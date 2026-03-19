+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मधेशका तीन सांसदलाई कांग्रेसले गरायो सचेत

नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सभाका तीन जना सांसदलाई सचेत गराएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १८:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा मधेश प्रदेश सभाका तीन जना सांसदलाई सचेत गराएको छ ।
  • सचेत गराइएकाहरूमा सर्लाहीका प्रदेश सभा सदस्यहरू सकुन्ती देवी महरा, कौशल किशोर राय र जंगीलाल राय छन् ।
  • उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएपछि कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले सचेत गराउने निर्णय गरेको हो ।

२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सभाका तीन जना सांसदलाई सचेत गराएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले सर्लाही प्रदेशसभा २ (१) का सांसद सकुन्ती देवी महरा, सर्लाही प्रदेशसभा २ (२)का सांसद कौशल किशोर राय र सर्लाही २ (१) कै जंगीलाल रायलाई सचेत गराएको हो ।

उनीहरू तीनै जनाविरुद्ध गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा उजुरी परेको थियो ।

उनीहरूलाई गत वैशाख २१ गते पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको र उनीहरूले जवाफ पठाएसँगै सचेत गराएको कांग्रेस जनाएको छ ।

काँग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गरे संसद् चल्छ : कांग्रेस

प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गरे संसद् चल्छ : कांग्रेस
कांग्रेसले दोहोर्‍यायो प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा माफी माग्नुपर्ने अडान

कांग्रेसले दोहोर्‍यायो प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा माफी माग्नुपर्ने अडान
मुख्यमन्त्री शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन मानबहादुरको अध्यक्षतामा कांग्रेस सांसदको बैठक

मुख्यमन्त्री शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन मानबहादुरको अध्यक्षतामा कांग्रेस सांसदको बैठक
बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो : कांग्रेस

बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो : कांग्रेस
सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस 

सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस 
कांग्रेसले माग्यो मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा

कांग्रेसले माग्यो मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित