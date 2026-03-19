करेन्ट लगेर एक किसानको मृत्यु

सप्तरी १६ जेठ । सप्तरीको हनुमाननगर कंकलिनी नगरपालिका-१ कोशी बाँध नजिक खेतमा शनिबार एक किसानको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ ।
५५ वर्षीय सहदेव लौगीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।
कोशी बाँधबाट डेढ किलाेमिटर पूर्वमा रहेको स्थानीय तिरपित नारायण झाको खेतमा बिहान साढे ६ बजेको समयमा पानि तान्ने मोटर लगाउने क्रममा अचानक मोटरबाट करेन्ट लागेर लौगीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृतक लौगीको शव परिक्षणका लागि राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पठाइएको तथा घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ ।
