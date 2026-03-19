साउन्ड सिस्टमको तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा एक जनाको मृत्यु

२७ वैशाख, काठमाडौं । धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका-५ उधाटोलमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार करेन्ट लागेर मृत्यु हुनेमा २५ वर्षीय अरबिन्द साह रहेका छन् ।
आइतबार दिउँसो घर नजिकै विवाहका लागि साउन्ड सिस्टमको तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।
उपचारका लागि उनलाई धनुषा अस्पताल जनकपुरमा पुर्याइए पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
