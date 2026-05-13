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स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र पोषण : सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने यात्रा

२०८३ जेठ २४ गते १८:२६ २०८३ जेठ २४ गते १८:२६
प्रज्ञा रिमाल

प्रज्ञा रिमाल पोषण विज्ञ

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स्थानीय तहहरूलाई पोषण सुधारको जिम्मेवारी दिइएको छ, तर अधिकांश स्थानीय तहमा पोषण अधिकृतको पद नै छैन ।

प्रज्ञा रिमाल

प्रज्ञा रिमाल पोषण विज्ञ

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स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र पोषण : सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने यात्रा

News Summary

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  • खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन प्रत्येक स्थानीय तह र अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक देखिन्छ।

नेपाल सरकारले हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय’ कायम गरेको छ । यससँगै खाद्य स्वच्छता र स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ । यो परिवर्तनले खाद्य स्वच्छताको महत्वलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याएको छ ।

यो सकारात्मक कदम भए पनि यससँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न के उठेको छ– के खाद्य स्वच्छता मात्र पर्याप्त छ ?, या पोषणलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ?

खाद्य पदार्थ सुरक्षित, स्वच्छ र उपभोगयोग्य हुँदैमा स्वास्थ्यस्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने होइन; त्यो पोषणयुक्त पनि हुनुपर्छ । कुनै खाद्य पदार्थ जीवाणु, विषादी वा अन्य प्रदूषणबाट मुक्त हुन सक्छ । यदि यस खालका खानेकुराले शरीरलाई आवश्यक पोषकतत्व उपलब्ध गराउन सकेन भने त्यसले स्वस्थ समाज निर्माण गर्न सक्दैन ।

त्यसैले खाद्य स्वच्छता र पोषण एकअर्काका पूरक विषय हुन् । खाद्य सुरक्षाबिना राम्रो पोषण सम्भव हुँदैन, र पोषणको दृष्टिले अपर्याप्त खाद्य पदार्थले पनि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न सक्दैन । त्यसैले सुरक्षित, स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै दिगो स्वास्थ्य सुधारको आधार हो ।

नेपालले विगत केही वर्षमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने कुपोषण:- पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कमतौल, रक्तअल्पता तथा सूक्ष्म पोषकतत्वको कमी घटाउन उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । तर अझै पनि बालबालिका, किशोर–किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामा हुने कुपोषण प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

अर्कोतर्फ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ग्यास्ट्राइटिस, मुटुरोग, कलेजो रोग, क्यान्सर, मिर्गौला रोग तथा किशोरी एवं महिलाहरूमा देखिएको प्रजनन सम्बन्धी रोग जस्तै (एःइक्) दीर्घकालीन हर्मोनल र मेटाबोलिक अवस्था जस्ता नसर्ने रोगहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् । यी दुवै समस्याको समाधानमा पोषणको केन्द्रीय भूमिका रहेको छ ।

युनिसेफले सन् १९९० मा प्रतिपादन गरेको ‘मातृ तथा बाल कुपोषण सम्बन्धी अवधारणात्मक फ्रेमवर्क’ अनुसार मातृ तथा बालबालिकाका कुपोषणको तात्कालीन वा प्रत्यक्ष कारण ‘अपर्याप्त आहार’ र ‘रोग’ हुन् । यिनका पछाडि गरिबी, खाद्य असुरक्षा, अपर्याप्त हेरचाह तथा स्वस्थ्य सेवाको अभावजस्ता अन्तर्निहित कारणहरू रहेका हुन्छन् . सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सन्दर्भ, स्रोतसाधन तथा पूँजीको अभावजस्ता पक्षहरू कुपोषणका आधारभूत कारणका रूपमा रहेका हुन्छन् ।

यसै अवधारणालाई अधावधिक गर्दै सन् २०२० मा प्रकाशित नयाँ संस्करणले मातृ तथा बालबालिकाको पोषणको निर्धारकहरूलाई थप व्यापक रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस अनुसार ‘आहार’ र ‘हेरचाह’ लाई पोषण अवस्थाका प्रत्यक्ष निर्धारकका रूपमा मानिएको छ भने खाद्य प्रणाली, व्यवहार तथा अभ्यास, सेवा प्रणालीलाई अन्तर्निहित निर्धारकका रूपमा समेटिएको छ ।

त्यस्तैगरी पर्याप्त स्रोतसाधन, सकारात्मक सामाजिक मान्यता तथा अनुकुल वातावरणले व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई उचित पोषण अभ्यास अपनाउनलाई सक्षम बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस अद्यावधिक ढाँचाले सुशासनलाई सम्पूर्ण पोषण प्रणालीको आधारस्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

यही अवधारणा वा ढाँचालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले सन् २०१२ देखि पहिलो, दोस्रो हुँदै अहिले तेस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (एमएसएनपी) कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, महिला तथा बालबालिका, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग तथा वाणिज्य, स्थानीय विकास तथा सामाजिक क्षेत्रहरूलाई समेटिएको छ । तर बिडम्बना के छ भने एक दशकदेखि यति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेलामा पनि सरकारी संरचनामा पोषणविद् र आहारविद्को संस्थागत व्यवस्था अत्यन्त सीमित रहेको छ ।

हाल अधिकांश निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा आहारविद्को पर्याप्त दरबन्दी छैन । मधुमेह, कलेजो, मिर्गौला रोग वा क्यान्सर भएका बिरामीहरूलाई चिकित्सकीय आहार उपचार आवश्यक हुन्छ । तर, धेरै अस्पतालमा यस्तो सेवा उपलब्ध छैन । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, तर विद्यालय पोषण कार्यक्रमको प्राविधिक अनुगमन गर्ने पोषण विशेषज्ञको व्यवस्था छैन ।

स्थानीय तहहरूलाई पोषण सुधारको जिम्मेवारी दिइएको छ, तर अधिकांश स्थानीय तहमा पोषण अधिकृतको पद नै छैन ।

यदि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णयले खाद्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको हो भने त्यसको अर्को महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भनेको पोषण हुनुपर्छ । सुरक्षित खाद्य पदार्थ उत्पादन, वितरण र उपभोगसँगै जनतालाई स्वस्थ, सन्तुलित र पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो ।

नेपालमा अझै पनि दूषित पानी, असुरक्षित खाद्य पदार्थ, कीटनाशक अवशेष, अनुचित भण्डारण तथा खाद्यजन्य सूक्ष्मजीवका कारण झाडापखाला, टाइफाइड, हैजा, हेपाटाइटिस लगायतका खाद्यजन्य रोगहरू सार्वजनिक स्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

खाद्य सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी, भण्डारण र उपभोगका सम्पूर्ण चरणमा जोखिममा आधारित अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण, खाद्य मापदण्डको कार्यान्वयन तथा उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ । यसरी मात्र खाद्यजन्य रोगको भार घटाई सुरक्षित खाद्य पदार्थ सबैका लागि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस २०२६ को मुख्य सन्देश ‘बोझदेखि समाधानसम्म, हरेक ठाउँमा आहार’ हो । विज्ञानमा आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन खाद्य वैज्ञानिक, पोषणविद्, आहारविद्, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा कृषि विज्ञ आदि बीचको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । त्यसैले खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई अलग–अलग विषयका रूपमा होइन, एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्दछ ।

आज नेपाललाई केवल खाद्य सुरक्षाको होइन, ‘खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षा’ दुवैको आवश्यकता छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला, बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिजय तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारहरूमा पोषणसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको संस्थागत व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक निजि तथा सरकारी अस्पतालमा आहारविद्, प्रत्येक स्थानीय तहमा पोषण अधिकृत तथा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूमा पोषण विशेषज्ञको व्यवस्था गर्नु समयको माग हो । यसले केवल रोजगारी सिर्जना मात्र गर्दैन, बरु नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा र मानव पूँजी विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

स्वच्छ र सुरक्षित खाना मानव अधिकार हो, तर पोषणयुक्त खाना स्वस्थ जीवनको आधार हो । खाद्य स्वच्छता र पोषणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्र स्वस्थ, सक्षम र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्छ ।

खाद्य खानेकुरा पोषण
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
प्रज्ञा रिमाल
लेखक
प्रज्ञा रिमाल
पोषण विज्ञ

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