0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
विचार :

बालविवाह रोक्न कानुनसँगै संवाद जरुरी

जब परिवार, शिक्षक र समाजले संवादको ठाउँ दिन सक्दैनन्, तब किशोरकिशोरीले भागेर विवाहलाई नै सुरक्षित विकल्प ठान्न बाध्य हुन्छन् ।

0Comments
Shares
वसन्ती बास्तोला वसन्ती बास्तोला
२०८३ जेठ २५ गते ८:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • किशोरकिशोरीको स्वाभाविक आकर्षण र मित्रतालाई समाजले अपराध मान्दा उनीहरू भागेर बालविवाह गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
  • बालविवाह सम्बन्धी कानून उल्लंघनको आरोपमा मुलुकका विभिन्न कारागारमा ४ सयभन्दा बढी किशोरहरू बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।
  • बाजुराकी उपप्रमुख नन्दा थापाले बालविवाह कम गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।

एक हप्ता अगाडि म जुम्लामा थिएँ । नन्दकुमारी बुढासँग खोलामा भेट भयो । कपडा धुन आएकी उनले आफू १३ वर्ष हुँदा बाआमाको सहमतिमा उनलाई तानेर विवाह गरी लगिएको बताइन् । ४१ वर्षकी उनका अहिले ७ जना नातिनातिना छन् । मैले सोधें अहिले पनि बालविवाह हुन्छ ? उनले भनिन्, ‘अहिले त आफैं भाग्छन् ।’

बालविवाहको कुरा आउँदा यस्तो उत्तर दिनेमा उनी मात्र हैन जनप्रतिनिधि, शिक्षक र अभिभावक पनि छन् । तर आफैं किन भागेर जान्छन् ? भन्ने खोजी न त परिवारबाट भएको छ नत सरकारी स्तरबाट । उनीहरू झन् के कुरामा खुशी छन् भने बालविवाह हाम्रो कारण नभएर जोगियो ।

एक दशक यता सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेशप्रदेशमा धेरै किशोरकिशोरीलाई सोध्दा उनीहरू रहरले भागेको भन्दा बढी बाध्यताले भागेको बताए ।

बाध्यता के आइपर्‍यो त यस्तो ? मुगुकी कमला शाहीले भनिन्, ‘स्कुल र गाउँमा कसैसँग बोल्नै नहुने खाली कराइ मात्र रहने अनि कसरी बस्नु ?’

उनलाई लाग्यो घरमा यस्तो कुरा सुनेर बस्न भन्दा बरु विवाह गरे कोही केटाले त माया गर्ला भन्ने लाग्यो । २२/२५ वर्ष अगाडि जब म विद्यालयमा थिएँ । त्यतिबेला प्रेम गर्नु अपराध जसरी लिइन्थ्यो ।

बालविवाहलाई केवल कानुनी उमेरको प्रश्नका रूपमा मात्र हेरेर समाधान खोज्न सकिँदैन । यसको जरा किशोरकिशोरीको भावना, आकर्षण र यौनिकताको अभिव्यक्तिलाई अपराध, लाज र इज्जतसँग जोडेर हेर्ने सामाजिक सोचमा गाडिएको छ ।

कोही केटाले मन परायो या कोही केटासँग बोलचाल भएको या विद्यालयमा हल्ला चलेको कुरा घरसम्म आइपुग्थ्यो । कसैलाई दुश्मनी साध्नु छ भने कोहि केटाकेटीको नाम जोडेर घरसम्म पुर्‍याउँथे र ती केटीको कि विवाह गरिदिन्थे कि स्कुल पठाउँदैनथे ।

यस्तो चलन अहिले पनि विकट स्थानमा बाँकी रहेछ । ६ कक्षामा पढ्दै गरेकी बाजुराकी उमा थापाको सोही कक्षामा पढ्ने केटासँग कुराकानी भइरहन्थ्यो ।

तर स्कुल र छिमेकीले कुरा काट्न थाले । त्यो कुरा उनीहरू दुवैलाई पचाउन गार्‍हो भयो अनि उनीहरू भागेर विवाह गरे । त्यसपछि उनीहरूको पढाइ छुट्यो । १७ वर्ष पुग्दा उनले श्रीमान् गुमाइन् र काखमा बच्चा छ । न कुनै सिप छ न त कुनै जागिर आजभोलि उनी तनावमै जीवन कटाइरहेकी छिन् । उनका आमाबुबा भन्छन्, ‘आफैं गएकी हो हामीले दिएका होइनौं क्यारे ।’

कर्णालीमा बालविवाह अझै उच्च रहेको भन्दै छलफलहरू भइरहेका छन् । तर ती छलफलको निष्कर्ष आजभोलि बालविवाह आफैं भागेर बढी हुन्छ भन्नेमा गएर सकिन्छ ।

यो विषय यति सहजरूपमा लिइएको छ कि, यो कुरा छोराछोरीले नै गरेका हुन् भनेर आमाबाबु पन्छिन् पाएका छन् । तर अझ पनि बालविवाह किन भएको छ त भन्ने विषयमा कुनै अनुसन्धान र चेतना फैलाउने काम भएको छैन ।

हामीले किशोरावस्थामा हुने शारिरिक परिवर्तनका कुरा त उठायौं । तर विद्यालय र घरसम्म राम्रोसँग पुर्‍याउन सकेनौं । हामीले किशोरावस्थामा हाम्रा छोराछोरी र विद्यार्थी एकअर्कामा आकर्षित भएको र कुरा मात्र गरेको सम्मलाई पनि अपराध मान्न थाल्यौं । उनीहरूको एकअर्काप्रतिको आकर्षण र गफगाफलाई समेत प्रेममा परेको र प्रेम गर्नु अपराध हो । चरित्र खराब हो भन्ने भाष्य स्थापित गरेको कारण धेरै किशोरकिशोरी भागेर विवाह गर्न बाध्य भएका रहेछन् । मानवीय संवेदना र उमेर परिवर्तनका बारेमा बच्चासँग कुरा नगरेको कारण उनीहरू आफ्ना कुरा साट्न बाहिरको व्यक्तिको खोजी गर्दा कहिलेकाहीँ दुर्घटनामा समेत पर्ने गरेका छन् ।

केटा र केटीको मञ्जुरीमा भएका सम्बन्धमा समेत उमेर नपुगेको र केटाकेटी सहमत नभएको भनेर उनीहरूलाई अलग्याउने काम भएका छन् । अझ बढी अन्तरजातीय र अन्तरवर्गीय भयो भने यो सम्बन्धलाई अपराधीकरण गरेर किशोरकिशोरीलाई छुटाउने काम गरिन्छ । यसैकारण उनीहरूको मानसिक अवस्था र करियरमा असर गरिरहेको छ ।

जुम्लाकी मनमाया रोकायाको एक जना साथीसँग कुराकानी भइरहन्थ्यो । घरदेखि आफ्नो कुरा भन्दा उसले बुझेजस्तो लाग्थ्यो यसै कुरालाई बहाना बनाएर लभ पर्‍यो भन्ने हल्ला गाउँमा चलाइयो । यसै कुरा परिवारले अपराध जस्तो ठानेकोले केटाकेटी मिलेर भारत भागे । यसरी भाग्नेको संख्या बढेको छ । यो भाग्नुको कारण समाज र घरपरिवारले केटाकेटी मिल्नुलाई पनि लभ परेको ठानेर नराम्रो काम हो भनिदिन्छन् ।

किशोरावस्थामा हुने स्वाभाविक आकर्षण, मित्रता र भावनात्मक सम्बन्धलाई नै गलत ठान्ने वातावरणले धेरै किशोरकिशोरीलाई घर, विद्यालय र समुदायबाट टाढा धकेलिरहेको छ ।

यसरी विवाह हुनेको संख्या बढेर बालविवाह भइराखेको छ तर घरका मानिस आफैं भागेर गएका त हुन् भनिराख्ने चलन बढेको बाजुराको मडिमालिका नगरपालिकाकी उपमेयर नन्दा थापाको अनुभव छ ।

उनले भनिन्, ‘अझै पनि बालविवाह र बहुविवाह रोकिएको छैन, यसमा केटा र केटी मिल्नु र अलि अलि कुरा हुनुलाई पनि अपराध मान्नु हो ।’ मनोपरामर्शको त कुरै छैन, गाउँमा इज्जत फालेको भनेर केटाकेटीले गाली त कति खानु पर्छ पर्छ । किशोरअवस्थामा केटाकेटीले भावना व्यक्त गर्ने उपयुक्त ठाउँ र हौसला नपाउँदा पनि आपराधिक बाटोतर्फ मोडिन सक्ने डाक्टर शर्मिला विश्वकर्मा बताउँछिन् । ‘उनीहरूको संगत, कुराकानी र व्यवहारमा निगरानी राखी कुरा बुझेर व्यवहार गर्न पर्ने अभिभावक नै आफनै समस्यामा हुन्छन् अनि झन् दुरी बढ्छ ।

किशोरकिशोरीको भावना अभिभावक र शिक्षकले बुझिदिनु पर्नेमा अभिभावक र शिक्षक किशोरकिशोरीसँग कुरा गर्ने वातावरण नै नभएको नन्दा थापाको अनुभव छ । ‘यता यस्ता कुरा गर्दा झन् छोराछोरी बिग्रेलान् भन्ने सोच छ । कति अभिभावक त गरिबीको कारण छोरीहरूलाई उमेर नपुग्दै आफैं विवाह गरेर जाउँ भन्ने गरेको थापाले बताइन् । भनिन् ‘यसलाई कम गर्न हामीले उपमेयरसँग छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं ।

यसले अलिकति कम त भएको छ तर एउटा नगरपालिकाको कुरा गरेर भएन । अभाव, सचेतनाको कमी जस्ता कुराले पनि गलत कुराको अभ्यास भइरहेको छ ।

कम उमेरमा विवाह गरेको कारण विवाह गर्ने गराउनेलाई जरिबाना लाग्ने कारण ४ सयभन्दा बढी किशोर कारागारमा रहेको भन्दै अघिल्लो सरकारले विवाहको उमेर कम गर्ने प्रस्ताव लगेको थियो । विवाहको उमेर कम गर्नु मात्र समस्याको समाधान नभएको भन्दै धेरैले यसको विरोध समेत गरे ।

त्यसैले बालविवाहलाई केवल कानुनी उमेरको प्रश्नका रूपमा मात्र हेरेर समाधान खोज्न सकिँदैन । यसको जरा किशोरकिशोरीको भावना, आकर्षण र यौनिकताको अभिव्यक्तिलाई अपराध, लाज र इज्जतसँग जोडेर हेर्ने सामाजिक सोचमा गाडिएको छ । किशोरावस्थामा हुने स्वाभाविक आकर्षण, मित्रता र भावनात्मक सम्बन्धलाई नै गलत ठान्ने वातावरणले धेरै किशोरकिशोरीलाई घर, विद्यालय र समुदायबाट टाढा धकेलिरहेको छ । जब परिवार, शिक्षक र समाजले संवादको ठाउँ दिन सक्दैनन्, तब किशोरकिशोरीले भागेर विवाहलाई नै सुरक्षित विकल्प ठान्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले बालविवाह रोक्ने कानुन कडा बनाउँदा मात्र पर्याप्त हुँदैन । किशोरकिशोरीको यौनिकता, भावना र सम्बन्धबारे खुला, सम्मानजनक र वैज्ञानिक संवाद आवश्यक छ ।

बालविवाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित