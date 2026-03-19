+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पशुमाथि क्रुरता : जोत्दाजोत्दै थाकित गोरु पछारियो, खाल्डो खनी मुख पुरिदिए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते १७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जोत्दाजोत्दै थाकेको गोरुको मुख माटोमा पुरेर क्रूर व्यवहार गरी भिडियो बनाउने प्युठानका जालीराम थापामगरको कृत्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ।

यसै त चर्को गर्मी । त्यसमाथि दिनभरी जोतिएर थाकेको थियो, गोरु । गोरुले हलो तान्न सकेन । तैपनि लाठीले कुटिरह्यो । लाठीको चोट भन्दा पनि बढी थियो उसको पीडा । गलेको शरीरले खुट्टा चाल्न सकेन । अनि आजित भई ऊ भुँइमा पछारियो ।

तर, पछारिएर पनि धर पाएनन् । गोरु जोत्ने पुरुषले उसको मुख अघिल्तिर खाल्डो खनिदियो र त्यसमा मुख गाडेर माटोले पुरिदियो । त्यसै त सास फेर्न कठिन भइरहेको उसलाई कस्तो भयो होला ?

यसरी गोरुमाथि क्रूर व्यवहार गर्ने व्यक्ति हुन्, जालीराम थापामगर । उनले यसको भिडियो बनाएर फेसबुकमा राखेका छन् । उनको प्रोफाइलमा स्थायी घर, प्युठान भएको उल्लेख छ ।

जोत्दाजोत्दै थाकेको गोरुमाथि उनले किन यस्तो गरे ? त्यहाँ कुनै जवाफ छैन । बरू तिनीहरूले त्यसमा क्याप्सन लेखेका छन्, ‘एआईलाई सोधेर सिकौं भनेको टावर भए पो ।’

पछिल्लो समय ‘भाइरल’ हुने होडमा मान्छेले पशुमाथि अनेक क्रूर व्यवहार गर्न थालेका छन् । यस्ता घटजा दिनहुँजसो फेसबुकमा देख्न पाइन्छ । फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा धेरै ‘भ्युज’ बटुल्ने होडबाजीमा पनि यस्तो कृत्य हुँदै आएको छ । कहिले कुकुरलाई रक्सी खुवाउने, कहिले गोरुको यौनाङमा लाठी घुसार्ने, कहिले बाँदरलाई थुनेर कुकुरले टोकाउने जस्ता कृत्य हुँदै आएका छन् ।

यद्यपि यस किसिमको पशु क्रुरताविरुद्ध प्राभावकारी कारबाही भएको छैन ।

केही समयअघि मात्र नेपाल प्रहरीको फेसबुकबाट भने अत्याधिक गर्मीको समयमा पशुप्राणीको ख्याल गर्नु भनी सूचित गरिएको थियो । मध्य गर्मीमा जोत्ने, घाममा बाँधेर राख्ने, भारी बोकाउने कार्य नगर्नु भनिएको थियो ।

यो प्युठानमा रहेछ नि । हेर्नु न कस्तो गरेको ? यो मान्छेको नाम जालीराम थापामगर रहेछ ।

के हुनसक्छ कारबाही ?

मुलुकी अपराध संहिता २०७५ अनुसार कुनै पनि जनावरको क्रूरतापूर्वक हत्या वा कुनै पनि किसिमको निर्दयी व्यवहार गर्न, तड्पाउन पाइँदैन । यस्तै घरपालुवा कुकुर रोगी र बुढो भएपछि सडकमा छाड्नु पनि अपराध हो भनेको छ । यस्तोमा उल्लिखित कुनै पनि किसिमको हत्या–हिंसा भएको छ भने तुरुन्त प्रहरीमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।

यस्ता कृत्य गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ ।

पशु क्रूरता निवारण ऐन, २०७३ अनुसार पशुलाई क्रूर व्यवहार गर्ने, यातना दिने वा अनावश्यक पीडा दिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । पशुलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेमा सजाय अझ कडा हुन सक्छ, जसमा जरिवाना र कैद दुवै लागू हुन सक्ने श्रेष्ठले बताए ।

गोरु पशु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित