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चिनियाँ राष्ट्रपति सी र उत्तर कोरियाली नेता किमबिच क्षेत्रीय र विश्व शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता

दुवै देश क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी शान्ति रक्षाका लागि मिलेर अघि बढ्न सहमत भएका छन्।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १३:५०

२७ जेठ, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनबिच ‘महत्त्वपूर्ण सहमति’ भएको छ। दुवै देश क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी शान्ति रक्षाका लागि मिलेर अघि बढ्न सहमत भएका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी उत्तर कोरियाको दुई दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्केका छन्। त्यसपछि उनले एक धन्यवाद सन्देश पठाएका थिए। उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यम केसीएनएले बुधबार यस सन्देशको आधारमा यो जानकारी दिएको हो।

केसीएनएले उक्त सन्देश पूर्ण रूपमा प्रसारण गरेको छ। सन्देशमा राष्ट्रपति सीले दुवै पक्षबिच साझा चासोका विषयहरूमा गहन विचार आदानप्रदान भएको उल्लेख गरेका छन्। दुई देशबिच सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता थियो।

सोही अनुरूप, उनीहरूबीच शृङ्खलाबद्ध महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू भएका छन्। आगामी दिनहरूमा दुई देशको ‘मौलिक र दीर्घकालीन हितका आधारमा’ काम हुनेछ। राष्ट्रपति सी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तर रूपमा सुरक्षित, मजबुत र विकास गर्न इच्छुक छन्। उनी क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी शान्ति र विकासमा थप योगदान पुर्‍याउन किम जोङ उनसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छन्।

चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार यस भ्रमणले दुई देशबिचको सम्बन्ध विकासका लागि अझ गहिरो र व्यापक समझदारी बनाएको छ। यसले विकासको एक स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ। दुवै देशका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले थप विवरण दिएका छन्।

दुई नेता राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्न सहमत भएका छन्। उनीहरू आ-आफ्ना सरकारहरूबिच घनिष्ठ रणनीतिक सञ्चार कायम राख्न पनि राजी भएका छन्। सिन्ह्वाले यसमा कृषि, प्रविधि र निर्माण जस्ता क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ। सिन्ह्वाका अनुसार चीन-उत्तर कोरिया सम्बन्धको विकासमा व्यावहारिक सहयोग एक महत्त्वपूर्ण चालक शक्ति हो।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले अर्को कुरामा पनि जोड दिएका छन्। दुवै देशले आफ्ना सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले नागरिक उड्डयन उडानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुवाहक रेल सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसबाट दुवै देशले अधिकतम फाइदा उठाउनुपर्नेछ।

बुधबार केसीएनएका अन्य रिपोर्टहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। ती रिपोर्टहरूका अनुसार दुई नेताले प्योङयाङमा निर्मित ‘सिनो-कोरियाली मैत्री टावर’ मा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। यो टावर कोरियाली युद्धमा ज्यान गुमाएका चिनियाँ सैनिकहरूको सम्झनामा बनेको हो। उनीहरूले पार्टी कार्यकर्ताहरूका लागि सञ्चालित एक राजनीतिक प्रशिक्षण विद्यालयको समेत भ्रमण गरेका थिए।

 

 

उत्तरकोरिया चीन
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