केन्यामा बोर्डिङ स्कुलमा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु, ७४ घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १५:२५

केन्याको राजधानी नैरोबीबाट करिब १२० किलोमिटर पश्चिममा रहेको गिलगिलको एक बोर्डिङ स्कुलमा आगलागी हुँदा १६ विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ भने अन्य ७४ जना घाइते भएका छन् ।

घटनास्थलमा पुगेका एक प्रहरी अधिकारीले पत्रकारहरूलाई यो जानकारी दिएका हुन् । आगलागीमा परी घाइते भएका ७४ जना विद्यार्थीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।

केन्या रेडक्रस र प्रहरीका अनुसार बिहीबार बिहान उतुमिसी गर्ल्स स्कुलमा विद्यार्थीहरू सुतिरहेको बेला आगलागी भएको थियो ।

प्रहरीले उद्धार र राहत कार्य जारी रहेको बताएको छ । अधिकारीहरूले आगलागीका कारण अझै पत्ता लगाउन नसकेको बताएका छन् ।

केन्या रेडक्रसले आपतकालीन प्रतिक्रिया टोलीहरू घटनास्थलमा पुगेर सहयोग प्रदान गरिरहेको बताएको छ।

‘यो एकदमै दुःखद र पीडादायी अवस्था हो,’ प्रहरी कमाण्डर मसुद म्विनीले विद्यालय बाहिर भेला भएका अभिभावक र मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् ।

हालैका वर्षहरूमा धेरै घातक घटनाहरू भएका छन् । होस्टलमा विद्यार्थीहरूको उच्च संख्या र सुरक्षा निर्देशिकाहरूको पालनाको अभावलाई प्रायः उच्च संख्यामा मृत्युको कारण मानिन्छ।

स्कुलमा आगलागी
प्रधानमन्त्रीलाई मौलापुरकी मेयरले भनिन्– संघ सरकारको हस्तक्षेप बन्द गरियोस्

सहकारीले एकै व्यक्तिलाई दिएको ऋण १४ करोडसम्म, सफ्टवेयरमा दुइटा विवरण

यो सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस 

परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत विकास र लगानी विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छ

नेपालमा बढ्दैछन् डाक्टर र नर्स

ब्याक गियरमा थालिएको डिपार्चर

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

