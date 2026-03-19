मधेशका तीन सांसदलाई कांग्रेसले गरायो सचेत

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- नेपाली कांग्रेसले अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा मधेश प्रदेश सभाका तीन जना सांसदलाई सचेत गराएको छ ।
- सचेत गराइएकाहरूमा सर्लाहीका प्रदेश सभा सदस्यहरू सकुन्ती देवी महरा, कौशल किशोर राय र जंगीलाल राय छन् ।
- उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएपछि कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले सचेत गराउने निर्णय गरेको हो ।
२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सभाका तीन जना सांसदलाई सचेत गराएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले सर्लाही प्रदेशसभा २ (१) का सांसद सकुन्ती देवी महरा, सर्लाही प्रदेशसभा २ (२)का सांसद कौशल किशोर राय र सर्लाही २ (१) कै जंगीलाल रायलाई सचेत गराएको हो ।
उनीहरू तीनै जनाविरुद्ध गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा उजुरी परेको थियो ।
उनीहरूलाई गत वैशाख २१ गते पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको र उनीहरूले जवाफ पठाएसँगै सचेत गराएको कांग्रेस जनाएको छ ।
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