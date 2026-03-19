गेडागुडी र भटमास बढी खाँदा उच्च रक्तचापको जोखिम ३० प्रतिशत कम

दैनिक करिब १७० ग्राम गेडागुडी खाँदा उच्च रक्तचापको जोखिम झन्डै ३० प्रतिशत सम्म घट्छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते २०:५६

गेडागुडी र भटमासजन्य खानेकुराहरूको नियमित सेवन उच्च रक्तचापको जोखिम कम गर्न निकै प्रभावकारी हुने एक नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ। ‘बीएमजे न्युट्रिसन प्रिभेन्सन एन्ड हेल्थ’ जर्नलमा प्रकाशित एक वृहत् प्रतिवेदन अनुसार यी खानेकुरा बढी खाने मानिसहरूमा उच्च रक्तचापको समस्या हुने सम्भावना निकै कम पाइएको छ।

विश्वभर गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूको विश्लेषण गर्दा वैज्ञानिकहरूले एउटा स्पष्ट नतिजा भेटाएका छन्। धेरै गेडागुडी खाने मानिसमा उच्च रक्तचापको जोखिम १६ प्रतिशतले कम पाइएको छ। त्यस्तै भटमास र यसबाट बनेका परिकार बढी खाने मानिसमा यो जोखिम १९ प्रतिशतले कम देखिएको छ।

अनुसन्धानका अनुसार दैनिक रूपमा निश्चित मात्रामा यी खानेकुरा खाँदा सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्छ। दैनिक करिब १७० ग्राम गेडागुडी खाँदा उच्च रक्तचापको जोखिम झन्डै ३० प्रतिशत सम्म घट्छ। त्यसै गरी दैनिक ६० देखि ८० ग्राम सम्म भटमासजन्य खानेकुरा खाँदा जोखिम २८ देखि २९ प्रतिशतले कम हुन्छ।

तर भटमास त्योभन्दा बढी खाँदा थप फाइदा भने नदेखिएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यहाँ १०० ग्राम गेडागुडी वा भटमास भन्नाले पाकेको एक कप वा ५ देखि ६ चम्चा जति परिमाण बुझिन्छ।

यस अनुसन्धानमा अमेरिका, युरोप र एसियाका विभिन्न देशहरूमा लामो समयसम्म गरिएका १२ वटा अध्ययनका तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको थियो। गेडागुडी र भटमासमा पोटासियम, म्याग्नेसियम र फाइबर जस्ता तत्त्वहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। यी पोषक तत्त्वहरूले रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छन्। गेडागुडीमा हुने फाइबरले शरीरभित्र रक्तनलीहरूलाई आराम दिने र फराकिलो बनाउने काम गर्छ। यसका साथै भटमासमा पाइने ‘आइसोफ्लावोन्स’ नामक तत्त्वले पनि रक्तचाप घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

हाल विश्वभर युरोप र बेलायत लगायतका देशहरूमा मानिसहरूले निकै कम मात्रामा मात्र गेडागुडी खाने गरेका छन्। मुटुको स्वास्थ्यका लागि दैनिक ६५ देखि १०० ग्राम गेडागुडी खान सिफारिस गरिए पनि मानिसहरूले दैनिक ८ देखि १५ ग्राम मात्र खाइरहेका छन्।

पोषणविद्हरूका अनुसार यो अनुसन्धानले मानिसहरूलाई आफ्नो दैनिक भोजनमा प्रोटिनको मुख्य स्रोतका रूपमा गेडागुडी र भटमासलाई प्राथमिकता दिन बलियो आधार प्रदान गरेको छ।

उच्च रक्तचाप गेडागुडी र भटमास
