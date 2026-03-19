+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गरे संसद् चल्छ : कांग्रेस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १३:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमाबारे संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिको तथ्य प्रमाण पेस गर्न माग गरेको छ।
  • कांग्रेस सांसद सुनिलबहादुर थापाले ‘उक्त अभिव्यक्ति पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण छन् भने जनतासमक्ष पेस गरिनुपर्ने बताए।
  • प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि भारतीय जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो।

२० जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिको तथ्य खोजेको छ ।

तथ्य दिन नसके माफी माग्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।

‘उक्त अभिव्यक्ति पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण छन् भने जनतासमक्ष पेस गरिनुपर्छ । छैन भने उहाँले क्षमता याचना गर्नुपर्छ’ नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले भने ।

उनले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यस्तो बताएका हुन् । सभाको कामकारबाही अगाडि बढाउने विषयमा अवरोध गरेपछि सभाध्यक्ष नारायाण दाहालले बोल्न समय दिएका थिए ।

त्यसक्रममा कांग्रेसका तर्फबाट बोल्दै सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीले तथ्यहीन विषय बोलेको भनेर आपत्ति जनाएका हुन् ।

गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए ।

त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै कांग्रेसले क्षमा माग्न भनेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतको सीमाको विषयमा तेस्रो मुलुकको विषय समेत उठाएको भनेर समेत सांसद थापाले आपत्ति जनाए ।

साथै, प्रधनमन्त्रीकै कारण संसद् बन्धक भएको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

काँग्रेस सीमा विवाद सुनिलबहादुर थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले दोहोर्‍यायो प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा माफी माग्नुपर्ने अडान

कांग्रेसले दोहोर्‍यायो प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा माफी माग्नुपर्ने अडान
मुख्यमन्त्री शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन मानबहादुरको अध्यक्षतामा कांग्रेस सांसदको बैठक

मुख्यमन्त्री शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन मानबहादुरको अध्यक्षतामा कांग्रेस सांसदको बैठक
बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो : कांग्रेस

बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो : कांग्रेस
सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस 

सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस 
कांग्रेसले माग्यो मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा

कांग्रेसले माग्यो मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा
पार्टी मिलाउन सबै विषयमा छलफल गर्न तयार छु : गगन थापा

पार्टी मिलाउन सबै विषयमा छलफल गर्न तयार छु : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित