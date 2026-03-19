कैलालीको गोदावरीमा रास्वपाको सिंगो नगर कार्य समितिद्वारा राजीनामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १६:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीको गोदावरी नगरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिंगो नगर कार्य समितिले नयाँ नेतृत्वका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएको छ।
  • नगर सभापति दिपक ओझाले समितिले कुनै दबाब वा प्रभावका कारण नभएर राजीनामा दिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
  • कार्य समितिले पार्टीको सिद्धान्तअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको र नयाँ समितिलाई मार्ग खुला गर्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको निर्णय गरेको छ।

५ जेठ, धनगढी । कैलालीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिंगो नगर कार्य समितिले राजीनामा दिएको छ ।

गोदावरी नगर समितिका पदापधिकारी तथा सदस्यहरुले मंगलबार सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन् ।

समितिको कार्य समितिको बैठक राखेर नै सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो । नगर सभापति दिपक ओझाले समितिले कुनै दबाब र प्रभावका कारण नभएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सामूहिक राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

कार्य समितिले माइन्युटमै गोदावरी नगर तथा पार्टीको सिद्धान्तअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको र नयाँ समितिलाई मार्ग खुला गर्ने चाहना अनुुसार नै राजीनामा दिएको निर्णय गरिएको छ ।

कैलाली
कैलालीमा नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु

कैलालीमा होटेलमा आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु

कैलाली र कञ्चनपुरमा लागूऔषधसहित ११ जना पक्राउ

कैलाली र कञ्चनपुरमा लागुऔषधसहित एकै दिन ६ जना पक्राउ

डोकोमा श्रीमती बोक्दै अस्पताल पुग्ने कम्मानेको गुनासो : चुनाव जितेपछि वाचा बिर्सिए

कैलालीमा मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाँदा बिरामी परेका दुई बालकको मृत्यु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

