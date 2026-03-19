तुइन खोला नजिकको पहिरो पन्छाइयो, मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड खुल्यो

२५ वैशाख, चितवन । मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड अन्तर्गत तुइन खोला नजिक खसेको पहिरो हटाएर यातायात सन्चालन गरिएको छ ।
आज बिहान ढुंगासहितको पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले डोजर प्रयोग गरी बाटो खुलाएको हो ।
अहिले सामान्य रुपमा यातायातका साधन चलिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
प्रहरीले लेन अनुशासन पालना गरी सावधानीपूर्वक सवारी साधन चलाउन चालहरुलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।ि
