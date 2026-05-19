कैलालीमा च्याउ टिप्न गएका २ महिलालाई बाढीले बगायो, एक जनाको शव फेला

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- कैलालीको गोदावरी नदीमा शुक्रबार बिहान आएको बाढीले बगाउँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने अर्की महिला बेपत्ता छिन् ।
- जंगलमा च्याउ टिप्न गएका गोदावरी नगरपालिकाका ५५ वर्षीया महेश्वरी धमला र ४० वर्षीया कल्पना साउदलाई नदीले बगाएको हो ।
- बाढीले बगाएकी धमलाको शव फेला परे पनि बेपत्ता साउदको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्र तिमिल्सिनाले बताए ।
२९ जेठ, धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ मा गोदावरी नदीले बगाएको एक महिलाको शव फेला परेको छ भने अर्की महिला बेपत्ता छिन् ।
शुक्रबार बिहान आएको बाढीले गोदावरी नगरपालिका–४ बस्ने ५५ वर्षीया महेश्वरी धमला र ४० वर्षीया कल्पना साउदलाई बगाएको थियो ।
धमलाको शव गोदावरी नदीस्थित आर्यघाट नजिक भेटिएको कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीमा बगेकी कल्पनाको अवस्था अज्ञात छ ।
प्रहरीका अनुसार शुक्रबार बिहान करिब पौने ७ बजेतिर नदीमा एक्कासी आएको बाढीले महिलाजस्ता देखिने दुई जनालाई बगाएको भन्दै गोदावरीस्थित शिव मन्दिरका पुजारी शक्रानन्द गिरीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि अस्थायी प्रहरी पोस्ट गोदावरी र इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीबाट टोली घटनास्थलतर्फ खटिएको थियो ।
दुवै महिला शुक्रबार बिहान करिब ६ बजे जंगलमा च्याउ टिप्न भनेर घरबाट निस्किएका थिए । त्यसक्रममा खोलामा आएको बाढीले उनीहरूलाई बगाएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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