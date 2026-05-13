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पेटमा जम्मा हुने बोसो शरीरका अन्य भागको भन्दा खतरनाक

२०८३ जेठ २६ गते १८:०२ २०८३ जेठ २६ गते १८:०२
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

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आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

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पेटमा जम्मा हुने बोसो शरीरका अन्य भागको भन्दा खतरनाक

News Summary

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  • पेटभित्रका महत्त्वपूर्ण अंगहरू वरिपरि जम्ने 'भिसेरल फ्याट' अत्यन्त हानिकारक हुने र यसले मधुमेह तथा मुटुरोगको जोखिम बढाउने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
  • सामान्यतया कम्मरको घेराइ पुरुषमा ९० सेन्टिमिटर र महिलामा ८० सेन्टिमिटरभन्दा बढी भएमा पेटको बोसोसम्बन्धी स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने गर्छ ।
  • अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण जम्ने पेटको बोसो घटाउन दैनिक शारीरिक व्यायाम, सन्तुलित खानपान र गुणस्तरीय निद्रा आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।

आजभोलिको व्यस्त जीवनशैली, लामो समयसम्म कुर्सीमा बसेर काम गर्ने बानी, अनियमित खानपान र शारीरिक गतिविधिको कमीका कारण मोटोपन विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखापरेको छ । विशेषगरी पेट वरिपरि बोसो जम्ने समस्या धेरै मानिसमा सामान्य बन्दै गएको छ ।

धेरैले यसलाई केवल शारीरिक आकर्षण वा फिटनेससँग जोडेर हेर्ने गरे पनि चिकित्सकहरूका अनुसार पेटमा जम्मा हुने बोसो शरीरका अन्य भागको बोसोभन्दा धेरै खतरनाक हुन्छ ।

सबै बोसो समान हुँदैन

शरीरमा मुख्य रूपमा दुई प्रकारका बोसो पाइन्छन् । पहिलो, छालामुनि जम्मा हुने ‘सबक्युटेनियस फ्याट’ र दोस्रो, पेटभित्रका महत्वपूर्ण अंगहरू वरिपरि जम्मा हुने ‘भिसेरल फ्याट’ । सबक्युटेनियस फ्याटले शरीरको आकार र तौल बढाउन सक्छ, तर भिसेरल फ्याट स्वास्थ्यका लागि अझ बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

भिसेरल फ्याट पेटभित्र गहिरो भागमा रहेको कलेजो, अग्न्याशय, आन्द्रा तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगहरू वरिपरि जम्मा हुन्छ । यही कारणले यसलाई ‘सक्रिय बोसो’ पनि भनिन्छ । यो बोसोले विभिन्न हर्मोन, सूजन बढाउने रसायन र जैविक तत्व उत्पादन गर्छ, जसले शरीरको सामान्य कार्यप्रणालीमा असर पुर्‍याउँछ ।

शरीरभित्र मौन रूपमा बढ्दै जाने खतरा

भिसेरल फ्याटको सबैभन्दा ठूलो समस्या यसको बाहिरी रूपमा सजिलै नदेखिनु हो । कतिपय मानिसको तौल सामान्य देखिए पनि पेटभित्र अत्यधिक भिसेरल फ्याट हुन सक्छ । यस अवस्थालाई केही विशेषज्ञहरूले बाहिर पातलो भित्र मोटो समेत भन्ने गरेका छन् ।

भिसेरल फ्याटले शरीरमा दीर्घकालीन सुन्निने समस्याको अवस्था सिर्जना गर्छ । यो तत्काल महसुस नहुन सक्छ, तर वर्षौंसम्म शरीरभित्र रहँदा विभिन्न गम्भीर रोगको आधार तयार पार्न सक्छ ।

मधुमेहको प्रमुख कारक

पेटको बोसो र टाइप–२ मधुमेहबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । पेटमा अत्यधिक बोसो जम्दा शरीरमा ‘इन्सुलिन रेजिस्टेन्स’ विकास हुन सक्छ । यस अवस्थामा शरीरका कोषिकाहरूले इन्सुलिनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।

फलस्वरूप रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्न थाल्छ र मधुमेहको जोखिम बढ्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार पेटको घेराइ बढ्दै जानु मधुमेहको प्रारम्भिक चेतावनी संकेतहरूमध्ये एक हुन सक्छ ।

मुटु र रक्तनलीका रोगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध

पेटको बोसोले मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाउँछ । यसले खराब कोलेस्टेरोल र ट्राइग्लिसेराइडको मात्रा बढाउन तथा राम्रो कोलेस्टेरोल घटाउन सक्छ ।

यसका साथै उच्च रक्तचाप, धमनीमा बोसो जम्ने समस्या, हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावना समेत बढ्न सक्छ । विश्वभर मुटुरोगका प्रमुख जोखिम कारकमध्ये पेटको मोटोपनलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

कलेजोमा समेत असर

अत्यधिक भिसेरल फ्याट भएका व्यक्तिमा ‘फ्याटी लिभर’ अर्थात् कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या देखिन सक्छ । प्रारम्भिक अवस्थामा कुनै लक्षण नदेखिए पनि समयमै नियन्त्रण नगरिए कलेजोको कार्यक्षमता घट्न सक्छ र गम्भीर अवस्थामा लिभर सिरोसिससम्मको जोखिम हुन सक्छ ।

क्यान्सरसँग पनि सम्बन्ध

अनुसन्धानहरूले पेटको मोटोपन र केही प्रकारका क्यान्सरबीच सम्बन्ध रहेको संकेत गरेका छन् । विशेषगरी आन्द्रा, स्तन, अग्न्याशय, कलेजो तथा गर्भाशयसम्बन्धी केही क्यान्सरको जोखिम पेटमा बढी बोसो भएका व्यक्तिमा उच्च हुन सक्ने देखिएको छ । यसको प्रमुख कारण दीर्घकालीन सूजन र हर्मोनको असन्तुलन मानिन्छ ।

निद्रा र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव

पेटको अत्यधिक बोसोले निद्रासम्बन्धी समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ । मोटोपन भएका व्यक्तिमा ‘स्लीप एपनिया’ अर्थात् निद्राका बेला सास रोकिने समस्या बढी देखिन्छ । यसले गुणस्तरीय निद्रा घटाउने, दिनभर थकान महसुस हुने तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउने गर्छ।

तनाव र पेटको बोसोबीच दोहोरो सम्बन्ध हुन्छ । लामो समयसम्म तनाव हुँदा शरीरमा कोर्टिसोल हर्मोनको मात्रा बढ्छ, जसले पेट वरिपरि बोसो जम्मा हुन प्रोत्साहन गर्छ । फेरि पेटको मोटोपनले आत्मविश्वास घटाउने, चिन्ता र तनाव बढाउने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।

महिलाहरूमा किन बढ्छ जोखिम ?

महिलाहरूमा विशेषगरी रजोनिवृत्ति (मेनोपज) पछि इस्ट्रोजेन हर्मोनको मात्रा घट्दै जाँदा शरीरमा बोसो वितरणको ढाँचा परिवर्तन हुन्छ । यसले पेट वरिपरि बोसो जम्ने सम्भावना बढाउँछ । यही कारणले मध्यम उमेरपछि महिलाहरूमा पेटको मोटोपन तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

पेटको बोसो बढ्नुका प्रमुख कारण

-अत्यधिक क्यालोरीयुक्त खाना सेवन

-चिनी मिसिएका पेय पदार्थको नियमित प्रयोग

-प्रशोधित तथा जंक फुडको बढी सेवन

शारीरिक गतिविधिको कमी

-लामो समयसम्म बसेर काम गर्ने बानी

-पर्याप्त निद्राको अभाव

-दीर्घकालीन तनाव

-मदिरा सेवन

-बढ्दो उमेर

-वंशाणुगत कारण

-हर्मोनसम्बन्धी असन्तुलन

पेटको बोसो कम गर्न के गर्ने ?

पेटको बोसो घटाउन कुनै चमत्कारी उपाय हुँदैन । दीर्घकालीन जीवनशैली परिवर्तन नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ।

-दैनिक शारीरिक व्यायाम गर्ने

-हिँडडुल, दौड, साइकलिङ तथा शक्ति बढाउने व्यायामलाई प्राथमिकता दिने

-फलफूल, सागसब्जी, सम्पूर्ण अन्न र प्रोटिनयुक्त खाना खाने

-चिनी र प्रशोधित खाद्य पदार्थ कम गर्ने

पर्याप्त पानी पिउने

-दैनिक ७–९ घण्टा गुणस्तरीय निद्रा लिने

-तनाव व्यवस्थापनका लागि योग, ध्यान वा अन्य गतिविधि अपनाउने

-धूम्रपान र अत्यधिक मदिरा सेवनबाट टाढा रहने

-कम्मरको घेराइ पनि महत्त्वपूर्ण सूचक

केवल तौल वा पेटको बोसो मात्र होइन, कम्मरको घेराइ पनि स्वास्थ्य जोखिम मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचक हो । सामान्यतया पुरुषमा ९० सेन्टिमिटर (३६ इन्च) र महिलामा ८० सेन्टिमिटर (३२ इन्च) भन्दा बढी कम्मरको घेराइ भएमा पेटको बोसोसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जोखिम बढ्न सक्छ ।

खानपान पोषण बोसो
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
आयुष अधिकारी
लेखक
आयुष अधिकारी
पोषणविद्

अधिकारी हाल काठमाडौं हेल्दी च्वाइसमा कार्यरत छन् ।

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