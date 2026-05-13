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९ महिनाको गर्भावस्थामा कठिन योगासन प्रदर्शन गर्ने महिला भाइरल

२०८३ जेठ २७ गते १५:०९ २०८३ जेठ २७ गते १५:०९

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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९ महिनाको गर्भावस्थामा कठिन योगासन प्रदर्शन गर्ने महिला भाइरल

गर्भावस्थाका अन्तिम दिनमा कठिन योग आसनहरू प्रदर्शन गरेकी एक भारतीय महिला सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भइरहेकी छिन् । उनले गरेका कठिन योगासन यो अवस्थामा कति सुरक्षित हो ? भन्ने विषयमा सोसल मिडियामा बहस चलिरहेको छ ।

बैंग्लोर निवासी यी महिलाको गर्भ ४० हप्ताको पुगिसकेको छ । २ दिनअघि मात्रै पनि उनले योग गर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छिन् । उनले गर्भावस्थामा योग गर्दै गरेको फोटो/भिडियोहरू नियमित रूपमा राख्ने गरेको देखिन्छ ।

खासमा उनीबारे चर्चा चाहिँ अघिल्लो साताबाट सुरु भएको हो । जसमा उनले साडी लगाएर योग गर्दै गरेका तस्वीर र भिडियो सोसल मिडियामा राखेकी छिन् । त्यसमा उनले कठिन खालका आसन समेत प्रदर्शन गरेकी छिन् ।

३९औं हप्तामा प्रवेश गर्दै भन्दै उनले त्यसमा आफ्ना अनुभूतिहरू समेत उल्लेख गरेकी छिन् ।

यसपछि ‘यो अवस्थामा यस्ता कठिन आसनमा योग गरेर जोखिम मोल्नु ठिक हो कि होइन ?’ भन्ने विषयमा चर्चा भएको हो । शशी प्रभा द्विवेदी नाम गरेकी यी महिला पेसाले योगा शिक्षक तथा व्यवसायी हुन् ।

उनको फोटो/ भिडियोहरूमा लाखौं भ्युज तथा हजारौं प्रतिक्रियाहरू आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिने धेरैले गर्भावस्थाको यो चरणमा उन्नत योग आसनहरू जोखिमपूर्ण हुने तर्क गरेका छन् । बच्चालाई हुने जोखिमबारे पनि ध्यान दिन भन्दै सुझाव समेत दिइरहेका छन् । कसैले भने साहसी नारी भन्दै उनको प्रशंसा गरेका छन् ।

के यो अवस्थामा यस खालको योग गर्नु सुरक्षित हुन्छ ?

गर्भावस्थामा शारीरिक व्यायाम आवश्यक भए पनि यस खालको योगा गर्नु सबैका लागि सुरक्षित नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् । गर्भावस्थाको अन्तिम चरणहरूमा शरीरको सन्तुलन परिवर्तन हुन्छ । अत्यधिक झुक्ने, सन्तुलन मिलाउने, वा पेटमा धेरै नै दबाब पर्ने किसिमका योग आसनहरूले जोखिम बढाउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

त्यसैले विज्ञहरूले महिलाहरूलाई हल्का व्यायाम अभ्यास गर्न सल्लाह दिन्छन् । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह तथा योग शिक्षकहरूको परामर्शका आधारमा मात्रै शारीरिक अभ्यासका तरिका अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

आँखा चिम्लेर सामाजिक सञ्जाललाई पछ्याउनु गतल 

सामाजिक सञ्जालतिर अरूले गरेको देखेर त्यसलाई पूरा विश्वास गरी पछ्याउनु पनि जोखिमयुक्त हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अरूले देखाएकै आधारमा योग आसन वा व्यायामहरूको नक्कल गर्नु उचित नहुने उनीहरू बताउँछन् ।

गर्भावस्थामा फिटनेसका नयाँ तरिका अपनाउँदा होस या फरक खालको दिनचर्या सुरु गर्नुपर्दा होस्, त्यो भन्दा अघि डाक्टरसँग परामर्श अनिवार्य लिन विज्ञहरूको सुझाव छ ।

गर्भावस्था भाइरल योगासन
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
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