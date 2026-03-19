संखुवासभामा पहिरो जोखिम दुई परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १५:५२

१४ जेठ, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–२ सेदुवामा पहिरोको जोखिमका कारण दुई घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

पहिरोको जोखिम बढेपछि नरबहादुर चुवान र मिठी घिमिरेको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो ।

१२ जेठ राति परेको अविरल वर्षाका कारण चुवान र घिमिरेको घर उच्च जोखिममा परेको सङ्खुवासभाका प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमारप्रसाद मैनालीले बताए ।

फेरि पहिरो जान सक्ने र दुवै घरमा क्षति पुग्ने सम्भावना देखिएपछि स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको उनले बताए ।

नरबहादुर  र मिठीको परिवारलाई हिमान्द्री माध्यमिक विद्यालयको भवनमा सारिएको मैनालीले बताए ।

दुई परिवारलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र जनप्रतिनिधिको सहयोगमा बिहीबार सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो ।

तुइन खोला नजिकको पहिरो पन्छाइयो, मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड खुल्यो

पहिरोले अवरुद्ध कान्तिलोकपथ सञ्चालनमा

पहिरोले थङथिलो इलाम : पीडितले पाएनन् राहत

न्युजिल्यान्डको माउन्ट माउन्गानुईमा भीषण पहिरो, बालबालिकासहित कैयौँ बेपत्ता

रोडाढुंगा उद्योगमा एस्काभेटरले खन्दा खस्यो पहिरो, एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित