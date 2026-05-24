चर्को घामबाट भित्र पस्नेबित्तिकै धेरै चिसो पानी पिउनु हुँदैन किन ? ५ कारण

- गर्मीमा बाहिरबाट आएपछि कम्तीमा १० देखि १५ मिनेट पर्खेर सादा पानी वा माटोको भाँडोको पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ।
अहिले गर्मी बढिरहेको छ । यसबाट बच्न र राहत पाउन हामी अनेक उपाय खोजिरहेका हुन्छौँ । अधिकांश व्यक्तिलाई गर्मीको बेलामा घरभित्र मात्रै बसेर निर्वाह हुने अवस्था छैन । काम सकेर वा कतैको यात्रा सक्काएर जब हामी घरमा प्रवेश गर्छौँ त्यो बेला प्राय हामीलाई तिर्खा लागिरहेको हुन सक्छ ।
भित्र छिरेर चिसो पानी पिएर तिर्खा मेट्ने र गर्मी कम गर्ने बानी धेरैको हुन्छ । फ्रिजमा हालेर धेरै चिसो बनाएको पानी पिउने प्रचलन पनि धेरै छ ।
तर के हामीलाई थाहा छ, यो बानीले हामीलाई भित्रबाट बिरामी बनाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा । चर्को गर्मीबाट फर्केपछि तुरुन्तै धेरै चिसो पानी पिउनाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई गम्भीर रूपमा हानि पुर्याउन सक्छ, सम्भावित रूपमा पछि गम्भीर समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ ।
१.आन्तरिक तापक्रममा एक्कासी घट्छ
जब हामी चर्को घाममा बाहिर रहन्छौं, हाम्रो शरीरको तापक्रम उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ । भित्र पसेर अचानक धेरै चिसो पानी पिउनाले शरीरको आन्तरिक तापक्रममा एक्कासी गिरावट आउँछ । विज्ञहरूले यसलाई एक प्रकारको थर्मल झट्का भन्छन् किनभने यो अचानक परिवर्तनले रक्तनलीहरू साँघुरो बनाउँछ, जसले रक्तसञ्चारमा प्रतिकूल असर गर्न सक्छ ।
२.पाचन सुस्त हुन्छ
चिसो पानी पिउनाले हाम्रो पाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । जब शरीरको तापक्रम अचानक घट्छ, खाना पाचन प्रक्रिया सुस्त हुन्छ । किनभने चिसो पानी हाम्रो पेटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, यसले पेटको रक्तनलीहरूलाई साँघुरो बनाउँछ, पोषक तत्वहरू अवशोषित गर्ने क्षमतालाई कम गर्छ । यसले पेट दुख्ने, पेट दुख्ने र कब्जियत निम्त्याउँछ ।
३.घाँटीको संक्रमण हुन सक्छ
घाम लागेपछि तुरुन्तै चिसो पानी पिउनाले श्वासप्रश्वासमा असर गर्छ । यसले घाँटीमा खकारको तह बनाउँछ, जसले गर्दा घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने र श्वासप्रश्वासको संक्रमणको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ । धेरै चिसोले घाँटीमा संक्रमण हुने, रातो बिबिरा देखापर्ने जस्ता समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।
४.टाउको दुख्ने समस्या देखिन सक्छ
धेरै चिसो पानी पिउनाले मस्तिष्कमा स्नायुहरूलाई उत्तेजित गर्छ, जसले गर्दा धेरै मानिसहरूलाई टाउको दुख्ने वा मस्तिष्क फ्रिज हुने समस्या पनि देखिन सक्छ ।
५.मुटुको धड्कनमा असर गर्छ
विज्ञहरूका अनुसार, धेरै चिसो पानी पिउनाले शरीरको भेगस नर्भलाई असर गर्छ । यो नर्भ हाम्रो स्नायु प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो, जसले मुटुको धड्कन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । जब यो नर्भ अचानक चिसो हुन्छ, मुटुको धड्कन सुस्त हुने जोखिम बढ्छ, जुन मुटुको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन ।
त्यसैले, घामबाट आएपछि कम्तीमा १० देखि १५ मिनेट पर्खनुपर्छ । त्यसपछि पनि फ्रिजमा राखेर धेरै चिसो बनाएको पानी नभई सादा पिउनुपर्छ । गर्मीको बेलामा माटोको भाँडोमा राखिएको पानी पिउनु धेरै राम्रो हुन्छ ।
