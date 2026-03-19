+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

थाइल्याण्डको नेपाल लक्षित प्रवर्द्धन अभियान : थप पर्यटक लैजाने लक्ष्य

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १८:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टुरिजम अथोरोटी अफ थाइल्याण्डले नेपाली पर्यटकलाई आकर्षित गर्न स्वास्थ्य तथा आरोग्य पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ अभियान शुरू गरेको छ ।
  • नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूत डोनाविट पुलसावतले यस वर्ष थप २० देखि ३० हजार नेपालीलाई थाइल्याण्ड भ्रमण गराउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
  • हाल नेपाल र थाइल्याण्डबीच तीनवटा वायुसेवा कम्पनीले हप्तामा १९ उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

१९ जेठ, काठमाडौं । टुरिजम अथोरोटी अफ थाइल्याण्डले नेपाली पर्यटकलक्षित प्रवर्द्धन अभियान थालेको छ । संसारभरबाट सबै प्रकारका पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको थाइल्याण्डले ‘वेलनेस टुरिजम प्रडक्ट’लाई प्राथमिकता दिँदै नेपाल लक्षित अभियान चलाएको हो ।

टुरिजम अथोरोटी अफ थाइल्याण्ड, नयाँ दिल्ली कार्यालयले मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाली टूर अपरेटरहरुलाई आफ्ना पर्यटन उत्पादनबारे जानकारी गराएको छ । कार्यक्रममा नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूत डोनाविट पुलसावतले थाइल्याण्ड गन्तब्य आफैंमा डाइनामिक रहेको बताए ।

अहिले वार्षिक ५० हजार हाराहारी नेपाली पर्यटकले थाइल्याण्ड भ्रमण गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै राजदूत पुलसावतले यो वर्ष थप २० देखि ३० हजार नेपालीलाई थाइल्याण्ड भ्रमणको लक्ष्य राखिएको बताए । नेपालीलाई थाइल्याण्ड भ्रमणको निम्तो दिँदै उनले भू–राजनीतिक परिस्थितिले पर्यटनमा चूनौति थपिरहेको समयमा थाइल्याण्ड विश्वस्तरीय सेवामा लागिरहेको उनले बताए ।

थाइल्याण्ड अत्याधुनिक पूर्वाधार, विश्वस्तरीय सामुन्द्रिक किनार, खाना, संस्कृति र नाइटलाइफ गतिविधिका लागि प्रख्यात छ । अहिले सो मुलुकले स्वास्थ्य तथा आरोग्य पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै प्याकेज बिक्री गरिरहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । थाइल्याण्डले बन्जी जम्पिङ, प्यारामोटर, स्काई डाइभिङ, एटीभी राइडजस्ता साहसिक गतिविधिमा समेत पर्यटक आकर्षित गरिरहेको छ ।

टुरिजम अथोरोटी अफ थाइल्याण्डका अनुसार नेपाली नागरिकले जुनसुकै स्थानबाट पनि ई–भिसा आवेदन गर्न सक्छन् । अहिले नेपाल र थाइल्याण्डबीच तीन एयरलाइन्सले सातामा १९ उडान गरिरहेका छन् । जसले दुई मुलुकको पर्यटनलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ ।

नेपाल एयरलाइन्सले सातामा ३, थाइ लायनले सातामा २ र थाइ एयरवेजले सातामा १४ उडान गरिरहेका छन् । थाइल्याण्ड पर्यटन प्राधिकरणको नयाँ दिल्ली कार्यालयका अनुसार अहिले थाइल्याण्डबाट नेपालमा वार्षिक ३० हजार पर्यटकले भ्रमण गरिरहेका छन् ।

थाइल्याण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित