+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पार्टी मिलाउन सबै विषयमा छलफल गर्न तयार छु : गगन थापा

सभापति थापाले संस्थापन इतर समूहका नेताहरूलाई क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा अवरोध सिर्जना नगर्न पनि आग्रह गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी मिलाएर जाने सबै विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
  • सभापति थापाले संस्थापन इतर समूहलाई सदस्यता अद्यावधिकमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
  • थापाले मत नहाल्ने नेतालाई केही समयका लागि पार्टी सदस्यबाट बाहिर राखिने बताएका छन् ।

६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी मिलाएर जाने सबै विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

महोत्तरीको बर्दिबासमा बुधबार आयोजित ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रीत प्रदेशस्तरीय भेला’ सम्बोधन गर्दै उनले सबै कुरा मिलाउन तयार रहेको बताए ।

‘म सबै कुरामा छलफल गर्न तयार छु । सबै कुरा मिलाउन तयार छु,’ सभापति थापाले भने, ‘साथीहरूको चित्त बुझाएर गर्छु । पार्टी मिलाएर जान्छु ।’

सभापति थापाले संस्थापन इतर समूहका नेताहरूलाई क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा अवरोध सिर्जना नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘तर, पार्टी बलियो बनाउने कुरामा, पार्टीको सदस्यलाई बलियो बनाउने कुरामा कृपया यो अध्यावधि गर्ने कुरामा चाहिँ कसैले खिचपिच नगर्दिनु होला,’ उनले भने ।

इरत समूहले सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने कारणबारे आफू अचम्म परेको पनि बताए । ‘म त तिन छक्क परेको छु, भगवान कसम मलाई त यो त अचम्मै लागेको छ,’ उनले भने, ‘यो अध्यावधिक नगर है, अध्यावधिक गर्न पाइदैन भनेर भनेको कुरा त भगवान कसम मैले बुझिरहेको छैन ।’

पार्टीको कुनै पनि क्रियाशील सदस्यले चाहने बेलासम्म सदस्यता अद्यावधिक गर्न पाउने उनले बताए ।

उम्मेदवारलाई कुनै पनि मतदाताले मत नहाल्न पाए पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्यले रूख चिन्हभन्दा दायाँबायाँ गरेर मत हाल्छु भन्ने नपाइने सभापति थापाको भनाइ थियो ।

‘पार्टीको कुनै पनि उम्मेदवारलाई कुनै पनि मतदाताले मत नहाल्न पाउँछ । म कहिले पनि मतदाता आफ्नो हुन्छ भन्ने मान्दिनँ,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्य भएर, पार्टीको नेता भएर मन परे पनि, मन नपरे पनि, आएको उम्मेदवारलाई रुख चिन्ह भन्दा दायाँबायाँ गरेर मत हाल्छु भन्ने कुरा चाहिँ पाइँदैन ।’

सभापति थापाले गएको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई मत नहाल्ने नेतालाई केही समयका लागि पार्टीको सदस्यबाट बाहिर राखिने पनि दोहोर्‍याए ।

‘उ केही समय कांग्रेसको सदस्य हुने कुराबाट बाहिर रहन्छ । उ रहनुपर्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘उसलाई अरू के गर्ने हो ? हामीले घर सम्पत्ति लाने होइन ?’

काँग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

३३ बुँदे संकल्प गर्दै कांग्रेस बागमती प्रदेशस्तरीय भेला सकियो

३३ बुँदे संकल्प गर्दै कांग्रेस बागमती प्रदेशस्तरीय भेला सकियो
गुट भत्काएर पार्टी बनाउने अबको नीति हो : विश्वप्रकाश शर्मा

गुट भत्काएर पार्टी बनाउने अबको नीति हो : विश्वप्रकाश शर्मा
कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गठन गर्‍यो १२ उपसमिति

कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गठन गर्‍यो १२ उपसमिति
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌मा उपस्थित हुन रुलिङ गर्न कांग्रेसको माग 

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌मा उपस्थित हुन रुलिङ गर्न कांग्रेसको माग 
गगन थापालाई प्रकाशशरण महतले भने- माने मान नमाने नमान भनेर पार्टी एकता हुँदैन

गगन थापालाई प्रकाशशरण महतले भने- माने मान नमाने नमान भनेर पार्टी एकता हुँदैन
कर्णाली मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न विश्वप्रकाश गुण्डु पुगे

कर्णाली मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न विश्वप्रकाश गुण्डु पुगे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित