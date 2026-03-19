कैलाली र कञ्चनपुरमा लागूऔषधसहित ११ जना पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
११ वैशाख, धनगढी । कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रहरीले लागूऔषधसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । खैरो हेरोइन, चरेश, प्रतिबन्धित औषधि तथा हतियारसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कैलालीमा ६ जना र कञ्चनपुरमा ५ जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।
गोदावरी नगरपालिका–१ बाट ५१० मिलिग्राम खैरो हेरोइन जस्तो देखिने धुलो पदार्थसहित २५ वर्षीय राजन हमाल पक्राउ परेका छन् । हमाल घर नजिकै कुखुराको फर्ममुनि लुकाइएको अवस्थामा खैरो हेरोइन बरामद गरिएको हो ।
यस्तै, घोडाघोडी नगरपालिका–५ देउकलियाबाट १९ वर्षीय पूर्ण बहादुर विष्ट र १९ वर्षीय सुरज नेपालीलाई नियन्त्रित लागूऔषध नाइट्राजेपाम १७० ट्याब्लेट र एक थान चक्कुसहित पक्राउ गरिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–२ पुरानो भन्सार रोडबाट ४८० मिलिग्राम खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थसहित २८ वर्षीय जीवन बहादुर खड्का र पुनर्वास नगरपालिका–६ कञ्चनपुरकी १८ वर्षीया किशोरी पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाई लागूऔषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
यस्तै, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–५ कञ्चन बहुमुखी क्याम्पस नजिकबाट ३२ वर्षीय हर्क बहादुर देउवा र ३६ वर्षीय दिल बहादुर चौधरी ४३० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका–२ लठ्ठाघाटस्थित पसलबाट ९ ग्राम ८३० मिलिग्राम चरेश जस्तो देखिने पदार्थसहित पसल सञ्चालक ४० वर्षीय गोर्खे दमाई र उनका १८ वर्षीय छोरालाई पक्राउ गरिएको छ ।
यस्तै शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० नगरपालिका रोडबाट २१ दशमलव ४७ ग्राम चरेश जस्तो देखिने पदार्थसहित ७० वर्षीय भीम बहादुर ऐर पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4