कैलाली र कञ्चनपुरमा लागूऔषधसहित ११ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते ७:५९

  • कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रहरीले खैरो हेरोइन, चरेश, प्रतिबन्धित औषधि र हतियारसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
  • कैलालीमा ६ जना र कञ्चनपुरमा ५ जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।
  • पक्राउ परेकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

११ वैशाख, धनगढी । कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रहरीले लागूऔषधसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । खैरो हेरोइन, चरेश, प्रतिबन्धित औषधि तथा हतियारसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कैलालीमा ६ जना र कञ्चनपुरमा ५ जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।

गोदावरी नगरपालिका–१ बाट ५१० मिलिग्राम खैरो हेरोइन जस्तो देखिने धुलो पदार्थसहित २५ वर्षीय राजन हमाल पक्राउ परेका छन् । हमाल घर नजिकै कुखुराको फर्ममुनि लुकाइएको अवस्थामा खैरो हेरोइन बरामद गरिएको हो ।

यस्तै, घोडाघोडी नगरपालिका–५ देउकलियाबाट १९ वर्षीय पूर्ण बहादुर विष्ट र १९ वर्षीय सुरज नेपालीलाई नियन्त्रित लागूऔषध नाइट्राजेपाम १७० ट्याब्लेट र एक थान चक्कुसहित पक्राउ गरिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–२ पुरानो भन्सार रोडबाट ४८० मिलिग्राम खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थसहित २८ वर्षीय जीवन बहादुर खड्का र पुनर्वास नगरपालिका–६ कञ्चनपुरकी १८ वर्षीया किशोरी पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई लागूऔषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

यस्तै, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–५ कञ्चन बहुमुखी क्याम्पस नजिकबाट ३२ वर्षीय हर्क बहादुर देउवा र ३६ वर्षीय दिल बहादुर चौधरी ४३० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिका–२ लठ्ठाघाटस्थित पसलबाट ९ ग्राम ८३० मिलिग्राम चरेश जस्तो देखिने पदार्थसहित पसल सञ्चालक ४० वर्षीय गोर्खे दमाई र उनका १८ वर्षीय छोरालाई पक्राउ गरिएको छ ।

यस्तै शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० नगरपालिका रोडबाट २१ दशमलव ४७ ग्राम चरेश जस्तो देखिने पदार्थसहित ७० वर्षीय भीम बहादुर ऐर पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

कञ्चनपुर कैलाली लागूऔषध
कञ्चनपुरमा बिहेमा गएका युवकको हत्या, दुई जना पक्राउ

कैलाली र कञ्चनपुरमा लागुऔषधसहित एकै दिन ६ जना पक्राउ

कञ्चनपुरमा ९ ग्रामभन्दा बढी खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ

कञ्चनपुरमा बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त १७ वर्षपछि पक्राउ

कञ्चनपुरमा जुवा खेलिरहेका ७ जना पक्राउ

कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रले थप्यो जनशक्ति, दैनिक ३ टोली खटिने

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती, रास्वपा नेताहरूसँग भेट्ने तयारी

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

