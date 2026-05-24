+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

पञ्चकर्म : गाडी सर्भिसिङ जस्तै शरीरको सम्पूर्ण सफाइ गर्ने विधि

२०८३ जेठ १४ गते १७:५० २०८३ जेठ १४ गते १७:५०

सुमित्रा लुइटेल

Shares

सुमित्रा लुइटेल

Shares
पञ्चकर्म : गाडी सर्भिसिङ जस्तै शरीरको सम्पूर्ण सफाइ गर्ने विधि

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पञ्चकर्म शरीरभित्र जम्मा भएका विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाली वात, पित्त र कफलाई सन्तुलनमा ल्याउने वैज्ञानिक आयुर्वेदिक उपचार पद्धति हो।

आयुर्वेदलाई विश्वकै पुरानो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली मानिन्छ । यसै आयुर्वेद भित्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण र वैज्ञानिक मानिने उपचार पद्धति हो पञ्चकर्म । धेरै मानिसले पञ्चकर्मलाई मसाज वा स्पा उपचार जस्तो बुझ्ने गरे पनि यसको वास्तविक अर्थ त्यसभन्दा निकै गहिरो छ ।

पञ्चकर्म केवल उपचार होइन, यो शरीरलाई भित्रैदेखि सफा गर्ने, रोगको जरा हटाउने र दीर्घकालीन स्वास्थ्य कायम राख्ने पूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया हो ।

रोग लागेपछि मात्र उपचार गर्ने होइन, रोग लाग्नै नदिने अवधारणामा आधारित आयुर्वेदिक उपचार पद्धति पञ्चकर्म अहिले नेपालमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।

पञ्चकर्म भनेको के हो ? पञ्चकर्म कस–कसलाई उपयुक्त हुन्छ ? लगायतका विषयमा पञ्चकर्म विशेषज्ञ डा. निर्मल भुसालसँग गरिएको कुराकानी:

सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न पञ्चकर्म भनेको के हो ?

पञ्चकर्म आयुर्वेदको एक विशेष उपचार विधि हो । सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो शरीरको पूर्ण सर्भिसिङ जस्तै हो । जसरी हामीले मोटरसाइकल वा गाडीलाई नियमित सर्भिसिङ गराउँछौं, त्यसैगरी शरीरभित्र जम्मा भएका फोहोर, दोष र विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकालेर शरीरलाई सफा, बलियो र सन्तुलित बनाउने विधि हो ।

यो केवल रोग लागेपछि मात्र होइन, स्वस्थ व्यक्तिले स्वास्थ्य रक्षा गर्न र रोग लाग्नबाट बच्न पनि गरिन्छ । विशेष गरी हाम्रो जस्तो छिटो–छिटो मौसम परिवर्तन हुने देशमा सिजन अनुसार शरीरको दोष (वात, पित्त, कफ) बिग्रिन्छ, त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन पञ्चकर्म उपयोगी हुन्छ।

पञ्चकर्मको आधार के हो ?

हाम्रो शरीर र सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पञ्चमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वीबाट बनेको छ । यिनैबाट तीन दोष बन्छन्न् ।

वात (वायु+आकाश) : हल्का, चञ्चल, रुखो गुण ।

पित्त (अग्नि+जल) : तातो, तीखो, चिल्लो ।

कफ (जल+पृथ्वी) : भारी, चिसो, चिल्लो ।

दिनमा पनि यो दोषको साइकल चल्छ । बिहान कफ, दिउँसो पित्त, साँझ वात बढ्छ । खानपान, मौसम, जीवनशैलीले गर्दा कुनै दोष बढ्दा रोग लाग्छ । पञ्चकर्मले यिनलाई शुद्ध गरेर सन्तुलन कायम गर्छ ।

पञ्चकर्मका मुख्य पाँच कर्म के–के हुन् ?

१.वमन : औषधि दिएर मेडिकेटेड उल्टी गराउने । मुख्यतः कफ दोष बढेका, श्वासप्रश्वास र छाला सम्बन्धी समस्या भएकामा ।

२.विरेचन : औषधि दिएर मेडिकेटेड दिसा गराउने । पित्त दोष र छाला, एसिडिटी, एलर्जीमा अत्यन्त राम्रो ।

३.बस्ती : एनिमा जस्तै गुदद्वारबाट तेल, घिउ, औषधि मिसाएर दिइने । वात दोष, ढाड दुखाइ, नसासम्बन्धी रोगमा ‘अर्धचिकित्सा’ नै मानिन्छ । यो सामान्य पानीको एनिमा होइन, विशेष आयुर्वेदिक मिश्रण हो ।

४.नस्य : नाकबाट तेल वा औषधि हाल्ने । टाउको, घाँटी, नाक, साइनस, माइग्रेन, बालसम्बन्धी समस्या र उध्र्वजत्रुगत रोगमा ।

रक्तमोक्षण : रगत निकाल्ने जुका लगाएर वा अन्य विधिबाट । छाला र रक्तसम्बन्धी समस्या, जोर्नी दुखाइमा । कपिङ आदि यसकै आधुनिक रूप हुन् । यी पाँचलाई मुख्य कर्म भनिन्छ ।

पञ्चकर्म गर्नुअघि के तयारी चाहिन्छ ?

पञ्चकर्म गर्नुअघि गरिने तयारीलाई पूर्वकर्म भनिन्छ । मुख्यतः स्नेहन अभ्यङ्ग, तेल मालिस, स्वेदन बाफ दिने यसमा गरिन्छ । यो शरीरलाई नरम बनाएर दोषलाई हलचल गराउँछ । अहिले धेरै ठाउँमा अभ्यङ्ग, सिरोधारा, कटिबस्ती, अष्टमात्र आदि पूर्वकर्म मात्रै गरिन्छ, जसलाई पूर्णपञ्चकर्म भन्न मिल्दैन ।

पञ्चकर्म कस–कसलाई उपयुक्त हुन्छ ?

पञ्चकर्म स्वास्थ्य रक्षा र दीर्घायुका लागि सिजनल डिटक्स, पुराना, जटिल, बहुदोष रोग छाला, जोर्नी, नसासम्बन्धी, मोटोपन, बाँझोपन मानसिक समस्या आदिमा उपयोगी हुन्छ ।

बाल रोग, स्त्री रोग, गर्भधारण समस्यामा रसायन चिकित्सा गर्नुअघि शरीर शुद्ध गर्न पनि यसलाई उपयुक्त मानिन्छ ।

अहिले नेपालमा पञ्चकर्मको अवस्था कस्तो छ ? खर्च कति पर्छ ?

नेपालमा आयुर्वेदमा विश्वास गर्नेहरूमा अहिले पनि पञ्चकर्म लोकप्रिय छ । सरकारी अस्पतालमा निकै सस्तो पनि छ यो । अभ्यङ्ग ३००–६००, स्वेदनसहित १०००–१५०० सम्म पर्छ । पूर्ण सेट (७–१० दिन) मा ५,००० देखि १०,००० सम्म पर्न सक्छ ।

बस्ती, विरेचन आदि प्रक्रियागत शुल्क ३०० देखि ३,००० बीच पर्छ । निजी अस्पताल र स्पामा महँगो हुन सक्छ । केरला, भारत जानुभन्दा नेपालमै आधिकारिक र सस्तो विकल्प उपलब्ध छ । सरकारले स्थानीय तहसम्म पूर्वकर्म पुर्‍याएको छ र पञ्चकर्म केन्द्रहरू विस्तार गर्दैछ ।

पञ्चकर्मको मुख्य फाइदा के हो ?

पञ्चकर्म भनेको केवल उपचार होइन, यो शरीरसँगको माया हो । यो आफ्नो शरीरलाई समय–समयमा सफा गरेर, नयाँ ऊर्जा भरेर, प्रकृतिसँग जोडेर लामो, स्वस्थ र सुखी जीवन बिताउने वैज्ञानिक तरिका हो ।

आजको प्रदूषित वातावरण, केमिकलयुक्त खाना र तनावपूर्ण जीवनशैलीमा पञ्चकर्म जस्तो प्राचीन तरिकाले हामीलाई फेरि स्वाभाविक र स्वस्थ बनाउने शक्ति राख्छ ।

जसरी पुरानो कपडालाई राम्रोसँग धोएर नयाँ रङ चढाउँदा झन् राम्रो र चम्किलो देखिन्छ, त्यसै गरी पञ्चकर्मले हाम्रो शरीर र कोषहरूलाई शुद्ध गरेर नयाँ जीवन दिन्छ । ‘स्वास्थ्य नै सम्पत्ति हो’ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा उतार्न चाहने जो कोहीका लागि पञ्चकर्म उत्तम उपहार हो ।

आयुर्वेद पञ्चकर्म
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
सुमित्रा लुइटेल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

पञ्चकर्म : गाडी सर्भिसिङ जस्तै शरीरको सम्पूर्ण सफाइ गर्ने विधि

पञ्चकर्म : गाडी सर्भिसिङ जस्तै शरीरको सम्पूर्ण सफाइ गर्ने विधि

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९७७ दरबन्दी थपियो, कुन विधामा कति ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९७७ दरबन्दी थपियो, कुन विधामा कति ?

बिरामी हेर्न नेपालमा कति छन् डाक्टर र नर्स ?

बिरामी हेर्न नेपालमा कति छन् डाक्टर र नर्स ?

स्वास्थ्य बीमाको संकट : समस्या बजेटको मात्रै कि नैतिकता र प्रणालीको पनि ?

स्वास्थ्य बीमाको संकट : समस्या बजेटको मात्रै कि नैतिकता र प्रणालीको पनि ?

डा. बालकृष्ण साह

डा. बालकृष्ण साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा. रेग्मीले दिए राजीनामा, डा.शर्मालाई जिम्मेवारी

सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा. रेग्मीले दिए राजीनामा, डा.शर्मालाई जिम्मेवारी

किन आवश्यक छ आगामी बजेटमा स्वास्थ्य कर ?

किन आवश्यक छ आगामी बजेटमा स्वास्थ्य कर ?

ट्रेन्डिङ

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम
चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)

लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)
सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)

सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)

वेबस्टोरिज

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories

फिचर

सबै
पञ्चकर्म : गाडी सर्भिसिङ जस्तै शरीरको सम्पूर्ण सफाइ गर्ने विधि
आयुर्वेद

पञ्चकर्म : गाडी सर्भिसिङ जस्तै शरीरको सम्पूर्ण सफाइ गर्ने विधि

स्वास्थ्य बीमाको संकट : समस्या बजेटको मात्रै कि नैतिकता र प्रणालीको पनि ?
स्वास्थ्य समाचार

स्वास्थ्य बीमाको संकट : समस्या बजेटको मात्रै कि नैतिकता र प्रणालीको पनि ?

डा. बालकृष्ण साह

डा. बालकृष्ण साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा. रेग्मीले दिए राजीनामा, डा.शर्मालाई जिम्मेवारी
स्वास्थ्य समाचार

सिभिल अस्पतालका निर्देशक डा. रेग्मीले दिए राजीनामा, डा.शर्मालाई जिम्मेवारी

किन आवश्यक छ आगामी बजेटमा स्वास्थ्य कर ?
स्वास्थ्य समाचार

किन आवश्यक छ आगामी बजेटमा स्वास्थ्य कर ?

बर्ड फ्लू अलर्ट : पन्छीबाट मानिससम्म सर्न सक्ने भाइरस कति खतरनाक ?
संक्रामक रोग (फ्लु, कोरोना भाइरस)

बर्ड फ्लू अलर्ट : पन्छीबाट मानिससम्म सर्न सक्ने भाइरस कति खतरनाक ?

इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको रुसको दावी
स्वास्थ्य समाचार

इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको रुसको दावी