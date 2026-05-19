सदनमा कांग्रेसको प्रश्न : प्रधानमन्त्री कुन दिन छापामार शैलीमा आएर फेरि केही बोल्नुहुन्छ कि ?

२७ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले भारतको सीमा नेपालले मिचेको भन्नेबारे आपत्ति जनाउँदै अब यसमा रुमल्लिन नहुनेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताए ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सदन नचाहिए पनि प्रतिपक्षीलाई चाहिने भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री फेरि कुन दिन आएर केही बोल्ने हो कि भन्ने बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई सदन नचाहिएला तर हामीलाई चाहिन्छ । छापामार शैलीमा कुनै दिन आउनुहोला । फेरि केही बोल्नुहोला,’ उनले भने, ‘तर अब प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा रुमल्लिनु हुन्न भन्ने जिम्मेवारी मसँग छ । तर प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक थियो छ ।’
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