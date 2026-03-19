नेपालमा बढ्दैछन् डाक्टर र नर्स

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १५:१४

१४ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा प्रति हजार जनसंख्यामा डाक्टर र नर्सको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार देशभर प्रति हजार जनसंख्यामा १ दशमलव ८६ डाक्टर र ४ दशमलव ४२ नर्स उपलब्ध रहेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा २०८२ फागुनसम्म दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको आधारमा तयार गरिएको तथ्यांकले स्वास्थ्य जनशक्तिको पहुँच विस्तार हुँदै गएको संकेत गरेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्रति हजार जनसंख्यामा डाक्टरको संख्या १ दशमलव र नर्सको संख्या २ दशमलव ८६ मात्रै रहेको थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षणले देशभर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या पनि विस्तार हुँदै गएको देखाएको छ । हाल सरकारी स्तरमा कुल ८ हजार ९७६ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये ४२० अस्पताल रहेका छन् भने १८१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै ३ हजार ६०३ स्वास्थ्यचौकी, ४२६ आयुर्वेदिक औषधालय, ४ हजार ३४६ उपस्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रहेका छन् ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हाल १८ हजार ६४० शय्या उपलब्ध रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ती संस्थामा कुल १ लाख ४७ हजार ७५६ स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । जसमा ७ हजार ३० डाक्टर कार्यरत छन् भने २८ हजार ६५० नर्स तथा अनमी सेवा दिइरहेका छन् ।

त्यसैगरी ६८४ कविराज, ६९३ वैद्य, १६ हजार ३१३ स्वास्थ्य सहायक तथा ५१ हजार ३८६ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय रहेका छन् । विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सर्वेक्षणले स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति दुवै विस्तार भएको देखाएपनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति टिकाइराख्ने चुनौती तथा अस्पतालमा उपकरण अभाव जस्ता समस्या अझै कायम छन् ।

विशेषगरी काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टर र दक्ष नर्सको अभावले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेको छ ।

गैरकानुनी रूपमा डाक्टर लेख्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

विदेशी नागरिकता लिने १७ डाक्टरको नाम दर्ता किताबबाट हटाइयो

सामाजिक सञ्जालमा औषधिबारे सल्लाह दिने डाक्टरलाई काउन्सिलले कारबाही गर्ने

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

मेडिकल काउन्सिलले तोक्यो फेलोसिप गर्ने चिकित्सकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

