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गर्मीको समयमा धूम्रपान गर्नु फोक्सोलाई दोहोरो मार

२०८३ जेठ २६ गते १५:३२ २०८३ जेठ २६ गते १५:३२

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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गर्मीको समयमा धूम्रपान गर्नु फोक्सोलाई दोहोरो मार

News Summary

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  • गर्मीको समयमा धूम्रपान गर्दा फोक्सो र मुटुमा थप दबाब परी श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या निम्तिने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
  • अत्यधिक गर्मीका कारण हुने निर्जलीकरण र चुरोटको धुवाँका विषाक्त रसायनले श्वासनलीमा बढी जलन तथा संक्रमण गराउँछन् ।
  • गर्मीमा हावा आउजाउ नहुने बन्द कोठाभित्र धूम्रपान गर्दा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिला बढी जोखिममा पर्छन् ।

देशका धेरै ठाउँमा अहिले गर्मी निकै बढिरहेको छ । गर्मी बढ्यो भन्दैमा मान्छेले लागेको लत छाड्दैनन् । यस्तै एक लत हो धूम्रपान गर्ने बानी । तर गर्मीको समयमा धूम्रपान गर्दा फोक्सोमा दोहोरो आक्रमणको मारमा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

श्वासप्रश्वास समस्या हुने फोक्सो सुन्निने र गम्भीर रोगहरूको जोखिम बढाउने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यदि तपाईं गर्मीको समयमा चुरोट पिउनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो शरीरमा देखा पर्ने केही लक्षणहरूलाई कहिल्यै बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

गर्मीको बेला शरीरले तापक्रम नियन्त्रण गरी सन्तुलन कायम राख्न कडा परिश्रम गर्नुपर्छ । धूम्रपानले फोक्सो र मुटु दुवैमा थप दबाब दिन्छ । यसले सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती कसिलो हुने र अक्सिजनको कमी जस्ता समस्याहरू बढाउन सक्छ।

अत्यधिक गर्मीले निर्जलीकरण निम्त्याउन सक्छ । पर्याप्त पानीको अभावले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा ओसिलोपन कम गर्छ र श्वासनलीलाई अझ संवेदनशील बनाउँछ । यस्तो अवस्थामा चुरोटको धुवाँमा रहेका विषाक्त पदार्थ र रसायनहरूले श्वासनलीमा अझ बढी जलन पैदा गर्छ ।

यो प्रभाव विशेष गरी दम, एलर्जी, सीओपीडी(श्वास-नली साँघुरो हुने समस्या) वा अन्य फोक्सोसम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिलाई बढी असर पर्छ ।

चुरोटको धुवाँले फोक्सो सफा गर्ने सिलियालाई क्षति पुर्‍याउँछ भनी व्याख्या गर्छन् । गर्मीको समयमा बढेको हावाको तापक्रम र प्रदूषणले यो क्षतिलाई बढाउन सक्छ, जसले गर्दा फोक्सोको संक्रमण र सुन्निने समस्या देखापर्ने जोखिम रहन्छ ।

गर्मीको समस्या र धूम्रपानको संयुक्त प्रभाव बिस्तारै वा अचानक प्रकट हुन सक्छ । केही लक्षणहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, जस्तै लगातार खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने वा कसिलोपन, बढ्दो थकान, चक्कर लाग्ने वा कमजोरी, छाती घ्यारघ्यार हुने समस्या देखिन सक्छ ।

यदि गर्मीको समयमा यी लक्षणहरू देखिएका छन् भने तुरुन्त चिकित्सकीय जाँच गर्नुपर्छ ।

धूम्रपान गर्नेको नजिक बस्नेलाई पनि जोखिममा

धूम्रपान गर्नेहरू मात्र होइनन् तर धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको नजिक बस्नेहरू पनि जोखिममा हुन्छन् । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई ‘सेकेन्डह्याण्ड स्मोकर’ भनिन्छ ।

घर भित्र वा बन्द ठाउँमा धूम्रपान गर्नाले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिलाहरूको फोक्सोमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । गर्मीको वातावरण र हावा राम्रोसँग पास नहुने ठाउँमा धूँवाका कणहरू लामो समयसम्म रहिरहने हुनाले ‘सेकेन्डह्याण्ड स्मोकर’ पनि गर्मीको समयमा बढी जोखिममा पर्छन् ।

यस्तो जोखिमबाट बच्न के गर्ने त ?

–धूम्रपान छोड्ने तथा सकेसम्म कम गर्ने

–प्रशस्त पानी पिउने

–शरीरलाई शीतल बनाएर राख्ने

–कोठाभित्र धूम्रपान नगर्ने

–बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिलाहरू नजिकै भएका बेला धूम्रपान नगर्ने

–माथि उल्लेख गरिएका जस्ता लक्षण देखिएमा चिकित्सकको सल्लाह लिएर उपचार गर्ने ।

गर्मी एक प्राकृतिक चुनौती हो, तर धूम्रपान नियन्त्रण गर्न सकिने जोखिम हो । त्यसैले, गर्मीको समयमा फोक्सोलाई जोगाउन धूम्रपानबाट टाढा रहनु सबैभन्दा प्रभावकारी कदम हो ।

धूम्रपान फोक्सो
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
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