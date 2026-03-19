प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गरे संसद् चल्छ : कांग्रेस

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- नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमाबारे संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको तथ्य प्रमाण पेस गर्न माग गरेको छ।
- कांग्रेस सांसद सुनिलबहादुर थापाले ‘उक्त अभिव्यक्ति पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण छन् भने जनतासमक्ष पेस गरिनुपर्ने बताए।
- प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि भारतीय जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो।
२० जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिको तथ्य खोजेको छ ।
तथ्य दिन नसके माफी माग्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।
‘उक्त अभिव्यक्ति पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण छन् भने जनतासमक्ष पेस गरिनुपर्छ । छैन भने उहाँले क्षमता याचना गर्नुपर्छ’ नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले भने ।
उनले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यस्तो बताएका हुन् । सभाको कामकारबाही अगाडि बढाउने विषयमा अवरोध गरेपछि सभाध्यक्ष नारायाण दाहालले बोल्न समय दिएका थिए ।
त्यसक्रममा कांग्रेसका तर्फबाट बोल्दै सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीले तथ्यहीन विषय बोलेको भनेर आपत्ति जनाएका हुन् ।
गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए ।
त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’
यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै कांग्रेसले क्षमा माग्न भनेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतको सीमाको विषयमा तेस्रो मुलुकको विषय समेत उठाएको भनेर समेत सांसद थापाले आपत्ति जनाए ।
साथै, प्रधनमन्त्रीकै कारण संसद् बन्धक भएको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
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