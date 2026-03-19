कैलाली र कञ्चनपुरमा लागुऔषधसहित एकै दिन ६ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते ७:०४

७ वैशाख, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषध (खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थ) सहित ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आइतबार बिहानदेखि बेलुकासम्म छुट्टाछुट्टै अपरेशन सञ्चालन गर्दै प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ बसपार्क क्षेत्रबाट जिल्ला डोटी शिखर नगरपालिका-२ बस्ने २५ वर्षीय कृष्ण दमाईलाई ३७० मिलिग्राम लागूऔषधसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीबाट खटिएको टोलीले शंकास्पद अवस्थामा जाँच गर्दा उनको साथबाट उक्त पदार्थ बरामद गरेको हो ।

यसैगरी, लम्कीचुहा नगरपालिका–१ थपालिपुरबाट ३० वर्षीय प्रकाश शर्मा १६० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

कैलालीकै भजनी नगरपालिका-३ कुसुमघाटबाट जोशिपुर गाउँपालिका-७ घैला बौनिया बस्ने ३० वर्षीय तेजबहादुर मौनीलाई ५४० मिलिग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ गरिएको छ । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय भजनीबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

उता कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका–३ बनपुरुवा क्षेत्रबाट २२ वर्षीय सुनिल चौधरी र १८ वर्षीय हसिव चौधरी ८६० मिलिग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ परेका छन् । प्रहरी चौकी भुँडाबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

त्यसैगरी, बेलौरी नगरपालिका–१० दर्सिखल्ला क्षेत्रमा शंकास्पद रूपमा चलिरहेको सुप्रप्रदेश ०२–००३ प २३७३ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्दा चालक ३२ वर्षीय ईश्वर डगौरा र पछाडि सवार २५ वर्षीय आकाश डगौरा पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको साथबाट १० ग्राम ५२० मिलिग्राम लागुऔषध बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलसमेत नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

प्रहरीका अनुसार सबै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि लागूऔषध सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा लागुऔषध ओसारपसार र प्रयोग बढ्दो देखिएकाले प्रहरी निगरानी थप कडा बनाइएको जनाएको छ । 

कञ्चनपुर कैलाली खैरो हेरोइन लागुऔषध
कञ्चनपुरमा ९ ग्रामभन्दा बढी खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ

कञ्चनपुरमा ९ ग्रामभन्दा बढी खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ
कञ्चनपुरमा बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त १७ वर्षपछि पक्राउ

कञ्चनपुरमा बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त १७ वर्षपछि पक्राउ
कञ्चनपुरमा जुवा खेलिरहेका ७ जना पक्राउ

कञ्चनपुरमा जुवा खेलिरहेका ७ जना पक्राउ
कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रले थप्यो जनशक्ति, दैनिक ३ टोली खटिने

कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रले थप्यो जनशक्ति, दैनिक ३ टोली खटिने
कञ्चनपुरमा जिप दुर्घटना : दुईको मृत्यु, ६ जना घाइते

कञ्चनपुरमा जिप दुर्घटना : दुईको मृत्यु, ६ जना घाइते
कञ्चनपुर र बर्दियाबाट १८ कृष्णसार चितवन स्थानान्तरण गरिँदै

कञ्चनपुर र बर्दियाबाट १८ कृष्णसार चितवन स्थानान्तरण गरिँदै

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

