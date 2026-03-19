इरान युद्ध १०० दिन नजिकिँदा ट्रम्पको दाबी : इरान लगभग छिन्नभिन्न

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- इरान युद्ध १००औं दिनमा प्रवेश गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सैन्य शक्ति लगभग ध्वस्त भएको दाबी गरेका छन् ।
- ट्रम्पले एनबीसी न्युजसँग भने, 'इरान सम्झौता गर्न हताश छ तर यो कुरा स्वीकार गर्न उनीहरूमा अत्यधिक अहङ्कार छ।'
- अमेरिकी सेनाले ६ इरानी ब्यालेस्टिक मिसाइल खसालेको छ भने इरानले कुवेत र बहराइनस्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा आक्रमण गरेको छ ।
२४ जेठ, काठमाडौं । इरान युद्ध १००औं दिनमा प्रवेश गर्दै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सैन्य शक्ति लगभग ध्वस्त (छिन्नभिन्न) भएको दाबी गरेका छन्।
अहिलेसम्म किन सम्झौता हुन सकेन भनेर सोधिएको प्रश्नमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले एनबीसी न्युजलाई भने, ‘इरान सम्झौता गर्न हताश छ तर यो कुरा स्वीकार गर्न उनीहरूमा अत्यधिक अहङ्कार छ।’
ट्रम्पले आफू यस द्वन्द्वमा निकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै अमेरिकाले तेहरानको सेनालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिसकेको दाबी गरे।
सप्ताहन्तमा दुई देशबीच आक्रमणको दोहोरो शृङ्खला जारी रहँदा ट्रम्पको यो भनाइ आएको हो, जसले उनीहरूबीचको कमजोर युद्धविरामको परीक्षण गरिरहेको छ।
अमेरिकी सेनाले शनिबार आफ्ना खाडी राष्ट्रका सहयोगीहरूतर्फ प्रहार गरिएका छ वटा इरानी ब्यालेस्टिक मिसाइल खसालेको र सातौं मिसाइल आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको बताएको छ। यसको जवाफमा तेहरानले कुवेतस्थित अमेरिकी हवाई अखडा र बहराइनस्थित अमेरिकी नौसेनाको पाँचौं फ्लीटलाई निसाना बनाएको पुष्टि गरेको छ।
सोही दिनको उत्तरार्धमा, अमेरिकाले ‘इरानी आक्रामकताबाट बच्न’ होर्मुज स्ट्रेटमा खतरा पैदा गरिरहेका थप दुई ड्रोन खसालेको बताएको छ।
त्यसलगत्तै इरानको विदेश मन्त्रालयले वर्तमान द्वन्द्वमा अमेरिकाका अवैध कार्यहरूबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिणामको लागि अमेरिका नै जिम्मेवार हुने चेतावनी दिएको छ।
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