+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कैलालीमा च्याउ टिप्न गएका २ महिलालाई बाढीले बगायो, एक जनाको शव फेला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते ८:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीको गोदावरी नदीमा शुक्रबार बिहान आएको बाढीले बगाउँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने अर्की महिला बेपत्ता छिन् ।
  • जंगलमा च्याउ टिप्न गएका गोदावरी नगरपालिकाका ५५ वर्षीया महेश्वरी धमला र ४० वर्षीया कल्पना साउदलाई नदीले बगाएको हो ।
  • बाढीले बगाएकी धमलाको शव फेला परे पनि बेपत्ता साउदको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्र तिमिल्सिनाले बताए ।

२९ जेठ, धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ मा गोदावरी नदीले बगाएको एक महिलाको शव फेला परेको छ भने अर्की महिला बेपत्ता छिन् ।

शुक्रबार बिहान आएको बाढीले गोदावरी नगरपालिका–४ बस्ने ५५ वर्षीया महेश्वरी धमला र ४० वर्षीया कल्पना साउदलाई बगाएको थियो ।

धमलाको शव गोदावरी नदीस्थित आर्यघाट नजिक भेटिएको कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीमा बगेकी कल्पनाको अवस्था अज्ञात छ ।

प्रहरीका अनुसार शुक्रबार बिहान करिब पौने ७ बजेतिर नदीमा एक्कासी आएको बाढीले महिलाजस्ता देखिने दुई जनालाई बगाएको भन्दै गोदावरीस्थित शिव मन्दिरका पुजारी शक्रानन्द गिरीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि अस्थायी प्रहरी पोस्ट गोदावरी र इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीबाट टोली घटनास्थलतर्फ खटिएको थियो ।

दुवै महिला शुक्रबार बिहान करिब ६ बजे जंगलमा च्याउ टिप्न भनेर घरबाट निस्किएका थिए । त्यसक्रममा खोलामा आएको बाढीले उनीहरूलाई बगाएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कैलाली गोदावरी नदी बाढी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कैलालीमा शंकास्पद वस्तु फेला, सेनाले गर्‍यो डिस्पोज

कैलालीमा शंकास्पद वस्तु फेला, सेनाले गर्‍यो डिस्पोज
कैलाली र अछाममा दुई जना मृत भेटिए

कैलाली र अछाममा दुई जना मृत भेटिए
कैलाली र रोल्पामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर २ जनाको मृत्यु

कैलाली र रोल्पामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर २ जनाको मृत्यु
विवादका बीच लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल उदघाटन

विवादका बीच लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल उदघाटन
कैलालीको गोदावरीमा रास्वपाको सिंगो नगर कार्य समितिद्वारा राजीनामा

कैलालीको गोदावरीमा रास्वपाको सिंगो नगर कार्य समितिद्वारा राजीनामा
कैलालीमा नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु

कैलालीमा नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो
गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्

गलेनन् बालेन, चल्न थाल्यो संसद्
ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित