र एकल अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

यसका साथै संविधान र संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारको कानुन बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए । ‘त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्थाको पालना गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेश यामलाल कँडेल स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
संघीयता कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

संघीयता कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य
कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा रविन्द्र चन्द नियुक्त

कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा रविन्द्र चन्द नियुक्त
कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लामा मतगणना जारी, कहाँ कसको अग्रता ?

कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लामा मतगणना जारी, कहाँ कसको अग्रता ?
कर्णालीवासी भन्छन्- सुधार होस्, विगत नदोहोरियोस्

कर्णालीवासी भन्छन्- सुधार होस्, विगत नदोहोरियोस्
कर्णाली बदल्न संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ : सभापति थापा

कर्णाली बदल्न संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ : सभापति थापा

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

