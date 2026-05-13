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कोलेस्टेरोल बढ्नु मात्रै होइन कम हुनु पनि हुन सक्छ घातक

२०८३ जेठ २६ गते १३:४८ २०८३ जेठ २६ गते १३:४८
डा. अशोक श्रेष्ठ

डा. अशोक श्रेष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ

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डा. अशोक श्रेष्ठ

डा. अशोक श्रेष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ

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कोलेस्टेरोल बढ्नु मात्रै होइन कम हुनु पनि हुन सक्छ घातक

News Summary

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  • रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रा लगातार १२० एमजीभन्दा कम हुनुलाई \'हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया\' भनिन्छ, जसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
  • स्पष्ट लक्षण नहुने यो समस्या रक्त परीक्षणबाट पत्ता लाग्ने र सन्तुलित आहार एवं चिकित्सकको सल्लाहमा यसको उपचार गरिन्छ ।

कोलेस्टेरोलको नाम सुन्नासाथ अधिकांश मानिसको मनमा एउटा मात्र चिन्ता आउँछ, ‘कतै बढेको त छैन ?’

तर स्वास्थ्यका लागि समस्या केवल कोलेस्टेरोल बढ्नु मात्र होइन, अत्यधिक घट्नु पनि हुन सक्छ । शरीरका कोषिका, हर्मोन, स्नायु प्रणाली र भिटामिन डी उत्पादनका लागि आवश्यक कोलेस्टेरोलको मात्रा धेरै कम हुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन् ।

यही अवस्थालाई चिकित्सकीय भाषामा ‘हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया’ भनिन्छ, जसबारे धेरै मानिसलाई अझै पर्याप्त जानकारी छैन ।

हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया के हो ?

रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रा सामान्यभन्दा निकै कम हुने अवस्थालाई हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया भनिन्छ । सामान्यतया वयस्क व्यक्तिमा कुल कोलेस्टेरोल २०० एमजीभन्दा कम हुनु स्वस्थ मानिन्छ । तर यदि यो लगातार १०० एमजी भन्दा कम रहन्छ भने चिकित्सकहरूले हाइपोकोलेस्टेरोलेमियाको सम्भावना बारे विचार गर्न सक्छन् ।

उच्च कोलेस्टेरोल जत्तिकै यसको चर्चा नहुने भए पनि अनुसन्धानहरूले अत्यन्त कम कोलेस्टेरोल पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित हुन सक्ने देखाएका छन् ।

कोलेस्टेरोलले के गर्छ ?

कोलेस्टेरोल शरीरका लागि आवश्यक बोसोयुक्त पदार्थ हो । यो शरीरका सबै कोषिकाको संरचनामा प्रयोग हुन्छ । मस्तिष्क, स्नायु प्रणाली, विभिन्न हर्मोन तथा भिटामिन डी उत्पादनका लागि पनि कोलेस्टेरोल आवश्यक पर्छ ।

शरीरले आवश्यक कोलेस्टेरोल आफैं उत्पादन गर्छ भने केही मात्रा खानाबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसैले, कोलेस्टेरोललाई पूर्ण रूपमा खराब पदार्थका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । समस्या तब सुरु हुन्छ, जब यसको मात्रा अत्यधिक बढ्छ वा अत्यधिक घट्छ ।

घट्नु कति सामान्य ?

न्यून कोलेस्टेरोल उच्च कोलेस्टेरोलजस्तो प्रचार नहुँदा अधिकांश अवस्थामा यो कुनै नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा मात्रै पत्ता लाग्छ । कतिपय व्यक्तिमा कुनै लक्षण नदेखिए पनि रक्त परीक्षण गर्दा कोलेस्टेरोल असामान्य रूपमा कम भएको भेटिन सक्छ । यद्यपि केही अवस्थामा यो शरीरभित्र रहेको अर्को रोगको संकेत पनि हुन सक्छ ।

किन हुन्छ कोलेस्टेरोल कम ?

लो कोलेस्टेरोलका कारणहरू धेरै हुन सक्छन् । केही मानिसमा यो आनुवंशिक कारणले हुन्छ भने कतिपयमा कुनै रोग वा पोषणसम्बन्धी समस्याका कारण देखिन्छ ।

कुपोषण, दीर्घकालीन संक्रमण, कलेजोका रोग, मिर्गौलाको समस्या, अत्यधिक मदिरा सेवन, क्यान्सर, क्रोनिक प्यान्क्रियाटाइटिस तथा हाइपरथाइराइडिज्मजस्ता अवस्थाले कोलेस्टेरोलको मात्रा घटाउन सक्छन् ।

त्यसैगरी केही दुर्लभ आनुवंशिक अवस्थाहरूमा शरीरले बोसो तथा पोषक तत्त्व सही रूपमा अवशोषण गर्न नसक्दा पनि कोलेस्टेरोल अत्यधिक कम हुन सक्छ ।

शरीरमा पार्ने असर

कोलेस्टेरोल केवल बोसो मात्र होइन, शरीरका धेरै महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाको आधार पनि हो । कोलेस्टेरोलबाट नै एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोलजस्ता हर्मोन बन्ने भएकाले यसको कमीले हर्मोन सन्तुलनमा असर गर्न सक्छ ।

भिटामिन डी उत्पादनमा पनि कोलेस्टेरोलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

कतिपय अध्ययनहरूले अत्यन्त कम कोलेस्टेरोल भएका व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या, डिप्रेसन, चिन्ता तथा मुड डिसअर्डरको जोखिम बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा हर्मोन उत्पादनमा समस्या आउन सक्छ, जसले यौन स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता र मेटाबोलिज्ममा असर पार्न सक्छ । मस्तिष्क र स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पर्दा डिप्रेसन, चिन्ता, स्मरणशक्ति तथा एकाग्रतासम्बन्धी समस्या देखिन सक्छन् ।

भिटामिन डी उत्पादन घट्दा हड्डी कमजोर हुन सक्छन् । लगातार थकान, कमजोरी र ऊर्जा अभाव पनि देखिन सक्छ । साथै, अत्यन्त कम कोलेस्टेरोल कुपोषण, कलेजोको रोग, हाइपरथाइराइडिज्म वा अन्य गम्भीर रोगको संकेतसमेत हुन सक्छ ।

लो कोलेस्टेरोलका लक्षण के हुन् ?

हाइपोकोलेस्टेरोलेमियाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यसको स्पष्ट लक्षण नहुनु हो । धेरै व्यक्तिमा कुनै समस्या नै नदेखिन सक्छ ।

तर केही अवस्थामा निम्न लक्षण देखिन सक्छन्:

– लगातार थकान र कमजोरी

– ऊर्जा कमी भएको महसुस हुनु

– मांसपेशीमा कमजोरी

– बारम्बार पखाला लाग्नु

– पोषण अभावका संकेतहरू

– मुड परिवर्तन हुनु

– चिन्ता वा डिप्रेसनको समस्या

-बालबालिकामा वृद्धि तथा विकासमा समस्या

यस्ता लक्षणहरू अन्य धेरै रोगसँग पनि मिल्ने भएकाले चिकित्सकले रक्त परीक्षणमार्फत वास्तविक कारण पहिचान गर्छन् ।

के लो कोलेस्टेरोल घातक हुन सक्छ ?

सामान्य रूपमा थोरै कम कोलेस्टेरोल हुनु सधैं खतरनाक हुँदैन । तर अत्यधिक कम स्तर भने शरीरका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । विशेषगरी यदि लो कोलेस्टेरोल कुनै गम्भीर रोगको परिणाम हो भने त्यो रोगको समयमै पहिचान र उपचार आवश्यक हुन्छ ।

चिकित्सकहरूका अनुसार लो कोलेस्टेरोल आफैंभन्दा पनि त्यसको पछाडि लुकेको कारण बढी चिन्ताको विषय हुन सक्छ ।

कसरी गरिन्छ पहिचान ?

लो कोलेस्टेरोल पत्ता लगाउने मुख्य माध्यम रक्त परीक्षण हो । यदि रिपोर्टमा कोलेस्टेरोल असामान्य रूपमा कम देखियो भने चिकित्सकले थप परीक्षण गर्न सक्छन् ।

यसमा थाइराइड परीक्षण, कलेजोको कार्यक्षमता जाँच, पोषण अवस्था मूल्यांकन तथा अन्य आवश्यक परीक्षण समावेश हुन सक्छन् ।

उपचार के हो ?

लो कोलेस्टेरोलको उपचार यसको कारणमा निर्भर हुन्छ । यदि समस्या कुपोषणका कारण भएको हो भने सन्तुलित तथा पोषणयुक्त आहार सिफारिस गरिन्छ । यदि कुनै रोगका कारण भएको हो भने त्यसैको उपचार प्राथमिकता हुन्छ ।

पर्याप्त प्रोटिन, स्वस्थ बोसो, माछा, नट्स, बीउ, फलफूल तथा सागसब्जी समावेश भएको सन्तुलित आहार उपयोगी हुन्छ ।

चिकित्सकको सल्लाहबिना कुनै सप्लिमेन्ट वा औषधि सेवन गर्नु उचित हुँदैन ।

कोलेस्टेरोल
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. अशोक श्रेष्ठ
लेखक
डा. अशोक श्रेष्ठ
मुटुरोग विशेषज्ञ

डा. अशोक श्रेष्ठ काठमाडौंस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा कार्यरत छन् । कार्डियोलोजीमा एमडी गरेका उनको नेपाल मेडिकल काउन्सिल नम्बर १७३२२ हो ।

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