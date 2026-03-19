कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इरानी आक्रमण, इरानमाथि अमेरिकाको जवाफी हमला

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- इरानको ड्रोन र मिसाइल आक्रमणबाट कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भवनमा क्षति पुग्नुका साथै केही मानिस घाइते भएका छन् ।
- अमेरिकी सेनाले इरानको केश्म टापुमा जवाफी आक्रमण गरी इरानी सेनाको नियन्त्रण केन्द्र र आक्रमणकारी ड्रोनहरू नष्ट गरेको छ ।
- अमेरिकी सेनाले चेतावनी बेवास्ता गरेको भन्दै होर्मुज जलक्षेत्रनजिक इरानतर्फ गइरहेको 'एम/टी लेक्सी' नामक तेल ट्याङ्करमा मिसाइल प्रहार गरेको छ ।
२० जेठ, काठमाडौं । इरानको ड्रोन र मिसाइल आक्रमणबाट कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धेरै मानिस घाइते भएका छन्। बुधबार कुवेतको सरकारी समाचार एजेन्सीले जनाएअनुसार आक्रमणलगत्तै उडानहरू रोकिएको छ भने विमानहरूलाई अन्य विमानस्थलतर्फ डाइभर्ट गरिएको थियो।
कुवेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘टी-१’ भवनमा आक्रमण भएको जनाइएको छ। मिसाइल आक्रमणविरुद्ध गरिएको प्रतिरक्षा फायरिङबाट खस्न सक्ने भग्नावशेषबाट सावधान रहन नागरिकहरूलाई चेतावनी दिइएको छ।
कुवेतको सेनाले इरानी ड्रोनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहार गर्दा भवनमा उल्लेखनीय क्षति पुगेको र केही मानिस घाइते भएको पुष्टि गरेको छ। बुधबार बिहानैदेखि हवाई यातायात बन्द गरिएको थियो।
कुवेतको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल साउद अब्दुलअजीज अल-ओतैबीले यस आक्रमणलाई इरानको आपराधिक आक्रमणको संज्ञा दिँदै घाइतेहरूको उपचार भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
इरानमाथि पनि अमेरिकी हमला
यसैबीच, अमेरिकी सेनाले राति इरानमाथि आत्मरक्षाको लागि आक्रमण गरेको र पानीजहाज तथा खाडी देशहरूतर्फ प्रहार गरिएका ब्यालेस्टिक मिसाइल र ड्रोनहरू खसालेको बताएको छ।
अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डका अनुसार होर्मुज स्ट्रेटमा रहेको केश्म टापुमा गरिएको यो आक्रमण ‘इरानले मध्यपूर्वभरि गरेको आक्रमणको प्रयासको जवाफमा’ थियो।
सेन्टकमले केश्म टापुको आक्रमणले इरानी सेनाको ग्राउन्ड कन्ट्रोल स्टेसनलाई लक्षित गरेको र नागरिक जहाजहरूतर्फ प्रहार गरिएका ३ वटा आक्रमणकारी ड्रोन पनि खसालेको बताएको छ।
उता इरानले भने जवाफी कारबाही स्वरूप मिसाइल र ड्रोन प्रयोग गरेर क्षेत्रीय देशमा रहेका अमेरिकी अखडा र हेलिकप्टरहरूमा आक्रमण गरेको बताएको छ। सेन्टकमका अनुसार तेहरानले कुवेततर्फ दुईवटा र बहराइनतर्फ तीनवटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो।
कुवेततर्फ प्रहार गरिएका दुई इरानी मिसाइलहरू बाटोमै खसेका वा टुक्रिएका थिए भने बहराइनतर्फ प्रहार गरिएका तीनवटा मिसाइललाई अमेरिका र बहराइनको वायु रक्षा बलले तत्कालै खसालेका थिए।
इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले ‘होर्मुज जलसन्धिको सुरक्षामा खलल पुर्याउँदा आक्रामक अमेरिकी सेनाले भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने’ चेतावनी दिएको छ।
तेल ट्याङ्करमा अमेरिकी मिसाइल प्रहार
यसअघि, सेन्टकमले वासिङ्टनले गत अप्रिल १३ देखि होर्मुज स्ट्रेटमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दीको एक भागको रूपमा खार्ग टापु (इरान) तर्फ गइरहेको बोत्स्वानाको झन्डा फहराएको ‘एम/टी लेक्सी’ नामक रित्तो तेल ट्याङ्करलाई आक्रमण गरी निस्क्रिय बनाएको बताएको थियो।
चालक दलले २४ घण्टाको अवधिमा अमेरिकी सेनाको बारम्बार दिइएको चेतावनी र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेपछि अमेरिकी विमानले उक्त जहाजको इन्जिन कोठामा ‘हेलफायर’ मिसाइल प्रहार गरेको थियो। सेन्टकमले मङ्गलबार ट्याङ्करमाथि आक्रमण भएको क्षण देखाउने भिडियो फुटेज पनि सार्वजनिक गरेको छ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
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