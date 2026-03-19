सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस 

१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बालेन शाह नेतृत्व सरकारसँग जनता निराश हुन थालेको बताएको छ ।
आज बसेको संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक वासना थापाले बहुमतको बलमा सरकारले गरेका हरेक काम र निर्णयका कारण जनता निराश हुन थालेको बताएकी हुन् । उनले सदनलाई पेलेर सञ्चालन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
विगतमा सरकारले विपक्षी दलसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘उहाँहरूसँग दुई तिहाइ मत छ । तर हिजो छलफलमा त हुनुन्थ्यो नि । निर्णय सत्तापक्षकै हुन्छ हामी बुझ्छौं तर छलफल, जवाफ भन्ने नै नहुने हुन भएन । जनताहरू निराश भइसकेका छन् ।’
