+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको रुसको दावी

२०८३ जेठ १३ गते १२:४५ २०८३ जेठ १३ गते १२:४५

अनलाइनखबर

Shares

दूतावासका अनुसार रुसले खोप विकास गरेको घोषणा स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुराश्कोले गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर

Shares
इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको रुसको दावी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसी वैज्ञानिकहरूले अफ्रिकी देशमा फैलिएको इबोला भाइरसको नयाँ प्रजातिविरुद्ध नयाँ खोप विकास गरेका छन्।

काठमाडौं । अफ्रिकी देशमा फैलिएको इबोला भाइरसको नयाँ प्रजातिविरुद्ध रूसले खोप विकास गरेको छ । रूसी वैज्ञानिकहरूले इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको दक्षिण अफ्रिकास्थित रूसी दूतावासले जानकारी दिएको छ । दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यसबारे जानकारी दिएको हो ।

दूतावासका अनुसार रुसले खोप विकास गरेको घोषणा स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुराश्कोले गरेका हुन् ।

यस खोपले अफ्रिकी मुलुक कंगोमा देखिएको दुर्लभ बुन्डीबुग्यो प्रजाति विरुद्ध पनि सुरक्षा प्रदान गर्ने दावी रूसी वैज्ञानिहरूले गरेका छन् । अफ्रिकाका केही भागहरूमा इबोलाको प्रकोप बढ्दै गएको छ । भाइरसका धेरै प्रकारहरू विरुद्ध खोप सुरक्षा तत्काल आवश्य रहेका बेला रुसको यो दावी आएको हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले मे १७ मा कंगो र युगान्डामा देखिएको इबोलाको प्रकोपलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको थियो । कंगोमा इबोलाको प्रकोप फैलिएपछि २०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसेको डब्लुएचओले जनाएको छ ।

मे १८ देखि २३ सम्म जेनेभामा चलेको ७९औं विश्व स्वास्थ्य सभामा खोप उत्पादन र विश्वव्यापी सहयोगमा डब्लुएचओसँग छलफल भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

घातक इबोला भाइरसको पुनरागमन : नेपालमा जोखिम कति ?

इलोबा खोप
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको रुसको दावी

इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको रुसको दावी

गेडागुडी र भटमास बढी खाँदा उच्च रक्तचापको जोखिम ३० प्रतिशत कम

गेडागुडी र भटमास बढी खाँदा उच्च रक्तचापको जोखिम ३० प्रतिशत कम

चर्को घामबाट भित्र पस्नेबित्तिकै धेरै चिसो पानी पिउनु हुँदैन किन ? ५ कारण

चर्को घामबाट भित्र पस्नेबित्तिकै धेरै चिसो पानी पिउनु हुँदैन किन ? ५ कारण

परदेशको तनाव : मानसिक अस्पतालमा बढ्दै युवाको भीड

परदेशको तनाव : मानसिक अस्पतालमा बढ्दै युवाको भीड

डा. इश्वरी खनाल

डा. इश्वरी खनाल मनोचिकित्सक

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरी

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरी

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

ट्रेन्डिङ

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम
चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)

लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)
सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)

सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

फिचर

सबै
इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको रुसको दावी
स्वास्थ्य समाचार

इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको रुसको दावी

चर्को घामबाट भित्र पस्नेबित्तिकै धेरै चिसो पानी पिउनु हुँदैन किन ? ५ कारण
स्वास्थ्य समाचार

चर्को घामबाट भित्र पस्नेबित्तिकै धेरै चिसो पानी पिउनु हुँदैन किन ? ५ कारण

परदेशको तनाव : मानसिक अस्पतालमा बढ्दै युवाको भीड
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

परदेशको तनाव : मानसिक अस्पतालमा बढ्दै युवाको भीड

डा. इश्वरी खनाल

डा. इश्वरी खनाल मनोचिकित्सक
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरी
स्वास्थ्य समाचार

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरी

४० कटेसी रमाउने होइन, जीवनशैली सुधार गर्ने हो
स्वास्थ्य समाचार

४० कटेसी रमाउने होइन, जीवनशैली सुधार गर्ने हो

डा. जगदीशकुमार क्षेत्री

डा. जगदीशकुमार क्षेत्री जेष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ
तनावले शरीरका कुन–कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

तनावले शरीरका कुन–कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?