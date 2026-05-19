+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

सन् २०२६ को विश्वकपसम्म आइपुग्दा लगभग सबै कुरा नै बदलिएको छ । एआईको प्रयोग र प्रवर्द्धन विश्वभरि चुलिँदै गर्दा यसको प्रभाव विश्वकपमा पनि देखिँदै छ ।

0Comments
Shares
कौशल काफ्ले कञ्चन कौशल काफ्ले, कञ्चन
२०८३ जेठ २८ गते २१:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा सन् १९८६ को विश्वकप फुटबलका बेला सादा टेलिभिजन र ब्याट्रीको प्रयोग गरेर दुःखजिलो गरी खेल हेर्ने गरिन्थ्यो ।
  • आगामी २०२६ को विश्वकप फुटबलमा एआई प्रविधि, खेलाडीका थ्रीडी डिजिटल अवतार र आधुनिक डिजिटल टिकेटिङ प्रणाली प्रयोग गरिने भएको छ ।
  • प्रविधि साझेदार लेनोभोले खेल सुरक्षा र सहजताका लागि इन्टेलिजेन्ट कमान्ड सेन्टर र स्टेडियमको भर्चुअल प्रतिलिपि निर्माण गरेको छ ।

२८ जेठ, काठमाडौं । सन् १९८६ को विश्वकप, फुटबल इतिहासकै एउटा सुनौलो वर्ष । अर्जेन्टिनाका जादुगर डिएगो म्याराडोनाले ‘ह्यान्ड अफ गड’ र ‘शताब्दीकै सर्वोत्कृष्ट गोल’ गर्दै फाइनलमा पश्चिम जर्मनीलाई ३–२ ले हराए । र, आफ्नो देशलाई विश्वविजेता बनाए ।

ठ्याक्कै त्यही समय नेपालका गाउँघर र साना शहरहरूमा फुटबलको रौनक सुरु हुँदै थियो । तर खेल हेर्ने प्रविधि आजको जस्तो सुलभ थिएन । भर्खर–भर्खर सादा अर्थात् ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टिभी भित्रिँदै थियो । गाउँभरिमा एकाध हुनेखानेका घरमा मात्रै १४ इन्च वा त्योभन्दा सानो सादा टिभी हुन्थ्यो ।

आजको जस्तो घर–घरमा बिजुलीको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पनि थिएन । बिजुली नभएका कारण गाडी वा ट्रकमा हाल्ने ठूला–ठूला ब्याट्री चार्ज गरेर टिभी चलाउनु पर्थ्यो । हल्लैहल्लामा मान्छेका मुखबाट ‘म्याराडोना–म्याराडोना’ भन्ने नाम खुब सुनिने त्यो जमानामा टिभी स्क्रिनमा ती जादुमयी खेलाडीलाई प्रत्यक्ष हेर्न पाउनु ठूलो कुरा थियो ।

तर, अरूको घरमा गएर सधैं खेल हेर्न सहज थिएन । टिभी धनीले ब्याट्री चार्ज गर्न लाग्ने खर्च उठाउनका लागि प्रतिखेल दुई रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेका हुन्थे । पाँचथरमा जन्मिएका मिस्टर आङ्देम्बे भन्छन्, ‘टोलका साथीभाइ मिलेर दुःखजिलो ४०–५० रुपैयाँ जम्मा गरेपछि मात्र ब्याट्री चार्जको खर्च जुट्थ्यो र फुटबल हेर्ने अनुमति पाइन्थ्यो ।’

आफ्नै बुबाआमासँग खेल हेर्नका लागि पैसा माग्न पनि सोचे जस्तो सहज नहुने । तर उपाय नै नहुँदा, अनेक बहानामा खर्च माग्नुको विकल्प पनि थिएन । ‘मागेपछि घरमा दिँदै नदिने त हुँदैनथ्यो । तर त्यो बेला अरूको घरमा सादा टिभीमा विश्वकप हेर्न पनि राम्रै पापड पेल्नुपर्थ्यो,’ आङ्देम्बेले सम्झिए ।

सन् २०१० सालको विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई समर्थन गर्दै आङ्देम्बे ।

पैसा तिरेर टिभी धनीको घरमा पुगे पनि ढुक्कले खेल हेर्न पाइनेमा सन्देह थियो । निर्बाध खेल हेर्न पाउने ग्यारेन्टी कत्ति पनि हुँदैनथ्यो । त्यसबेला घरको धुरीमा बाँसको लामो लिंगो गाडेर एन्टेना झुन्ड्याइएको हुन्थ्यो । अलिकति हावा चल्नासाथ वा मौसम बिग्रिनासाथ टिभीको सिग्नल हराइहाल्थ्यो ।

आङ्देम्बेको अनुभवमा, त्यस्तो अवस्थामा स्क्रिनभरि कुइरो लागे जस्तो ‘झिरझिर’ आउँथ्यो । त्यसपछि सुरु हुन्थ्यो अर्को सास्ती । खेल चलिरहँदा दर्शकमध्ये एकजना बाहिर निस्केर बाँसको लिंगो समात्दै एन्टेना घुमाइरहनुपर्थ्यो भने भित्र बस्नेहरूले ‘टिप्यो–टिपेन’ भनेर चिच्याइरहनुपर्थ्यो  । ‘टिप्यो–टिप्यो…, गयो-गयो…,’ जति आफ्नो समर्थन रहेको देशमा नाम लिइन्थ्यो, त्यति नै यसरी एन्टेना मिलाइरहन कराउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

अर्कोतर्फ, नेपाल टेलिभिजन लगायतका टेलिभिजन च्यानल भर्खरै आएका थिए । यसमार्फत विश्वकप हेर्ने कुरा कल्पनाभन्दा पर थियो । त्यसैले पाँचथरमा रहेको आङ्देम्बेहरूले छिमेकी देश बंगलादेश वा दूरदर्शनको सिग्नल खोज्दै दुःखसुख फुटबलको तिर्खा मेट्नुपर्थ्यो ।

आङ्देम्बेलाई आफ्ना अग्रजका कारण पनि फुटबल हेर्ने रस पस्दै थियो । सन् १९९० को इटाली विश्वकप आयो, जहाँ फाइनलमा पश्चिम जर्मनीले अर्जेन्टिनालाई १–० ले हराउँदै बदला लियो । त्यो बेलासम्म नेपाली समाजमा फुटबलको बुझाइ र क्रेज अलि फराकिलो भइसकेको थियो । गाउँघरमा टिभीको संख्या थोरै बढे पनि ब्याट्रीकै भरमा खेल हेर्ने चलन कायमै थियो ।

त्यसको चार वर्षपछि अर्थात् सन् १९९४ मा अमेरिकामा विश्वकप आयोजना भयो । उक्त विश्वकप फाइनलमा ब्राजिलले इटालीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३–२ ले हराएर उपाधि चुम्यो । ९४ को विश्वकपसम्म आइपुग्दा भने नेपाली युवाहरू आफैं पनि स्थानीय क्लबहरूमा फुटबल खेल्न र फुटबललाई आफ्नो जीवनकै एउटा हिस्सा बनाउन थालिसकेका थिए ।

तर, सन् १९९८ को फ्रान्स विश्वकपले नेपाली खेलप्रेमीका लागि एउटा बिल्कुलै नयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिज उघारिदिएको आङ्देम्बेको अनुभव छ । यो त्यही विश्वकप थियो, जहाँ आयोजक फ्रान्सले फाइनलमा शक्तिशाली ब्राजिललाई ३-० ले हराउँदै पहिलो पटक विश्वकपको ट्रफी उचालेको थियो । यो समय नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको लहर सुरु भइसकेको थियो । हजारौं नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र इजरायल जस्ता देशहरूमा पुगेका थिए ।

त्यही लहरमा थिए- आङ्देम्बे । उनको अनुभवले भन्छ- विदेशको आधुनिक परिवेशमा पुगेका नेपालीहरूले त्यहाँको खेल संस्कृतिलाई झन् नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । नेपालको अभावपूर्ण माहोलबाट इजरायल पुगेका उनीहरूका लागि त्यस्ता देशका ठूला-ठूला चोक, क्लब र सार्वजनिक ठाउँहरूमा राखिएका विशाल प्रोजेक्टरहरूमा विश्वकप हेर्र्नु आफैंमा महत्वपूर्ण थियो ।

हजारौँको संख्यामा ओइरिएर खेल हेर्ने विदेशी शैली आङ्देम्बेहरूका लागि बिल्कुलै नयाँ अनुभव थियो । त्यहाँ बस्दा फुटबलसँग जोडिएका अनौठा राजनीतिक र ऐतिहासिक पाटाहरू पनि बुझ्न पाइन्थ्यो । ‘जस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धकाताका हिटलरको अत्याचारका कारण इजरायलका यहुदीहरू जर्मनी टोलीलाई कत्ति पनि मन पराउँदैनथे । त्यसैले इजरायलमा बसेर जर्मनी टोलीलाई खुलेर सपोर्ट गर्न वा उनको पक्षमा हुटिङ गर्न पाइँदैनथ्यो,’ आङ्देम्बेले उदाहरण सुनाए ।

यसरी नेपालको गाउँदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म पुग्दा विश्वकपसँग जोडिएका कयौँ छापहरू आङ्देम्बेसँग छन् । ‘हिजो त्यसरी दुःख गरेर खेल हेथ्र्यौं । पछि विदेश गएर कमाइयो, घरमै सबै थोक मिल्यो । आज सबै परिवार मिलेर हेर्छौं । के थियो, के पो भयो…,’ उनले भने ।

फुटबल ९० मिनेटको खेल मात्र होइन, यसमा एक किसिमको नशा र भावना पनि जोडिएको हुन्छ । नेपाली समाज फुटबलको नशामा कतिसम्म डुबेको छ भन्न समर्थकहरूमा देखिने आवेग र आक्रोशले पनि देखाउँछ । हिजोका दिनमा जर्सी किनेर लगाउने सुविधा वा सामाजिक सञ्जालमा बहस गर्ने प्रविधि नभए पनि खेलप्रतिको बफादारिता कट्टर हुन्थ्यो ।

सन् २०१० को दक्षिण अफ्रिका विश्वकप (जहाँ स्पेनले नेदरल्यान्ड्सलाई १-० ले हराएर पहिलो पटक उपाधि जित्यो) र सन् २०१४ को ब्राजिल विश्वकप (जहाँ जर्मनीले अर्जेन्टिनालाई फाइनलमा १-० ले हरायो) सम्म आइपुग्दा नेपालमा मनपर्ने टिमको जर्सी लगाउने फेसनले व्यापकता पाइसकेको थियो । खेलमा आफ्नो प्रिय टिम हार्दा जर्सी नै जलाउनेसम्मका आक्रोश नेपाली खेलप्रेमीहरूमा देखिन्थ्यो । यसबाट आङ्देम्बे स्वयं अछुतो रहेनन् । जोशैजोशमा उनले आफूलाई मनपर्ने टिम अर्जेन्टिनाकै जर्सी जलाएका थिए । अहिले आफ्ना ती व्यवहार सम्झँदा ५० वर्षीय उनलाई हाँसो लाग्छ ।

सन् २०१४ को फाइनल खेलमा अर्जेन्टिना पराजित भएपछि जर्मनीका फ्यान साथीभाइहरूले गिज्याउँदा फोनसमेत झट्याउन भ्याए, आङ्देम्बेले । ‘हातमा भएको महँगो मोबाइल फोन नै भुइँमा बजारेर चकनाचुर पारेको थिएँ । यस्तो क्रेजी व्यवहार हामीसहित अन्य ठाउँमा पनि सुन्थ्यौँ । सादा टिभीमा हेरेर हुर्किए पनि फुटबलको त्यो पागलपन र रोमान्स आफैंमा एउटा बेग्लै संसार थियो,’ आङ्देम्बेले सम्झिए ।

०००

समय घर्किंदै जाँदा र प्रविधिले फड्को मार्दै गर्दा विश्वकप हेर्ने तरिका फेरिएको छ ।

२४ वर्षीय सुदीप मरासिनी यस पटक परिवारसँगै बसेर ताम्घासमै विश्वकप हेर्दैछन् । कारण– उनको परिवार नै फुटबलमैत्री छ । फुटबल भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ ।

विश्वकपका विषयमा सुदीपका बाबा प्रेमराज शर्माको छुट्टै अनुभव छ । सन् १९८५ मा टेलिभिजन भित्रिएपछि सन् १९८६ मा पहिलो पटक नेपालीले विश्वकप हेर्ने मौका पाएका थिए । तत्कालीन समयमा दरबार हाइस्कुलमा पढ्ने उनका बाबाले संस्कृत छात्रबासमै विश्वकप हेरे । उक्त विश्वकपमा अर्जेन्टिना विजयी भएको भयो ।

‘म्याराडोनाले देखाएको आफ्नो कलाबाट प्रभावित भएर मेरो बुबा अर्जेन्टिनाको फ्यान हुनुभयो । बुबाले भन्नुभए अनुसार, नेपालीले पहिलो पटक विश्वकप हेर्दा अर्जेन्टिनाले जितेको र म्याराडोनाबाट प्रभावित भएकाले अर्जेन्‍टिनाको फ्यानबेस नेपालमा धेरै भएको हो,’ सुदीपले भने ।

पारिवारिक प्रभावका कारण सुदीप पनि अर्जेन्टिनाकै फ्यान भए । यसमा थप बल दियो, म्याराडोनाको एउटा भनाइले । जसमा म्याराडोनाले ‘दिस टाइम वि डिफिटेडेट यु, बिकज यु डिन्ट ह्याभ ह गोर्खा इन योर टिम’ भन्दै क्वार्टरफाइनलमा (सन् १९८६) पराजित टिम बेलायतलाई अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएको थियो । ‘मिथ हो या सत्य हो, विश्वयुद्धको प्रसंग तान्दै दिएको भनिएको यो भनाइबाट सानोमा म पनि प्रभावित भएँ,’ उनले थपे ।

यद्यपि, सुदीपको लागि पहिलो विश्वकप भने सन् २०१० को थियो, जतिबेला स्पेनले जितेको थियो । छात्रबासको सादा स्क्रिनमा बुबाले पहिलो पटक विश्वकप हेरे पनि छोरा सुदीपले भने रंगीन दुनियाँमै हेर्न पाए ।

सुदीपकी आमा सरस्वती पन्थी भने ब्राजिलकी फ्यान हुन् । यसको पछाडि पनि रोचक कारण रहेको अनुभव उनकी आमामा छ । सन् १९९४ विश्वकप उनकी आमाको लागि पहिलो विश्वकप थियो । पोखरामा माइतीमै रहँदा विश्वकप हेरेकी उनले ब्राजिलको विजय देखिन् ।

‘त्यो बेला गाउँगाउँमा टिभीको पहुँच पुग्न थालेको थियो । त्यसबेला पहिलो पटक विश्वकप हेर्न पाएकाहरू अधिकांश ब्राजिलको फ्यान भए,’ आमा सरस्वतीको भनाइ उद्धृत गर्दै सुदीप सुनाउँछन्, ‘त्यही भएर ब्राजिलको फ्यानबेस पनि नेपालमा धेरै छ ।’

०००

नेपालमा झैं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वकप नियाल्दा पनि हेर्ने र स्वाद लिने तरिकामा फेरबदल भइरहेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पहेली केलाउँदा, एक पटक सन् १९९८ को विश्वकपका घटनाहरूलाई पनि नियालौँ । फ्रान्समा जारी उक्त विश्वकप हेर्न कति मानिस ‘बिरामी’ को बहाना बनाएर अफिस गएका थिएनन् । कर्मचारीहरूसँग खेल हेर्ने अरू कुनै उपाय थिएन । टेलिभिजनको अगाडि बस्नु एक मात्र विकल्प थियो । र, खेल दिउँसो भयो भने काम छाड्नै पर्थ्यो ।

तर, वर्तमान अवस्था यसको ठिक उल्टो छ । प्रविधि क्षेत्रमा आएको द्रुततर विकासले मानिसहरूले आफूसँग भएको ग्याजेटबाट जुनसुकै समयमा र जुनसुकै ठाउँबाट पनि हेर्न सक्छन् ।

सन् १९९४ मा अमेरिकाले पहिलो पटक विश्वकप आयोजना गर्दा स्ट्यानफोर्ड स्टेडियम वरिपरि फेन्डर बेन्डर (अर्थात् सानातिना गाडी दुर्घटना) का घटनाहरू घटिरहेका हुन्थे । खेल हेर्न आएका विदेशी दर्शकहरू बायाँ ट्राफिकमा अभ्यस्त थिए । अमेरिकाको दायाँ ट्राफिक नियमसँग परिचित थिएनन् । खेल प्रत्यक्ष हेर्न आउनुको विकल्प थिएन । त्यतिबेला नेटस्केप ब्राउजर भर्खर स्थापना भएको थियो । सर्वसाधारणका लागि इन्टरनेट अझ अपरिचित थियो ।

सन् १९९८ मा फ्रान्सले विश्वकप आयोजना गर्दा अवस्था खासै फरक थिएन । खेल वीएचएस टेपमा रेकर्ड गर्न सकिन्थ्यो । तर उत्तिकै अविश्वसनीय पनि थियो । टेप अड्किने, रेकर्ड नहुने वा कोहीले टेप निकाल्ने सम्भावना थियो । डीवीआर थिएन, प्राइम टाइममा पुनः प्रसारण थिएन । लाइभ देख्नु नै एक मात्र विकल्प थियो ।

सन् २००२ मा दक्षिण कोरिया र जापानले संयुक्त आयोजना गरेको विश्वकपले अमेरिकामा बस्नेहरूका लागि एउटा नयाँ समस्या खडा भयो । ‘टाइम जोन’को ठूलो फरकका कारण खेलहरू अमेरिकामा मध्यरातमा हुन्थे । टीआईवीओ र रिप्ले टिभी भर्खर बजारमा आएका थिए, तर डीवीआर अझै व्यापक भएको थिएन । धेरै खेल छुट्यो, धेरै निराशा भयो ।

सन् २००६ को जर्मनी विश्वकपसम्म आइपुग्दा डीवीआर बढ्न थाल्यो । मानिसहरूले खेल रेकर्ड गरेर आफूअनुकूल समयमा हेर्न थाले । फेसबुक त्यसबेला अझै विश्वविद्यालयका इमेलमा मात्र सीमित थियो । सामाजिक सञ्जाल दैनिक जीवनको अंग भइसकेको थिएन ।

त्यसपछि सन् २०१०, दक्षिण अफ्रिका विश्वकपसँगै आयो लाइभ स्ट्रिमिङको युग आयो । पहिलो पटक धेरै खेलहरू अनलाइन प्रत्यक्ष प्रसारण भए । यद्यपि, ठूला प्रसारण कम्पनीहरूले स्ट्रिमिङलाई रोक्न खोजे । दर्शकहरूले फायरवाल पार गरेर स्ट्रिमिङ साइटहरू खोज्न थाले । फेसबुक र ट्विटरमा विश्वकपको चर्चा भयो । मोबाइलबाट खेल हेर्नेको संख्या ईएसपीएन मोबाइल टिभी र युनिभिजनमार्फत अमेरिकामा मात्र १५ लाख पुग्यो ।

सन् २०१४ को ब्राजिल विश्वकपले ‘पहिलो कर्डकटरको विश्वकप’ को उपाधि पायो । धेरै देशहरूले आफ्ना दर्शकहरूका लागि अनलाइन निःशुल्क स्ट्रिमिङ उपलब्ध गराए । अमेरिकामा युनिभिजनले निःशुल्क स्ट्रिमिङ उपलब्ध गरायो भने ईएसपीएनको लागि पेटीभी सदस्यता चाहिन्थ्यो ।

सन् २०२६ को विश्वकपसम्म आइपुग्दा लगभग सबै कुरा नै बदलिएको छ । एआईको प्रयोग र प्रवर्द्धन  विश्वभरि चुलिँदै गर्दा यसको प्रभाव विश्वकपमा पनि देखिँदै छ ।

फिफाको आधिकारिक प्रविधि साझेदार लेनोभोले यस विश्वकपका लागि एउटा ‘इन्टेलिजेन्ट कमान्ड सेन्टर’ तयार गरेको छ । यो प्रणालीले रियल टाइममा सबै भेन्युहरूमा भिडको घनत्व, लजिस्टिक्स र सुरक्षा घटनाहरू एकसाथ अनुगमन गर्छ । समस्या सानो छँदै टुर्नामेन्ट अधिकारीहरूलाई सूचित गर्छ ।

यस पटक खेलाडीहरूको एआईको सहयोगबाट थ्रीडी डिजिटल अवतार पनि जेनेरेट गरिने छ । खेलाडीहरूको राम्रो अध्ययनको आधारमा बनाइएका यी अवतारहरू अफसाइड निर्णयमा रेफ्री र दर्शक दुवैलाई परम्परागत भिडियो रिप्लेभन्दा बढी सटिक र थ्रीडी दृश्य प्रदान गर्छन् । यो भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (वीएफआर) प्रणालीको नयाँ युग हो ।

सुदीप मरासिनी

लेनोभोले आयोजक स्टेडियमहरूका ‘डिजिटल ट्विन’ अर्थात् भौतिक स्टेडियमका भर्चुअल प्रतिलिपि पनि निर्माण गरेको छ । यसमार्फत फिफाले म्याचको दिन ८२ हजार दर्शक पुग्नुअघि नै सफ्टवेयरमा भिडको प्रवाह, आपत्‌कालीन परिदृश्य र परिचालन अवरोधहरूको ‘स्ट्रेस टेस्ट’ गर्न सक्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा वेरिजनले सबै आयोजक भेन्युमा फाइभजी क्षमता अपग्रेड गरेको छ । यसबाट स्टेडियममा भरिएका दर्शकहरूले एकसाथ लाइभ स्ट्रिम गर्न, सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न र मोबाइल टिकेटिङ प्रयोग गर्न सक्छन् ।

‘फिफा प्लस’ एपले संवर्द्धित वास्तविकता (अगमेन्टेड रियालिटी) सुविधाहरू थपेको छ । दर्शकहरूले मोबाइल मैदानतर्फ तेर्स्याउँदा रियल टाइम खेलाडी तथ्यांक र स्ट्याटहरू स्क्रिनमा देख्न सक्छन् । कागजी टिकेट पूर्णतः हट्दै छन् । दर्शक परिचय प्रमाणीकरणसँग जोडिएको र यातायात तथा भेन्यु पहुँच नियन्त्रणसँग एकीकृत डिजिटल टिकेटिङ प्रणाली लागु भएको छ ।

स्टेडियमभित्र पुग्ने दर्शकका लागि पनि अनुभव पहिलेभन्दा कैयौं गुणा समृद्ध भएको छ । विशाल एलईडी वालहरू, ३६० डिग्री ध्वनि प्रणाली र अगमेन्टेड रियालिटी ओभरलेहरूले दर्शकलाई वास्तविक खेलझैँ अनुभव दिन्छन् । स्मार्ट साइनेजले रियल टाइम डेटा प्रयोग गरेर दर्शकहरूलाई विशाल स्टेडियमभित्र सहजै नेभिगेट गर्न मद्दत गर्छ । उन्नत माइक्रोफोन र स्पिकर एरेहरूले भिडको उत्साहलाई ‘डिस्टोर्सन’ बिना नै बढाउँछन् ।

प्रेस र मिडिया केन्द्रहरू पनि अत्याधुनिक एवी प्रणालीले सुसज्जित छन् । लाइभ अन्तर्वार्ता, रिमोट ब्रोडकास्टिङ, अनुवाद सेवा जस्ता सुविधाहरू प्रेस सम्मेलनहरूका लागि उपलब्ध गराइने छ । यसरी विश्वकपको सुरुवातदेखि आजसम्म आइपुग्दा आयोजनाको प्राविधिक पक्ष र दर्शकको हेर्ने तरिकामा निकै फेरबदल आइरहेको देखिन्छ ।

एन्टेना नेपाल विश्वकप
लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
कञ्चन

कञ्चन अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा
मित्र मिलन सहकारी प्रकरण : पत्रकार गिरीसहित ६ जनालाई ८ करोड तिरेर छाड्न आदेश

मित्र मिलन सहकारी प्रकरण : पत्रकार गिरीसहित ६ जनालाई ८ करोड तिरेर छाड्न आदेश
गृहमन्त्रीद्वारा बालाजु होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन : सुकुमवासीसँग मागे माफी

गृहमन्त्रीद्वारा बालाजु होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन : सुकुमवासीसँग मागे माफी
रानीसैन विवाद : बाजुराबासी आन्दोलित, सडक अवरुद्ध गरिँदा कैलाश मानसरोवर

रानीसैन विवाद : बाजुराबासी आन्दोलित, सडक अवरुद्ध गरिँदा कैलाश मानसरोवर
नक्कली पत्रका आधारमा भिसा सिफारिस घटना : अनुसन्धान गरिदिन गृहलाई शिक्षा मन्त्रालयको पत्र

नक्कली पत्रका आधारमा भिसा सिफारिस घटना : अनुसन्धान गरिदिन गृहलाई शिक्षा मन्त्रालयको पत्र
व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : गोविन्दबहादुरलाई १० वर्ष कैद सजाय

व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : गोविन्दबहादुरलाई १० वर्ष कैद सजाय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो
गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्
ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित