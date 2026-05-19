+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तीन वर्षदेखि कोमामा रहेकी थाइल्याण्डकी राजकुमारीको निधन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते ८:३६
Photo Credit : Royal Household Bureau

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • थाइल्याण्डकी राजकुमारी बजरकितियाभाको ४७ वर्षको उमेरमा निधन भएको त्यहाँको शाही दरबारले घोषणा गरेको छ ।
  • सन् २०२२ डिसेम्बरमा अचानक बेहोस भएकी उनी मुटुको धड्कन अनियमित भएपछि विगत तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा रहेकी थिइन् ।
  • कानून विषय अध्ययन गरेकी उनले अष्ट्रियाका लागि राजदूत र थाइल्याण्डको फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा काम गरेकी थिइन् ।

२९ जेठ, काठमाडौं । थाइल्याण्डकी राजकुमारी बजरकितियाभाको निधन भएको छ । उनी तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा थिइन् । उनको ४७ वर्षको उमेरमा निधन भएको शाही दरबारले घोषणा गरेको छ ।

सन् २०२२ को डिसेम्बरमा आफ्ना कुकुरहरूलाई व्यायाम गराइरहेका बेला उनी अचानक ढलेकी थिइन् । चिकित्सकहरूका अनुसार उनको मुटुमा भएको माइकोप्लाज्मा संक्रमणका कारण मुटुको धड्कन अत्यन्त अनियमित भएको थियो, जसका कारण उनी बेहोस भएकी थिइन् । त्यसयता ऊनी कोमामा थिइन् ।

शुक्रबार बिहान जारी गरिएको दरबारको वत्तव्यमा भनिएको छ, ‘चिकित्सकहरूको टोलीले सम्भव भएसम्मको सबैभन्दा नजिकबाट र सघन उपचार प्रदान गर्‍यो, तर ऊनको स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः बिग्रँदै गयो ।’ वत्तव्यअनुसार उनको बिहीबार साँझ स्थानीय समयअनुसार ७ः४८ बजे निधन भएको हो ।

उनको निधनसँगै थाइल्याण्डको शाही परिवारले आफ्नो सबैभन्दा सक्षम र सार्वजनिक रूपमा सक्रिय सदस्य गुमाएको छ । साथै, भविष्यमा शाही उत्तराधिकारको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तित्व पनि गुमेको विश्लेषण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

उनी राजा वजिरालोङकोर्नका सात सन्तानमध्ये जेठी छोरी थिइन् । उनको जन्म ७ डिसेम्बर १९७८ मा राजाकी पहिलो पत्नी तथा आफन्त राजकुमारी सोअमसावालीबाट भएको थियो ।

राजकुमारी बजरकितियाभाले कानुन विषयमा अध्ययन गरेकी थिइन् । उनले अमेरिकाबाट दुईवटा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा थाइल्याण्डको स्थायी नियोगमा केही समय काम गरेकी थिइन् । पछि थाइल्याण्ड फर्किएर बैंकक तथा अन्य स्थानका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि काम गरेकी थिइन् । सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म उनी अष्ट्रियाका लागि थाइल्याण्डकी राजदूत थिइन् ।

उनले विशेष गरी जेलमा रहेका कमजोर अवस्थाका महिलाहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै कारागार सुधारको आवश्यकता औँल्याएकी थिइन् । थाइल्याण्डमा महिला कैदीहरूको संख्या विश्वकै उच्चमध्ये एक मानिन्छ ।

थाइल्याण्ड फर्किएपछि पनि उनले थाइल्याण्डको फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारको वकालत गरिरहिन्, जहाँ सामान्य लागुऔषध राखेको अभियोगमा समेत कडा सजाय दिने गरिए को छ ।

सन् २०२१ मा उनका पिता राजा वजिरालोङकोर्नले उनलाई आफ्नो निजी अंगरक्षक दस्ताको प्रमुख कर्मचारी (चीफ अफ स्टाफ) नियुक्त गर्दै जनरलको दर्जा प्रदान गरेका थिए ।

राजकुमारी बजरकितियाभा फिटनेसप्रेमी पनि थिइन् । उनी लामो दूरीको दौड प्रतियोगिताहरूमा नियमित रूपमा सहभागी हुने गर्थिन् ।

थाइल्याण्ड राजकुमारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो
गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्
ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित