‘जिन्सा २०२६’ सम्मेलनमा पोषणको भविष्यबारे बहस

काठमाडौं । पोषण तथा डाइटेटिक्स क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नवीन अनुसन्धान र उदीयमान प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यसहित आयोजित ‘जिन्सा २०२६’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
योर डायटिसियनको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा नेपाल, भारतलगायत विभिन्न देशका डायटिसियन, क्लिनिकल न्युट्रिसन विज्ञ, पोषण शिक्षाविद् तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा गट हेल्थ, इन्सुलिन रेसिस्टेन्स, खेलकूद पोषण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र नेपालको वर्तमान पोषण अभ्यासलगायत विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो ।
सम्मेलनको वैज्ञानिक सत्रमा भारतकी वरिष्ठ डायटिसियन सिल्पी गोयलले इन्सुलिन रेसिस्टेन्स, पिसिओएस तथा पिसिओडीसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै वरिष्ठ डायटिसियन डा. सोम्या भारनीले ‘गट हेल्थ’ र ‘पर्फर्मेन्स न्युट्रिसन इन द इरा अफ एआई’ विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।
योर डायटिसियनका अध्यक्ष डायटिसियन मोदनाथ पौडेलले ‘डाइट इम्प्याक्ट्स एण्ड सक्सेस स्टोरिज अफ डायट थेरापी’ तथा डायटिसियन आयुष अधिकारीले ‘करेन्ट सिनारियो अफ डायटरी प्राक्टिस इन नेपाल’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सम्मेलनमा विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच प्यानल छलफलसमेत आयोजना गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूले जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा सन्तुलित आहारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको औंल्याएका थिए । साथै आगामी दिनमा व्यक्ति–केन्द्रित पोषण, खेलकुद पोषण, पाचन स्वास्थ्य (गट हेल्थ) तथा एआईमा आधारित पोषण परामर्शको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सम्मेलनले नेपालको पोषण तथा डाइटेटिक्स अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, अनुभव र प्रविधिसँग जोड्दै यस क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुका साथै व्यावसायिक अनुभव आदानप्रदानको अवसरसमेत उपलब्ध गराइएको थियो ।
