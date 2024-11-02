कैलाली र रोल्पामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर २ जनाको मृत्यु

१९ जेठ, काठमाडौं । कैलाली र रोल्पामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
कैलालीमा लम्कीचुहा नगरपालिका–६ बागमाराका २५ वर्षीय अर्जुन भुलको र रोल्पामा माडी गाउँपालिका–२ घर्तिगाउँका ३९ वर्षीय हरि बहादुर घर्तीमगरको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।
भुललाई तराइला नदीमा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेको थियो । उनको भल्का अस्पताल लम्कीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी रोल्पाका घर्तीमगरको माडी गाउँपालिका–४ तार्केबाङस्थित स्याङखोलामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेको थियो ।
