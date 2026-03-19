स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९७७ दरबन्दी थपियो, कुन विधामा कति ?

मन्त्रालयका अनुसार सीएमए, अहेब, अनमी लगायत प्राविधिक सहयोग तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी भने प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा खुल्नेछ ।

२०८३ जेठ १४ गते १७:४८

१४ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) स्वीकृत गरेको छ ।   उक्त निर्णयसँगै संघीय पुल अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल १ हजार ८०८ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको नयाँ दरबन्दी संरचना स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब ती दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगमार्फत चरणबद्ध रूपमा खुला पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिने तयारी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनबाट प्राप्त स्वीकृत दरबन्दीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ८३१ दरबन्दी मात्र मौजुदा अवस्थामा थिए ।  तर नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएसँगै थप ९७७ दरबन्दी थपिएर कुल दरबन्दी संख्या एक हजार ८०८ पुगेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयका अनुसार दरबन्दी विस्तार विशेषगरी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ ।

विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पदसंख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको भन्दै यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सचिवालयले यो स्वीकृत दरबन्दी सूची तत्काल सेवा प्रवेशका लागि नभई संघीय संरचनाअन्तर्गत संघीय पुल दरबन्दी को प्रशासनिक ढाँचा मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ ।

ती दरबन्दीमार्फत संघीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ । यसैबीच, प्राविधिक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र वितरणलाई पनि पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सीएमए, अहेब, अनमी लगायत प्राविधिक सहयोग तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी भने प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा खुल्नेछ ।

कुन विधामा कति  दरबन्दी ?

दरबन्दी थप स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालय
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

