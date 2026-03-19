संघीयता कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

संघमा बनेको नयाँ सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रतिको मानसिकतामा पनि उनले शंका व्यक्त गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २८ गते १४:२१

२८ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीयता कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आठौं स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको उनको गुनासो छ । संघमा बनेको नयाँ सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहप्रतिको मानसिकतामा पनि उनले शंका व्यक्त गरे ।

संघ सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएको पनि उनले बताए ।

‘संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि जनचाहनाअनुसार संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने । –रासस

कर्णाली प्रदेश संघीयता कार्यान्वयन
सम्बन्धित खबर

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य

कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा रविन्द्र चन्द नियुक्त

कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लामा मतगणना जारी, कहाँ कसको अग्रता ?

कर्णालीवासी भन्छन्- सुधार होस्, विगत नदोहोरियोस्

कर्णाली बदल्न संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ : सभापति थापा

कर्णालीका ३५९ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

